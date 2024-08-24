2 часа
Водная прогулка
Лучший выборМоре впечатлений в Баренцевом море: экскурсия из Териберки
Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 сен в 11:00
4 500₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Китовая разведка в Териберке
Перед посадкой на катер капитан проведёт инструктаж и расскажет о возможной встрече с китами. На прогулке увидите Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона»
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 сен в 13:00
6 600₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Прогулка по Баренцеву морю из Териберки
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 сен в 11:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения24 августа 2024Путешествовали с капитаном Сергеем на судне "Скиталец" в середине августа 2024 года. Место посадки нашли без проблем благодаря подсказкам организатора,
- ЕЕвгения21 августа 2024Очень-очень понравилось! Капитан Андрей, вам спасибо! Быстро направились в нужное место и через минут пять появились два кита, которые пол
- ААлена21 августа 2024Все понравилось. Организация на уровне. Одного китика увидели ☺️
- ААнастасия21 августа 2024Китов увидели - это самое главное! Капитан судна всячески нам с этим помогал и старался подплыть поближе, за это отдельное
- ВВасилий20 августа 2024Все очень понравилось! Катер новый и скоростной, с детьми любого возраста можно, так как есть каюта. Видели китов полосатиков и тюленей - дети в восторге!
- ДДенис16 августа 2024Понравилась рыбалка
- AAlexey15 августа 2024Все очень понравилось, видели трёх китов.
- ИИрина15 августа 2024Отличная морская прогулка! Капитан заботился о том, чтобы мы точно увидели китов и это было самое главное
- ИИрина12 августа 2024Были на прогулке 7.08 с капитаном Сергеем. Очень довольны путешествием! Прогулка прошла в комфортном режиме, море было спокойное, судно никаких опасений не вызывало. Самое главное событие прогулки - встретили кита, налюбовались и нафотографировали его вдоволь, получили невероятный заряд эмоций.
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Водные для детей»
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