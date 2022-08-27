Вы совершите небольшое путешествие на катере по Оке и посетите сказочные места, которые некогда вдохновляли многих известных художников. Побываете в музее-заповеднике Василия Поленова, узнаете о жизни и творчестве этого живописца. В завершение поездки мы посетим деревню Бёхово — одну из самых красивых в России.

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Описание

Что вас ожидает

В гости к художнику

В Тарусе садимся в уютный катер и отправляемся в небольшое плаванье по Оке. В центре нашего внимания — музей-заповедник Василия Поленова в поселении Страхово. Он занимает территорию бывшей усадьбы художника и представляет собой комплекс построек, возведенных его руками. Вы прогуляетесь по территории, посмотрите на лодочный сарай, мастерскую, детский домик — всего 14 строений, расположенных в окружении Мемориального парка. Мы заглянем в «Большой дом» и ознакомимся с коллекцией археологии, графики, скульптур и картин, принадлежавших Поленову.

Посещение Бёхово

Садимся на такси и отправляемся в деревушку Бёхово в 2 километрах от усадьбы. В 2021 году она заняла первое место в списке «Лучших деревень мира» по версии Всемирной туристической организации ООН и была признана красивейшей в России.

Здесь можно полюбоваться живописной природой и осмотреть венчальную церковь Святой Троицы постройки 1906 года. Вы узнаете, кто проектировал и строил храм, выясните, почему Бёхово получила такое название, а также послушаете рассказы экскурсовода о древнем городище на окраине деревни. Затем на машине вернемся к катеру и по Оке доберемся до дома.

Организационные детали