Полезная информация о Таганроге
Что нужно знать о Таганроге: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Южный, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 5 экскурсий
Где находится Таганрог на карте
Таганрог
Популярные экскурсии в Таганроге
5
61 отзыв
3000
₽
за чел.
Обзорная прогулка по достопримечательностям города и погружение в его нетривиальную историю
4.8
15 отзывов
750
₽
за чел.
Путешествие на катере по просторам Таганрогского залива
5
50 отзывов
3000
₽
за чел.
Автомобильная прогулка по миниатюрному городу с большой историей
5
2 отзыва
600
₽
за чел.
Прогуляться по городу с древнегреческим рыцарем под истории о бесстрашных скифах и гордых амазонках
4
1 отзыв
3000
₽
за чел.
Открыть малоизвестные факты из жизни писателя и адреса Чеховых, которых нет в путеводителях