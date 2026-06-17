Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи
Летописи калининградских земель более 770 лет, и период Тевтонского ордена в ней — один из самых загадочных. Вы погрузитесь в жизнь рыцарского братства и подробно изучите его с разных сторон. Я покажу сохранившиеся средневековые постройки и расскажу о них всё. Архитектура и традиции, религия и культура тевтонцев откроются вам на экскурсии.
На юго-востоке Калининградской области много малых, совсем забытых посёлков и городов, в которых сохранился дух далёкого прошлого. Мы посетим эти населённые пункты, чтобы увидеть орденские сооружения и обсудить их истории.
В посёлке Родники вы осмотрите кирху XIV века снаружи и узнаете, какие функции лютеранская постройка выполняет в наше время. Далее мы посетим замок Вальдау в посёлке Низовье, основанный в середине 13 века. В замке расположен музей Вальдавский замок, где мы узнаем о визите русского царя Петра и о знаменитых владельцах замка.
После мы отправимся в город Гвардейск. Здесь, пока вы будете наслаждаться видом на крепость с берега реки, я на её примере познакомлю вас с устройством оборонительных сооружений тевтонцев. Кроме того, при желании, подробнее изучим живописные руины 500-летней давности, которые есть в области.
Сооружения, в которых зашифрована летопись Тевтонского ордена, его традиции, религия и культура, и мой рассказ помогут вам проникнуться атмосферой знаменитого рыцарского братства.
Организационные детали
При желании дополнительно оплачивается: обед в семейном кафе на берегу Лавы, небольшой взнос на восстановление построек орденского периода
Возможно посещение действующих храмов, поэтому женщинам желательно соблюдать традиции православия в одежде и иметь при себе головные уборы
Программу можно продлить: + 1000 ₽ за дополнительный час
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1501 туриста
Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников.
Наше главное правило: показать край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей!
Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Очень интересная экскурсия. Советую посетить
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Татьяна
Очень понравилась экскурсия с Викторией! Знает много интересных фактов о родной области. По ходу экскурсии мы успели посетить два замка, несколько кирх, узнали много об истории Калининградской области и тевтонских рыцарей. Экскурсия неперегружена, а приятным дополнением было посещение кафе с домашними пельменями.
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