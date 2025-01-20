Детская квест-прогулка по Светлогорску «МоЗайки»

В поисках ушастых увидеть и узнать главное и интересное о «медленном городе»
Приглашаем на необычную квест-прогулку по Светлогорску.

МоЗайки — по созвучию с «зайки из мозаики» — укажут путь и погрузят в атмосферу приключений и творчества! Специально для квеста мы подготовили реквизит — картонные кроличьи лапки на удачу, ракушки, кораблики, чайки, раскраски. Юные охотники за зайцами поймают их всех, разрисуют своего в конце маршрута и заберут с собой.
Детская квест-прогулка по Светлогорску «МоЗайки»
Детская квест-прогулка по Светлогорску «МоЗайки»
Детская квест-прогулка по Светлогорску «МоЗайки»
Ближайшие даты:
20
янв21
янв22
янв23
янв24
янв25
янв26
янв
Время начала: 10:00

Описание квеста

  • Мы отправимся за белым кроликом на поиски тайных знаков.
  • Разгадаем мозаичные шифры, оставленные зайчиками.
  • Услышим историю старого Раушена и его превращения из деревни рыбаков в один из самых популярных курортов области.
  • В поисках «Дома сказочника» заглянем в замочную скважину. Может быть, один из зайцев уже там?
  • По пути к прекрасным старинным виллам поднимемся по мозаичной лестнице и окажемся на чаепитии у лунных зайчиков.
  • Насладимся уникальной курортной архитектурой, свежим морским бризом и видами побережья. Где-то тут притаились зайки-мореходы! Куда они держат свой путь?
  • Остановимся на фотопаузу у водонапорной башни и здания грязелечебницы — главных символов Светлогорска.
  • Спешить не будем. Светлогорск — уголок уюта и участник проекта «Медленный город Cittaslow». А его символ — улитка — обещает нам весёлые приключения!

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для детей 6+.
  • Можем организовать квест только для вашей компании до 5 человек. Стоимость составит 8000 ₽.
  • После прогулки вы получите в подарок электронную карту самых вкусных и проверенных мест Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска и других городов области.
  • Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 10:00

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Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У озера Тихое
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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