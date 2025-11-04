Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Тарусе

Найдено 10 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Тарусе, цены от 4000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таруса. Там, где живёшь сердцем
Пешая
2.5 часа
105 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
6800 ₽ за всё до 10 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Пешая
2 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Начало: У Собора Петра и Павла
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Вдохновляющая Таруса
Пешая
2.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
Начало: У памятника Ленину
20 дек в 10:30
21 дек в 10:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Прогуляйтесь по Тарусе, чтобы открыть для себя уникальные истории её жителей и посетить памятные места, связанные с известными писателями и художниками
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
Уникальная возможность увидеть мир Поленова: усадьба, архитектура и живописные виды на Оку. Узнайте больше о жизни и творчестве великого художника
Начало: У фонтана на площади
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Таруса в историях и лицах
Пешая
2.5 часа
-
10%
74 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса в историях и лицах
Узнайте, как Таруса стала культурным феноменом. Погрузитесь в мир поэтов, художников и музыкантов, исследуя её исторические и современные грани
Начало: У Петропавловского собора
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5850 ₽6500 ₽ за всё до 10 чел.
Очарование купеческой Тарусы
Пешая
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование купеческой Тарусы
Путешествие по старинным улочкам Тарусы откроет вам тайны купеческой жизни и культурного наследия города
Начало: У храма Петра и Павла
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пройти по историко-археологической тропе вдоль береговой линии Оки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Тарусские пленники
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Тарусы
Пройдите по знаковым местам Тарусы и узнайте истории людей, которые оставили свой след в этом уютном городке. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Начало: На главной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.
Таруса: о магии города и его окрестностей
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Таруса: о магии города и его окрестностей
Творческая Таруса, деревня Похвистнево и дворянская усадьба Истомино - в одной поездке
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
18 600 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    4 ноября 2025
    Очарование купеческой Тарусы
    Дата посещения: 3 ноября 2025
    Всегда заранее бронирую экскурсию. Экскурсоводы, как правило, очень знающие и креативные. В этот раз очень повезло тоже. Елизавета владеет материалом, очень артистична и мила!
  • Б
    Баратенко
    5 октября 2025
    Тарусские пленники
    Дата посещения: 4 октября 2025
    Большое спасибо за интересную и содержательную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    23 августа 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Дата посещения: 21 августа 2025
    Очень повезло с экскурсоводом. Виктория Андреевна настоящий кладезь интересной информации про Тарусу и ее замечательных обитателей. А сколько стихов мы услышали на экскурсии! Спасибо, было очень интересно и душевно!
  • М
    Марина
    26 июля 2025
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Дата посещения: 26 июля 2025
    Были на экскурсии коллективом 26.07.2025года. Алексей Пантелеймонович- великолепный экскурсовод, увлеченный человек! Его экскурсия очень интересна: от начала зарождения города до современности. Очень здорово! Всем рекомендую!
  • В
    Вячеслав
    6 мая 2025
    Тарусские пленники
    Дата посещения: 2 мая 2025
    Все великолепно!
  • Т
    Тулявко
    8 декабря 2025
    Таруса в историях и лицах
    Юлия - рассказчик, от историй которого невозможно оторваться. Узнали про многие аспекты жизни творческого тарусского сообщества. Экскурсия будет интересна поклонникам
    читать дальше

    Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной и Константина Георгиевича Паустовского. Для меня хорошая экскурсия та, после которой начинаешь с жадность дополнительно искать информацию о персонажах из историй гида, прошло уже два месяца, а я до сих пор иногда что-то читаю про СССРовских инженеров, жену Паустовского, Рихтеровские музыкальные фестивали…
    Отдельной жемчужиной стал цветаевский пирог, который мы попробовали после экскурсии в месте, рекомендованном Юлией. Благодарим и вернёмся летом в Тарусу на фестиваль!

