Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

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«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка

Отправиться к Северному Ледовитому океану и увидеть красоты селения, затерянного на краю земли

Ростислав
Ростислав – Гид из Териберки
Дикая природа тундры, каменные каньоны и ледяной океан — вот что ожидает вас в этой поездке.

По пути вы узнаете, как живется в этом суровом крае, и полюбуетесь фантастическими пейзажами.

Я покажу вам отличные смотровые площадки, провезу к водопаду и необычным пляжам.

А главной звездой этого маршрута будет Баренцево море 🌊, прекрасное в любой сезон.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка

Что вас ожидает

Ее величество Тундра
По пути вы понаблюдаете, как меняется ландшафт от леса к тундре, а зимой измерите падение температуры с каждым километром и поймете, почему так происходит. Мы заедем на смотровую площадку у действующей ГЭС: здесь можно увидеть, как грибы вырастают больше деревьев! И, конечно, прогуляемся по тундровым полям, покрытым мхом и ягелем летом — и сияющим снегом зимой.

Затерянный поселок
Мы осмотрим рыбачий поселок Териберка, проедем по местам съемок фильма Звягинцева и через каменные ущелья в губе Лодейная поднимемся на обзорную площадку. Раньше эти места населяли поморы, а после здесь находилось становище рыбопромышленником — я раскрою историю 📖 Териберки и расскажу о Северном морском пути.

Чудеса природы
Вы окажетесь на поляне среди каменных пирамид, сможете возвести свою — и загадать желание. Сделаете фантастические снимки остовов деревянных кораблей времен царской России и при желании омоете ноги в Баренцевом море 🌊. А еще мы отправимся на внедорожнике к водопаду, впадающему в океан, и побываем на удивительном пляже, усеянном яйцами драконов!

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Продолжительность экскурсии 🧭 (включая дорогу в зимнее время) около 8 часов, летом 10-12 часов (связано с более расширенной программой и возможностью увидеть еще больше интересного)
  • Поездка проходит на полноприводном внедорожнике иностранного производства
  • В большинстве мест по маршруту нет связи и интернета, нет кафе, заправок и туалетов
  • Обратите внимание: посещение смотровой площадки у ГЭС возможно только летом или осенью, так как в остальное время она заметена снегом. Посещение смотровой площадки в губе Лодейная, пляжа с драконьими яйцами и водопада также возможно только летом, зимой — только на снегоходе за дополнительную плату.

Дополнительные опции

  • По приезде в Териберку можно посетить кафе, выпить 🍹 чашечку кофе или попробовать свежую рыбку, мидии, крабов
  • По желанию за дополнительную плату можно организовать: съемку с профессионального квадрокоптера, шашлык на природе, морскую рыбалку, стрельбу в тире из пневматического пистолета
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ростислав
Ростислав
Родился и вырос на Кольском полуострове. Люблю и знаю историю Кольского края, а также некоторые факты и события, скрытые до сих пор от обычного населения. Ранее по роду службы имел допуск к гос. тайнам и служебной информации, сейчас допуски кончились — могу и пообщаться).
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