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Пешеходная экскурсия по Светлогорску

4.9
17 отзывов
Янтарная М.
Янтарная М. – Гид из Светлогорска
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 200 ₽ за человека

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Пешеходная экскурсия по Светлогорску
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
Мы познакомимся с достопримечательностями 🏛️ Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура конца XIX- начала XX вв. : частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк 🌳, водонапорная башня, Курхаус. Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта- “Несущая воду” и “Нимфа”.
Вы увидите новый “дом” КВН и кинофестиваля “Балтийские дебюты” – театр эстрады “Янтарь холл”. К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих.
Начало
🚩 Гостиница "Раушен", Ленина 48
Место завершения
🏁 Центр города
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
Пешеходная экскурсия по Светлогорску

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Янтарная М.
Янтарная М.
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17 отзывов оставили туристы

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