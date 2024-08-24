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Сергей оказался приятным улыбчивым капитаном, да и к тому же совершенно неожиданно нашим земляком (из Тульской области)! С погодой нам безумно повезло - в тот день в Териберке светило солнце, и было +24 градуса, поэтому теплые вещи нам совсем не пригодились. Хотя читая предыдущие отзывы, взяла с собой все вплоть до перчаток. На лодке не укачивало (наверно потому что море было спокойное). Китов увидели аж в 3х разных местах. Но издалека. Одно из самых популярных мест их "гуляний" на тот момент - бухта как ехать на конец всех дорог. Поэтому в открытое море мы совсем не выходили, и смотрели китов именно там. Путешествие в целом понравилось. Не снижаю звезды, но было два неоправданных ожидания: 1) к китам мы близко не подплывали. в то время как другие суда подходили к ним гораздо ближе. 2) думали, что поплывем в открытое море и сможем посмотреть на национальный парк "Териберка" с воды. Конечно, нам никто этого не обещал, ну судя по отзывам другие люди туда плавали. Поэтому очень рекомендую людям с такими же ожиданиями, как у нас, уточнять заранее - куда все-таки направится корабль - в недалекую бухту или в открытое море. Спасибо Антонине и ее помощнице Елене за своевременную обратную связь и за организацию. Кстати перед выходом в море организаторы сказали, что обязательно нужно оформить разрешение на посещение национального парка "Териберка". И якобы перед посадкой это разрешение проверяют. У нас никто ничего не проверял, да и в сторону национального парка мы даже не поплыли. Но китов увидели - и это главное! Киты небольшие. Малые полосатики.