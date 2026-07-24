Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Лучшее время для посещения Териберки - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время можно насладиться всеми природными красотами, включая водопады и пляжи, без снега и с комфортной температурой. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам. В остальное время года условия становятся более суровыми, но всё же можно насладиться зимними пейзажами и уникальной атмосферой, если вы готовы к экстремальным условиям.

Дикая природа тундры, каменные каньоны и ледяной океан - вот что ожидает вас в этой поездке. По пути узнаете, как живется в этом суровом крае, и полюбуетесь фантастическими пейзажами. Отличные

смотровые площадки, водопад и необычные пляжи ждут вас. Главной звездой маршрута станет Баренцево море, прекрасное в любой сезон. Прогулка по тундровым полям, осмотр рыбачьего поселка Териберка, места съемок фильма Звягинцева и каменные ущелья в губе Лодейная - все это включено в программу. Возможность увидеть остовы деревянных кораблей и загадать желание на поляне среди каменных пирамид. Дополнительные опции включают съемку с квадрокоптера, шашлык на природе и морскую рыбалку

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ее величество Тундра

По пути вы понаблюдаете, как меняется ландшафт от леса к тундре, а зимой измерите падение температуры с каждым километром и поймете, почему так происходит. Мы заедем на смотровую площадку у действующей ГЭС: здесь можно увидеть, как грибы вырастают больше деревьев! И, конечно, прогуляемся по тундровым полям, покрытым мхом и ягелем летом — и сияющим снегом зимой.

Затерянный поселок

Мы осмотрим рыбачий поселок Териберка, проедем по местам съемок фильма Звягинцева и через каменные ущелья в губе Лодейная поднимемся на обзорную площадку. Раньше эти места населяли поморы, а после здесь находилось становище рыбопромышленником — я раскрою историю Териберки и расскажу о Северном морском пути.

Чудеса природы

Вы окажетесь на поляне среди каменных пирамид, сможете возвести свою — и загадать желание. Сделаете фантастические снимки остовов деревянных кораблей времен царской России и при желании омоете ноги в Баренцевом море. А еще мы отправимся на внедорожнике к водопаду, впадающему в океан, и побываем на удивительном пляже, усеянном яйцами драконов!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Продолжительность экскурсии (включая дорогу в зимнее время) около 8 часов, летом 10-12 часов (связано с более расширенной программой и возможностью увидеть еще больше интересного)

Поездка проходит на полноприводном внедорожнике иностранного производства

В большинстве мест по маршруту нет связи и интернета, нет кафе, заправок и туалетов

Обратите внимание: посещение смотровой площадки у ГЭС возможно только летом или осенью, так как в остальное время она заметена снегом. Посещение смотровой площадки в губе Лодейная, пляжа с драконьими яйцами и водопада также возможно только летом, зимой — только на снегоходе за дополнительную плату.

Дополнительные опции