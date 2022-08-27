Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В гости к художнику
В Тарусе садимся в уютный катер и отправляемся в небольшое плаванье по Оке. В центре нашего внимания — музей-заповедник Василия Поленова в поселении Страхово. Он занимает территорию бывшей усадьбы художника и представляет собой комплекс построек, возведенных его руками. Вы прогуляетесь по территории, посмотрите на лодочный сарай, мастерскую, детский домик — всего 14 строений, расположенных в окружении Мемориального парка. Мы заглянем в «Большой дом» и ознакомимся с коллекцией археологии, графики, скульптур и картин, принадлежавших Поленову.
Посещение Бёхово
Садимся на такси и отправляемся в деревушку Бёхово в 2 километрах от усадьбы. В 2021 году она заняла первое место в списке «Лучших деревень мира» по версии Всемирной туристической организации ООН и была признана красивейшей в России.
Здесь можно полюбоваться живописной природой и осмотреть венчальную церковь Святой Троицы постройки 1906 года. Вы узнаете, кто проектировал и строил храм, выясните, почему Бёхово получила такое название, а также послушаете рассказы экскурсовода о древнем городище на окраине деревни. Затем на машине вернемся к катеру и по Оке доберемся до дома.
Организационные детали
Входные билеты в «Большой дом» оплачиваются дополнительно — 450 руб. с человека
Дополнительно оплачивается такси от Поленово до Бёхово — 350 руб. в одну сторону
Понедельник и вторник — выходные дни в музее
Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тарусе
Провела 981 экскурсию для 1821 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества.
Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам.
Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!