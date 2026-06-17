Летописи калининградских земель более 770 лет, и период Тевтонского ордена в ней — один из самых загадочных. Вы погрузитесь в жизнь рыцарского братства и подробно изучите его с разных сторон. Я покажу сохранившиеся средневековые постройки и расскажу о них всё. Архитектура и традиции, религия и культура тевтонцев откроются вам на экскурсии.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По рыцарским тропам: путешествие в Средневековье

На юго-востоке Калининградской области много малых, совсем забытых посёлков и городов, в которых сохранился дух далёкого прошлого. Мы посетим эти населённые пункты, чтобы увидеть орденские сооружения и обсудить их истории.

В посёлке Родники вы осмотрите кирху XIV века снаружи и узнаете, какие функции лютеранская постройка выполняет в наше время. Далее мы посетим замок Вальдау в посёлке Низовье, основанный в середине 13 века. В замке расположен музей Вальдавский замок, где мы узнаем о визите русского царя Петра и о знаменитых владельцах замка.

После мы отправимся в город Гвардейск. Здесь, пока вы будете наслаждаться видом на крепость с берега реки, я на её примере познакомлю вас с устройством оборонительных сооружений тевтонцев. Кроме того, при желании, подробнее изучим живописные руины 500-летней давности, которые есть в области.

Сооружения, в которых зашифрована летопись Тевтонского ордена, его традиции, религия и культура, и мой рассказ помогут вам проникнуться атмосферой знаменитого рыцарского братства.

Организационные детали