Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Ее величество Тундра
По пути вы понаблюдаете, как меняется ландшафт от леса к тундре, а зимой измерите падение температуры с каждым километром и поймете, почему так происходит. Мы заедем на смотровую площадку у действующей ГЭС: здесь можно увидеть, как грибы вырастают больше деревьев! И, конечно, прогуляемся по тундровым полям, покрытым мхом и ягелем летом — и сияющим снегом зимой.
Затерянный поселок
Мы осмотрим рыбачий поселок Териберка, проедем по местам съемок фильма Звягинцева и через каменные ущелья в губе Лодейная поднимемся на обзорную площадку. Раньше эти места населяли поморы, а после здесь находилось становище рыбопромышленником — я раскрою историю 📖 Териберки и расскажу о Северном морском пути.
Чудеса природы
Вы окажетесь на поляне среди каменных пирамид, сможете возвести свою — и загадать желание. Сделаете фантастические снимки остовов деревянных кораблей времен царской России и при желании омоете ноги в Баренцевом море 🌊. А еще мы отправимся на внедорожнике к водопаду, впадающему в океан, и побываем на удивительном пляже, усеянном яйцами драконов!
Как проходит экскурсия ⛳
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