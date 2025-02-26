Путешествие в Суздаль - это возможность окунуться в тысячелетнюю историю одного из древнейших городов России.
Экскурсия начинается с посещения Суздальского кремля, где вы увидите Архиерейские палаты и Богородице-Рождественский собор.
Узнаете о первых жителях этих земель, роли скандинавов и славян, а также о том, как город стал столицей княжества.
Уникальные интерьеры и архитектура помогут вам почувствовать атмосферу, которая сохранилась здесь сквозь века
Экскурсия начинается с посещения Суздальского кремля, где вы увидите Архиерейские палаты и Богородице-Рождественский собор.
Узнаете о первых жителях этих земель, роли скандинавов и славян, а также о том, как город стал столицей княжества.
Уникальные интерьеры и архитектура помогут вам почувствовать атмосферу, которая сохранилась здесь сквозь века
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение Суздальского кремля
- 📜 Узнать о тысячелетней истории
- 🎨 Ощутить атмосферу древнего города
- 🕌 Увидеть уникальные архитектурные памятники
- 🗝️ Погрузиться в колорит и самобытность
Что можно увидеть
- Архиерейские палаты
- Богородице-Рождественский собор
- Макет древнего города
- Голландские печи 17 века
Описание экскурсии
Вы посетите Архиерейские палаты 17 века и познакомитесь с тысячелетней историей города: с момента его основания и до современности. А дошедшие до нашего времени архитектура и интерьеры Богородице-Рождественского собора помогут вам ощутить колорит города. Недаром здесь так любят снимать кино!
Вы узнаете:
- кто населял эти земли до первого летописного упоминания
- зачем сюда пришли славяне
- что в Суздале делали скандинавы
- как Суздаль стал столицей княжества
- как формировались Суздальские монастыри и как здесь появилась своя митрополия
- за что Пётр I сослал в Покровский монастырь свою супругу Евдокию Лопухину
- почему здесь так много церквей и как почти все они сохранились
Вы увидите:
- макет древнего города (и проследите его становление)
- настоящие голландские печи 17 века (и почитаете сюжет на изразцах!)
- костюмы суздальских крестьян и предметы, исчезнувшие из современного быта
- входные двери в Богородице-Рождественский собор в технике огневого золочения
- паникадила со страусиными яйцами
- личные вещи Дмитрия Пожарского, святого Евфимия Суздальского, митрополита Иллариона
Организационные детали
- Билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослые — 600 ₽, учащиеся и студенты — 400 ₽, дети до 14 лет и многодетные семьи — бесплатно. Билет гида оплачивать не нужно.
- Экскурсию для вас проведу я или гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 1550 туристов
Привет, я — Таня, аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! Организуем: — обзорнуюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
26 фев 2025
Брали индивидуальную экскурсию. Была просьба адаптировать экскурсию под детей и подростков, чтобы они могли активно вовлекаться и не слоняться сами по себе. Однако экскурсия оказалась перегружена излишними историческими фактами —
Таня
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия!
Мы всей командой сожалеем, что у вам не удалось получить удовольствия от нашей экскурсии.
В свою очередь, хотим напомнить, что
Мы всей командой сожалеем, что у вам не удалось получить удовольствия от нашей экскурсии.
В свою очередь, хотим напомнить, что
Константин
20 фев 2025
Добрый день! Замечательная экскурсия. Многое узнал, многое увидел. Татьяна очень интересный рассказчик. Рекомендую.
Л
Лилия
25 ноя 2024
Великолепный экскурсовод Александра! Профессионал от Бога! Если бы все экскурсоводы были такими мы бы знали историю на 5+! Все структурированно,грамотно, доступно для слушателей любого возраста. В голове как будто пазл
Похожие экскурсии из Суздаля
Индивидуальная
до 15 чел.
Кремль, посад, монастыри в Суздале
Экспресс-тур по Суздалю для тех, кто хочет увидеть главное за короткое время. Посетите кремль, старинные улицы и монастыри, узнайте интересные факты
Начало: На Кремлёвская улице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9200 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Интересная прогулка по Суздалю
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: У Гостиного двора
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.