    Юлия - рассказчик, от историй которого невозможно оторваться. Узнали про многие аспекты жизни творческого тарусского сообществаЮлия - рассказчик, от историй которого невозможно оторваться. Узнали про многие аспекты жизни творческого тарусского сообществаЮлия - рассказчик, от историй которого невозможно оторваться. Узнали про многие аспекты жизни творческого тарусского сообществаЮлия - рассказчик, от историй которого невозможно оторваться. Узнали про многие аспекты жизни творческого тарусского сообществаЮлия - рассказчик, от историй которого невозможно оторваться. Узнали про многие аспекты жизни творческого тарусского сообществаЮлия - рассказчик, от историй которого невозможно оторваться. Узнали про многие аспекты жизни творческого тарусского сообщества
  • Н
    Надир
    6 декабря 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Нам все понравилось… Узнали много интересного.
  • И
    Илюхина
    23 ноября 2025
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Хоть погода для экскурсии выдалась в ноябре крайне неприятной, но гуляли и слушали мы очень внимательно. Было увлекательно и интересно. Понравилось и детям, и взрослым. Рекомендуем Оксану. Замечательная женщина и классный гид.
    Хоть погода для экскурсии выдалась в ноябре крайне неприятной, но гуляли и слушали мы очень внимательноХоть погода для экскурсии выдалась в ноябре крайне неприятной, но гуляли и слушали мы очень внимательноХоть погода для экскурсии выдалась в ноябре крайне неприятной, но гуляли и слушали мы очень внимательноХоть погода для экскурсии выдалась в ноябре крайне неприятной, но гуляли и слушали мы очень внимательноХоть погода для экскурсии выдалась в ноябре крайне неприятной, но гуляли и слушали мы очень внимательноХоть погода для экскурсии выдалась в ноябре крайне неприятной, но гуляли и слушали мы очень внимательноХоть погода для экскурсии выдалась в ноябре крайне неприятной, но гуляли и слушали мы очень внимательноХоть погода для экскурсии выдалась в ноябре крайне неприятной, но гуляли и слушали мы очень внимательноХоть погода для экскурсии выдалась в ноябре крайне неприятной, но гуляли и слушали мы очень внимательно
  • И
    Ирина
    20 ноября 2025
    Тарусские пленники
    Добрый день! Как это ни странно,но мы были в Тарусе впервые,много читали,подготовились,мы опытные путешественники,но все же решили взять экскурсию,не разочаровались.
    читать дальше

    Единственное - погода была не очень,накрапывал дождь,но нам это не помешало. Ирина хороший экскурсовод,разбирается в теме,любит свой город. А как она читает стихи! Обязательно приедем еще в Тарусу,еще есть что посмотреть. Спасибо,Трипстер!

    Добрый день! Как это ни странно,но мы были в Тарусе впервые,много читали,подготовились,мы опытные путешественники,но все жеДобрый день! Как это ни странно,но мы были в Тарусе впервые,много читали,подготовились,мы опытные путешественники,но все жеДобрый день! Как это ни странно,но мы были в Тарусе впервые,много читали,подготовились,мы опытные путешественники,но все жеДобрый день! Как это ни странно,но мы были в Тарусе впервые,много читали,подготовились,мы опытные путешественники,но все жеДобрый день! Как это ни странно,но мы были в Тарусе впервые,много читали,подготовились,мы опытные путешественники,но все же
  • В
    Вадим
    20 ноября 2025
    Таруса в историях и лицах
    Большое спасибо Юлии за прекрасную экскурсию! Всё было познавательно и интересно.
    Большое спасибо Юлии за прекрасную экскурсию! Всё было познавательно и интересноБольшое спасибо Юлии за прекрасную экскурсию! Всё было познавательно и интересноБольшое спасибо Юлии за прекрасную экскурсию! Всё было познавательно и интересноБольшое спасибо Юлии за прекрасную экскурсию! Всё было познавательно и интересно
  • К
    Курский
    15 ноября 2025
    Таруса в историях и лицах
    Юлия провела отличную экскурсию! Показала, возможно, и рассказала обо всех интересных местах Тарусы. Очень рекомендую! Обязательно, теперь уже большой компанией, вернёмся в Тарусу и попросим Юлию снова нам всё рассказать и показать!
  • Е
    Екатерина
    13 ноября 2025
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Оксана- это замечательный экскурсовод, вся прогулка была сделана с отличным погружением в историю и колорит Тарусы. Заметно, что данный маршрут
    читать дальше

    и его наполнение подобраны с любовью к месту где живет автор.

    Хочется сказать огромное спасибо, за эти выходные в Тарусе, мы полноценно перезагрузились и окунулись в мир тарусской dolce vita!

    Дополнительно хочется поблагодарить Оксану за то что она нас не оставила, подсказала где подают самый прекрасный Цветаевский пирог и помогла с бытовыми проблемами❤️

    Вы супер, желаю Вам чтобы жизнь приносила Вам столько же радости и положительных эмоций, сколько вы нам подарили в нашу поездку!

