Г Галина Очарование купеческой Тарусы Дата посещения: 3 ноября 2025 Всегда заранее бронирую экскурсию. Экскурсоводы, как правило, очень знающие и креативные. В этот раз очень повезло тоже. Елизавета владеет материалом, очень артистична и мила!

Б Баратенко Тарусские пленники Дата посещения: 4 октября 2025 Большое спасибо за интересную и содержательную экскурсию.

Н Наталья Старинная, уютная, талантливая Таруса Дата посещения: 21 августа 2025 Очень повезло с экскурсоводом. Виктория Андреевна настоящий кладезь интересной информации про Тарусу и ее замечательных обитателей. А сколько стихов мы услышали на экскурсии! Спасибо, было очень интересно и душевно!

М Марина Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке» Дата посещения: 26 июля 2025 Были на экскурсии коллективом 26.07.2025года. Алексей Пантелеймонович- великолепный экскурсовод, увлеченный человек! Его экскурсия очень интересна: от начала зарождения города до современности. Очень здорово! Всем рекомендую!

В Вячеслав Тарусские пленники Дата посещения: 2 мая 2025 Все великолепно!

Т Тулявко Таруса в историях и лицах читать дальше Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной и Константина Георгиевича Паустовского. Для меня хорошая экскурсия та, после которой начинаешь с жадность дополнительно искать информацию о персонажах из историй гида, прошло уже два месяца, а я до сих пор иногда что-то читаю про СССРовских инженеров, жену Паустовского, Рихтеровские музыкальные фестивали…

Отдельной жемчужиной стал цветаевский пирог, который мы попробовали после экскурсии в месте, рекомендованном Юлией. Благодарим и вернёмся летом в Тарусу на фестиваль! Юлия - рассказчик, от историй которого невозможно оторваться. Узнали про многие аспекты жизни творческого тарусского сообщества. Экскурсия будет интересна поклонникам

Н Надир Старинная, уютная, талантливая Таруса Нам все понравилось… Узнали много интересного.

И Илюхина Таруса. Там, где живёшь сердцем Хоть погода для экскурсии выдалась в ноябре крайне неприятной, но гуляли и слушали мы очень внимательно. Было увлекательно и интересно. Понравилось и детям, и взрослым. Рекомендуем Оксану. Замечательная женщина и классный гид.

И Ирина Тарусские пленники читать дальше Единственное - погода была не очень,накрапывал дождь,но нам это не помешало. Ирина хороший экскурсовод,разбирается в теме,любит свой город. А как она читает стихи! Обязательно приедем еще в Тарусу,еще есть что посмотреть. Спасибо,Трипстер! Добрый день! Как это ни странно,но мы были в Тарусе впервые,много читали,подготовились,мы опытные путешественники,но все же решили взять экскурсию,не разочаровались.

В Вадим Таруса в историях и лицах Большое спасибо Юлии за прекрасную экскурсию! Всё было познавательно и интересно.

К Курский Таруса в историях и лицах Юлия провела отличную экскурсию! Показала, возможно, и рассказала обо всех интересных местах Тарусы. Очень рекомендую! Обязательно, теперь уже большой компанией, вернёмся в Тарусу и попросим Юлию снова нам всё рассказать и показать!

Е Екатерина Таруса. Там, где живёшь сердцем читать дальше и его наполнение подобраны с любовью к месту где живет автор.



Хочется сказать огромное спасибо, за эти выходные в Тарусе, мы полноценно перезагрузились и окунулись в мир тарусской dolce vita!



Дополнительно хочется поблагодарить Оксану за то что она нас не оставила, подсказала где подают самый прекрасный Цветаевский пирог и помогла с бытовыми проблемами❤️



Вы супер, желаю Вам чтобы жизнь приносила Вам столько же радости и положительных эмоций, сколько вы нам подарили в нашу поездку! Оксана- это замечательный экскурсовод, вся прогулка была сделана с отличным погружением в историю и колорит Тарусы. Заметно, что данный маршрут

Е Евгений Очарование купеческой Тарусы Спасибо Оксане, отличная экскурсия. Можно с детьми, ходить немного. По мимо экскурсии, рекомендации по интересным местам, магазинам, музеям, кафе. Гида Рекомендую.

Н Наталья Старинная, уютная, талантливая Таруса 2 ноября были на экскурсии по Тарусе с гидом Людмилой. Экскурсия большей частью проходила по берегу Оки. Доступно и интересно Людмила рассказала об известных и талантливых дачниках Тарусы, ответила на интересующие вопросы. Огромное ей спасибо!!!

К Кочнова Старинная, уютная, талантливая Таруса читать дальше пол слова про творческую, всё остальное по теме "Цветаева - наше всё". Экскурсовод очень грамотная и интеллигентная, знания у нее глубокие, но хотелось слышать рассказ именно по заявленной теме "Старинная, уютная, талантливая Таруса", все же Цветаева, - недалекое прошлое. В любом случае, моим родным экскурсия понравилась и ходили мы по тем тропкам, где я ещё не бывала, не смотря на то, что посещаю Тарусу далеко не в первый раз. Экскурсия хорошая, но как сказала бы моя учительница литературы в школе,"тема не раскрыта". Ни про старинную, ни про уютную, только

К Константин Таруса. Там, где живёшь сердцем читать дальше прогулка несмотря на это удалась, благодаря сопровождению Оксаны. Много что узнали и услышали, посетили и увидели.

Оксана показала все ключевые места, которые характеризуют Тарусу: и очень красивые видовые места, и исторические, и уютные улочки. Но, на наш взгляд, было излишне много про повседневную Тарусу и ее современных жителей, а хотелось больше все таки про истории и творчество знаменитых людей, связанных с Тарусой. Из-за этого экскурсия вышла как будто растянутой на 2,5 часа. Интересный нам исторический материал можно было и в 1,5 часа уместить. Хотя не исключаю, что в такое ощущение внесла свою лепту та самая ноябрьская погода. Летом возможно и 3,5 часа ходили бы с удовольствием и слушали про всех: и исторических персон, и современных жителей)

Спасибо Оксане за хорошую экскурсию. Были в Тарусе на экскурсии с гидом Оксаной 4 ноября. Погода была настоящей ноябрьской - серой и слегка промозглой. Пешая

О Ольга Тарусские пленники Милый маленький городок

Погуляли, поглазели, послушали. Всем из нашей группы понравилась экскурсия и экскурсовод 🩵

А Александр Мир Василия Поленова: поездка из Тарусы Смело могу рекомендовать Александра. Было очень интересно

С Светлана Таруса в историях и лицах Спасибо Юлии-создана легкая атмосфера общения, чувствуется, что экскурсовод любит город и дело, которым занимается. Дала много контактов и рекомендаций что еще посмотреть, попробовать в Тарусе. Мы остались очень довольны.