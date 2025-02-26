Тёплый и уютный Суздаль - в лицах и событиях

Путешествие в Суздаль подарит вам уникальную возможность узнать о богатой истории города и увидеть его сохранившиеся архитектурные шедевры
Путешествие в Суздаль - это возможность окунуться в тысячелетнюю историю одного из древнейших городов России.

Экскурсия начинается с посещения Суздальского кремля, где вы увидите Архиерейские палаты и Богородице-Рождественский собор.

Узнаете о первых жителях этих земель, роли скандинавов и славян, а также о том, как город стал столицей княжества.

Уникальные интерьеры и архитектура помогут вам почувствовать атмосферу, которая сохранилась здесь сквозь века
3.67
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение Суздальского кремля
  • 📜 Узнать о тысячелетней истории
  • 🎨 Ощутить атмосферу древнего города
  • 🕌 Увидеть уникальные архитектурные памятники
  • 🗝️ Погрузиться в колорит и самобытность
Тёплый и уютный Суздаль - в лицах и событиях
Тёплый и уютный Суздаль - в лицах и событиях
Тёплый и уютный Суздаль - в лицах и событиях
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30

Что можно увидеть

  • Архиерейские палаты
  • Богородице-Рождественский собор
  • Макет древнего города
  • Голландские печи 17 века

Описание экскурсии

Вы посетите Архиерейские палаты 17 века и познакомитесь с тысячелетней историей города: с момента его основания и до современности. А дошедшие до нашего времени архитектура и интерьеры Богородице-Рождественского собора помогут вам ощутить колорит города. Недаром здесь так любят снимать кино!

Вы узнаете:

  • кто населял эти земли до первого летописного упоминания
  • зачем сюда пришли славяне
  • что в Суздале делали скандинавы
  • как Суздаль стал столицей княжества
  • как формировались Суздальские монастыри и как здесь появилась своя митрополия
  • за что Пётр I сослал в Покровский монастырь свою супругу Евдокию Лопухину
  • почему здесь так много церквей и как почти все они сохранились

Вы увидите:

  • макет древнего города (и проследите его становление)
  • настоящие голландские печи 17 века (и почитаете сюжет на изразцах!)
  • костюмы суздальских крестьян и предметы, исчезнувшие из современного быта
  • входные двери в Богородице-Рождественский собор в технике огневого золочения
  • паникадила со страусиными яйцами
  • личные вещи Дмитрия Пожарского, святого Евфимия Суздальского, митрополита Иллариона

Организационные детали

  • Билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослые — 600 ₽, учащиеся и студенты — 400 ₽, дети до 14 лет и многодетные семьи — бесплатно. Билет гида оплачивать не нужно.
  • Экскурсию для вас проведу я или гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Ю
26 фев 2025
Брали индивидуальную экскурсию. Была просьба адаптировать экскурсию под детей и подростков, чтобы они могли активно вовлекаться и не слоняться сами по себе. Однако экскурсия оказалась перегружена излишними историческими фактами —
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множеством дат, рассказами о нашествиях и смене правителей, что имело слабое отношение непосредственно к Суздалю, который нас особенно интересовал. В результате дети были предоставлены сами себе, а взрослые вскоре начали задумываться о завершении экскурсии как можно скорее.»

Таня
Таня
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия!
Мы всей командой сожалеем, что у вам не удалось получить удовольствия от нашей экскурсии.
В свою очередь, хотим напомнить, что
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вы задержались на целых 25 минут, что вы поменяли маршрут экскурсии. Изначально мы с вами обсуждали музейную программу, и я уточняла, смогут ли ее выслушать подростки. В исторический музей доступ имеют далеко не все экскурсоводы, человек подбирался специально. Вы выбрали по итогу обзорную программу, но были одеты не по погоде, все время мерзли и торопились.
Вы пишете, что дети разбредались по углам. Правильно, вы выбрали именно историческую экскурсию, не квест. не анимационную программу. В работу экскурсовода не входит собирать ваших детей "по углам" - обычно это делают групповоды, учителя или родители. Вам было холодно и вы спешили.

Мы очень надеемся, что наши советы помогут вам путешествовать комфортнее и получать удовольствие от экскурсий в дальнейшем

Константин
20 фев 2025
Добрый день! Замечательная экскурсия. Многое узнал, многое увидел. Татьяна очень интересный рассказчик. Рекомендую.
Добрый день! Замечательная экскурсия. Многое узнал, многое увидел. Татьяна очень интересный рассказчик. Рекомендую.Добрый день! Замечательная экскурсия. Многое узнал, многое увидел. Татьяна очень интересный рассказчик. Рекомендую.Добрый день! Замечательная экскурсия. Многое узнал, многое увидел. Татьяна очень интересный рассказчик. Рекомендую.Добрый день! Замечательная экскурсия. Многое узнал, многое увидел. Татьяна очень интересный рассказчик. Рекомендую.Добрый день! Замечательная экскурсия. Многое узнал, многое увидел. Татьяна очень интересный рассказчик. Рекомендую.
Л
25 ноя 2024
Великолепный экскурсовод Александра! Профессионал от Бога! Если бы все экскурсоводы были такими мы бы знали историю на 5+! Все структурированно,грамотно, доступно для слушателей любого возраста. В голове как будто пазл
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складывается по истории не только Суздаля,но и всего Государства Российского! Огромное ей спасибо за прекрасно проведенное время (не смотря на неблагоприятные погодные условия) и пожелания здоровья и плодотворной работы на данном поприще долгие годы! Всем рекомендую! Еще раз слова благодарности от всех нас!

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