  • Е
    Евгений
    11 ноября 2025
    Очарование купеческой Тарусы
    Спасибо Оксане, отличная экскурсия. Можно с детьми, ходить немного. По мимо экскурсии, рекомендации по интересным местам, магазинам, музеям, кафе. Гида Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    10 ноября 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    2 ноября были на экскурсии по Тарусе с гидом Людмилой. Экскурсия большей частью проходила по берегу Оки. Доступно и интересно Людмила рассказала об известных и талантливых дачниках Тарусы, ответила на интересующие вопросы. Огромное ей спасибо!!!
    2 ноября были на экскурсии по Тарусе с гидом Людмилой. Экскурсия большей частью проходила по берегу2 ноября были на экскурсии по Тарусе с гидом Людмилой. Экскурсия большей частью проходила по берегу2 ноября были на экскурсии по Тарусе с гидом Людмилой. Экскурсия большей частью проходила по берегу2 ноября были на экскурсии по Тарусе с гидом Людмилой. Экскурсия большей частью проходила по берегу
  • К
    Кочнова
    10 ноября 2025
    Старинная, уютная, талантливая Таруса
    Экскурсия хорошая, но как сказала бы моя учительница литературы в школе,"тема не раскрыта". Ни про старинную, ни про уютную, только
    читать дальше

    пол слова про творческую, всё остальное по теме "Цветаева - наше всё". Экскурсовод очень грамотная и интеллигентная, знания у нее глубокие, но хотелось слышать рассказ именно по заявленной теме "Старинная, уютная, талантливая Таруса", все же Цветаева, - недалекое прошлое. В любом случае, моим родным экскурсия понравилась и ходили мы по тем тропкам, где я ещё не бывала, не смотря на то, что посещаю Тарусу далеко не в первый раз.

  • К
    Константин
    9 ноября 2025
    Таруса. Там, где живёшь сердцем
    Были в Тарусе на экскурсии с гидом Оксаной 4 ноября. Погода была настоящей ноябрьской - серой и слегка промозглой. Пешая
    читать дальше

    прогулка несмотря на это удалась, благодаря сопровождению Оксаны. Много что узнали и услышали, посетили и увидели.
    Оксана показала все ключевые места, которые характеризуют Тарусу: и очень красивые видовые места, и исторические, и уютные улочки. Но, на наш взгляд, было излишне много про повседневную Тарусу и ее современных жителей, а хотелось больше все таки про истории и творчество знаменитых людей, связанных с Тарусой. Из-за этого экскурсия вышла как будто растянутой на 2,5 часа. Интересный нам исторический материал можно было и в 1,5 часа уместить. Хотя не исключаю, что в такое ощущение внесла свою лепту та самая ноябрьская погода. Летом возможно и 3,5 часа ходили бы с удовольствием и слушали про всех: и исторических персон, и современных жителей)
    Спасибо Оксане за хорошую экскурсию.

  • О
    Ольга
    7 ноября 2025
    Тарусские пленники
    Милый маленький городок
    Погуляли, поглазели, послушали. Всем из нашей группы понравилась экскурсия и экскурсовод 🩵
    Милый маленький городокМилый маленький городокМилый маленький городокМилый маленький городокМилый маленький городокМилый маленький городокМилый маленький городокМилый маленький городокМилый маленький городокМилый маленький городок
  • А
    Александр
    6 ноября 2025
    Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
    Смело могу рекомендовать Александра. Было очень интересно
  • С
    Светлана
    5 ноября 2025
    Таруса в историях и лицах
    Спасибо Юлии-создана легкая атмосфера общения, чувствуется, что экскурсовод любит город и дело, которым занимается. Дала много контактов и рекомендаций что еще посмотреть, попробовать в Тарусе. Мы остались очень довольны.
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Таруса в историях и лицах
    Все положительные отзывы - абсолютная и стопроцентная правда! Юлия тонка, грамотная, эрудированная. Любящая свой родной город, рассказывающая о нем с восторгом и конечно же, глубокое и структурированное знание материала. Плюс - максимальная забота о комфорте тех, кого она сопровождает.

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Таруса. Там, где живёшь сердцем
  2. Старинная, уютная, талантливая Таруса
  3. Вдохновляющая Таруса
  4. Таруса и её люди: обзорная экскурсия
  5. Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы
Какие места ещё посмотреть в Тарусе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Храм Воскресения Христова
  3. Картинная галерея
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в декабре 2025
Сейчас в Тарусе в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 4000 до 18 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 423 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Тарусе на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 423 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль