17 отзывов оставили туристы

Мы познакомимся с достопримечательностями 🏛️ Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура конца XIX- начала XX вв. : частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк 🌳, водонапорная башня, Курхаус. Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта- “Несущая воду” и “Нимфа”.

Вы увидите новый “дом” КВН и кинофестиваля “Балтийские дебюты” – театр эстрады “Янтарь холл”. К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих.