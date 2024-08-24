Водные для детей – экскурсии в Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Териберке, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Море впечатлений в Баренцевом море
На катере
24 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Море впечатлений в Баренцевом море: экскурсия из Териберки
Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 сен в 11:00
4 500 за человека
Китовая разведка в Териберке
9 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Китовая разведка в Териберке
Перед посадкой на катер капитан проведёт инструктаж и расскажет о возможной встрече с китами. На прогулке увидите Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона»
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 сен в 13:00
6 600 за человека
Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
13 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Прогулка по Баренцеву морю из Териберки
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 сен в 11:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    24 августа 2024
    Море впечатлений в Баренцевом море
    Путешествовали с капитаном Сергеем на судне "Скиталец" в середине августа 2024 года. Место посадки нашли без проблем благодаря подсказкам организатора,
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    Сергей оказался приятным улыбчивым капитаном, да и к тому же совершенно неожиданно нашим земляком (из Тульской области)! С погодой нам безумно повезло - в тот день в Териберке светило солнце, и было +24 градуса, поэтому теплые вещи нам совсем не пригодились. Хотя читая предыдущие отзывы, взяла с собой все вплоть до перчаток. На лодке не укачивало (наверно потому что море было спокойное). Китов увидели аж в 3х разных местах. Но издалека. Одно из самых популярных мест их "гуляний" на тот момент - бухта как ехать на конец всех дорог. Поэтому в открытое море мы совсем не выходили, и смотрели китов именно там. Путешествие в целом понравилось. Не снижаю звезды, но было два неоправданных ожидания: 1) к китам мы близко не подплывали. в то время как другие суда подходили к ним гораздо ближе. 2) думали, что поплывем в открытое море и сможем посмотреть на национальный парк "Териберка" с воды. Конечно, нам никто этого не обещал, ну судя по отзывам другие люди туда плавали. Поэтому очень рекомендую людям с такими же ожиданиями, как у нас, уточнять заранее - куда все-таки направится корабль - в недалекую бухту или в открытое море. Спасибо Антонине и ее помощнице Елене за своевременную обратную связь и за организацию. Кстати перед выходом в море организаторы сказали, что обязательно нужно оформить разрешение на посещение национального парка "Териберка". И якобы перед посадкой это разрешение проверяют. У нас никто ничего не проверял, да и в сторону национального парка мы даже не поплыли. Но китов увидели - и это главное! Киты небольшие. Малые полосатики.

    Путешествовали с капитаном Сергеем на судне "Скиталец" в середине августа 2024 года. Место посадки нашли безПутешествовали с капитаном Сергеем на судне "Скиталец" в середине августа 2024 года. Место посадки нашли безПутешествовали с капитаном Сергеем на судне "Скиталец" в середине августа 2024 года. Место посадки нашли безПутешествовали с капитаном Сергеем на судне "Скиталец" в середине августа 2024 года. Место посадки нашли безПутешествовали с капитаном Сергеем на судне "Скиталец" в середине августа 2024 года. Место посадки нашли без
  • Е
    Евгения
    21 августа 2024
    Китовая разведка в Териберке
    Очень-очень понравилось! Капитан Андрей, вам спасибо! Быстро направились в нужное место и через минут пять появились два кита, которые пол
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    часа мы наблюдали на очень близком расстоянии! Мы в восторге! Ещё увидели морских котиков и тюленя! Организатор тоже всё чётко объяснила по ватсапу, вопросов не было! Советую однозначно!

  • А
    Алена
    21 августа 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Все понравилось. Организация на уровне. Одного китика увидели ☺️
  • А
    Анастасия
    21 августа 2024
    Море впечатлений в Баренцевом море
    Китов увидели - это самое главное! Капитан судна всячески нам с этим помогал и старался подплыть поближе, за это отдельное
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    спасибо ☺️ Да и в целом мы остались довольны поездкой) Было правильным решением выбрать именно трёхчасовой формат прогулки, так как наиболее хорошие виды на китов как раз получились в последний час, море немного успокоились и киты стали более активно появляться на горизонте. Немного огорчились, что не поехали смотреть горбатых китов, но тут готовы довериться капитану и его решению остаться, так как была высокая вероятность горбатого не встретить, а полосатики были уже замечены в заливе. Будет поводом вернуться и посмотреть горбатого 😁

  • В
    Василий
    20 августа 2024
    Китовая разведка в Териберке
    Все очень понравилось! Катер новый и скоростной, с детьми любого возраста можно, так как есть каюта. Видели китов полосатиков и тюленей - дети в восторге!
  • Д
    Денис
    16 августа 2024
    Китовая разведка в Териберке
    Понравилась рыбалка
  • A
    Alexey
    15 августа 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Все очень понравилось, видели трёх китов.
  • И
    Ирина
    15 августа 2024
    Море впечатлений в Баренцевом море
    Отличная морская прогулка! Капитан заботился о том, чтобы мы точно увидели китов и это было самое главное
  • И
    Ирина
    12 августа 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Были на прогулке 7.08 с капитаном Сергеем. Очень довольны путешествием! Прогулка прошла в комфортном режиме, море было спокойное, судно никаких опасений не вызывало. Самое главное событие прогулки - встретили кита, налюбовались и нафотографировали его вдоволь, получили невероятный заряд эмоций.

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Водные для детей»

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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
  5. Самое главное
  6. Териберский маяк
Сколько стоит экскурсия по Териберке в сентябре 2024
Сейчас в Териберке в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 6 600. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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