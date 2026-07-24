Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

«Холодно тут у нас, но красиво»: посёлок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
Дикая природа тундры, каменные каньоны и ледяной океан - вот что ожидает вас в этой поездке. По пути узнаете, как живется в этом суровом крае, и полюбуетесь фантастическими пейзажами. Отличные читать дальшеуменьшить
смотровые площадки, водопад и необычные пляжи ждут вас. Главной звездой маршрута станет Баренцево море, прекрасное в любой сезон.
Прогулка по тундровым полям, осмотр рыбачьего поселка Териберка, места съемок фильма Звягинцева и каменные ущелья в губе Лодейная - все это включено в программу. Возможность увидеть остовы деревянных кораблей и загадать желание на поляне среди каменных пирамид. Дополнительные опции включают съемку с квадрокоптера, шашлык на природе и морскую рыбалку
Лучшее время для посещения Териберки - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время можно насладиться всеми природными красотами, включая водопады и пляжи, без снега и с комфортной температурой. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам. В остальное время года условия становятся более суровыми, но всё же можно насладиться зимними пейзажами и уникальной атмосферой, если вы готовы к экстремальным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Смотровая площадка у ГЭС
Поселок Териберка
Места съемок фильма Звягинцева
Каменные ущелья в губе Лодейная
Остовы деревянных кораблей
Водопад
Пляж с драконьими яйцами
Описание экскурсии
Ее величество Тундра
По пути вы понаблюдаете, как меняется ландшафт от леса к тундре, а зимой измерите падение температуры с каждым километром и поймете, почему так происходит. Мы заедем на смотровую площадку у действующей ГЭС: здесь можно увидеть, как грибы вырастают больше деревьев! И, конечно, прогуляемся по тундровым полям, покрытым мхом и ягелем летом — и сияющим снегом зимой.
Затерянный поселок
Мы осмотрим рыбачий поселок Териберка, проедем по местам съемок фильма Звягинцева и через каменные ущелья в губе Лодейная поднимемся на обзорную площадку. Раньше эти места населяли поморы, а после здесь находилось становище рыбопромышленником — я раскрою историю Териберки и расскажу о Северном морском пути.
Чудеса природы
Вы окажетесь на поляне среди каменных пирамид, сможете возвести свою — и загадать желание. Сделаете фантастические снимки остовов деревянных кораблей времен царской России и при желании омоете ноги в Баренцевом море. А еще мы отправимся на внедорожнике к водопаду, впадающему в океан, и побываем на удивительном пляже, усеянном яйцами драконов!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Продолжительность экскурсии (включая дорогу в зимнее время) около 8 часов, летом 10-12 часов (связано с более расширенной программой и возможностью увидеть еще больше интересного)
Поездка проходит на полноприводном внедорожнике иностранного производства
В большинстве мест по маршруту нет связи и интернета, нет кафе, заправок и туалетов
Обратите внимание: посещение смотровой площадки у ГЭС возможно только летом или осенью, так как в остальное время она заметена снегом. Посещение смотровой площадки в губе Лодейная, пляжа с драконьими яйцами и водопада также возможно только летом, зимой — только на снегоходе за дополнительную плату.
Дополнительные опции
По приезде в Териберку можно посетить кафе, выпить чашечку кофе или попробовать свежую рыбку, мидии, крабов
По желанию за дополнительную плату можно организовать: съемку с профессионального квадрокоптера, шашлык на природе, морскую рыбалку, стрельбу в тире из пневматического пистолета
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ростислав — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 853 туристов
Родился и вырос на Кольском полуострове. Люблю и знаю историю Кольского края, а также некоторые факты и события, скрытые до сих пор от обычного населения. Ранее по роду службы имел допуск к гос. тайнам и служебной информации, сейчас допуски кончились — могу и пообщаться).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Отличная экскурсия. Ростислав показал самые красивые и интересные места в Териберке и окрестностях. Рассказал множество местных историй и фактов. Было очень интересно. Спасибо Ростиславу.
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Любовь
Здравствуйте, для меня экскурсия была очень значима, т. к. я хотела провести день рождения по-особенному и в особенном месте, все удалось! Я очень довольна, Гид органично вписывался в мои планы) не был ни скучным, ни назойливым, ни заумным, все как раз в точку: компетентный, тактичный. Спасибо! Хотелось бы ещё приехать и посетить другие места. Виды тут, конечно, потрясающие!!!
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Наталья
Фантастика!
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