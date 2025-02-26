читать дальше

вы задержались на целых 25 минут, что вы поменяли маршрут экскурсии. Изначально мы с вами обсуждали музейную программу, и я уточняла, смогут ли ее выслушать подростки. В исторический музей доступ имеют далеко не все экскурсоводы, человек подбирался специально. Вы выбрали по итогу обзорную программу, но были одеты не по погоде, все время мерзли и торопились.

Вы пишете, что дети разбредались по углам. Правильно, вы выбрали именно историческую экскурсию, не квест. не анимационную программу. В работу экскурсовода не входит собирать ваших детей "по углам" - обычно это делают групповоды, учителя или родители. Вам было холодно и вы спешили.



Мы очень надеемся, что наши советы помогут вам путешествовать комфортнее и получать удовольствие от экскурсий в дальнейшем