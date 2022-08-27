Из Тарусы в Поленово на катере

Насладиться тишиной Оки и вдохнуть красоту русской глубинки

Вы совершите небольшое путешествие на катере по Оке и посетите сказочные места, которые некогда вдохновляли многих известных художников. Побываете в музее-заповеднике Василия Поленова, узнаете о жизни и творчестве этого живописца. В завершение поездки мы посетим деревню Бёхово — одну из самых красивых в России.
Из Тарусы в Поленово на катере
Из Тарусы в Поленово на катере
Из Тарусы в Поленово на катере
Из Тарусы в Поленово на катере
Из Тарусы в Поленово на катере
Из Тарусы в Поленово на катере
Ближайшие даты:
23
янв
24
янв
25
янв
26
янв
27
янв
28
янв
29
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В гости к художнику

В Тарусе садимся в уютный катер и отправляемся в небольшое плаванье по Оке. В центре нашего внимания — музей-заповедник Василия Поленова в поселении Страхово. Он занимает территорию бывшей усадьбы художника и представляет собой комплекс построек, возведенных его руками. Вы прогуляетесь по территории, посмотрите на лодочный сарай, мастерскую, детский домик — всего 14 строений, расположенных в окружении Мемориального парка. Мы заглянем в «Большой дом» и ознакомимся с коллекцией археологии, графики, скульптур и картин, принадлежавших Поленову.

Посещение Бёхово

Садимся на такси и отправляемся в деревушку Бёхово в 2 километрах от усадьбы. В 2021 году она заняла первое место в списке «Лучших деревень мира» по версии Всемирной туристической организации ООН и была признана красивейшей в России.

Здесь можно полюбоваться живописной природой и осмотреть венчальную церковь Святой Троицы постройки 1906 года. Вы узнаете, кто проектировал и строил храм, выясните, почему Бёхово получила такое название, а также послушаете рассказы экскурсовода о древнем городище на окраине деревни. Затем на машине вернемся к катеру и по Оке доберемся до дома.

Организационные детали

  • Входные билеты в «Большой дом» оплачиваются дополнительно — 450 руб. с человека
  • Дополнительно оплачивается такси от Поленово до Бёхово — 350 руб. в одну сторону
  • Понедельник и вторник — выходные дни в музее
  • Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тарусы

😎ИндивидуальныеВодные развлечения🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☃️Зимние🙏Религиозные🏡Выездные⛪️Монастыри, церкви, храмыУсадьбы и дворцы🚤На катере

Похожие туры в Тарусе

Экскурсия в Поленово из Тарусы
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
5
1 отзыв
Экскурсия в Поленово из Тарусы
по согласованию с гидом
5 000 за всё до 10 чел.
Прогулка по вдохновляющему городу Таруса
2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
Нет отзывов
Прогулка по вдохновляющему городу Таруса
Таруса - удивительно спокойный, открытый, интеллигентный город, который для каждого может стать родным
Площадь Ленина, д. 1 (Собор Петра и Павла)
Завтра
28 авг
3 сен
4 сен
от 4 200 за всё до 15 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
5
1 отзыв
История малых городов: Серпухов и Таруса
Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле
По согласованию с гидом
7 000 за всё до 10 чел.
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
Начнем нашу экскурсию на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике
По согласованию с гидом
12 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Тарусе
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Тарусе
по согласованию с гидом
4 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Тарусе с посещением «Дома-музея семьи Цветаевых»
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
5
2 отзыва
Экскурсия по Тарусе с посещением «Дома-музея семьи Цветаевых»
по согласованию с гидом
от 5 800 за всё до 10 чел.
Знаменитые тарусские дачники и не только
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Знаменитые тарусские дачники и не только
Рассказ о древней истории города и о недавних событиях
П
0 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Тарусе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тарусе
ХОРОШО
🧭
ТАМ