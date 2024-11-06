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Символы Томска

«Символы Томска» - экскурсия для семей и одиночных туристов. Узнайте историю города, посетив его главные достопримечательности
"Символы Томска" - это индивидуальная экскурсия, которая подходит для семейных пар, семей с детьми-школьниками и одиночных туристов.

В ходе экскурсии можно подняться к Камню основания Томска на Воскресенской горе, узнать историю
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Томской крепости, посетить Воскресенскую церковь с "царь-колоколом" и прогуляться по набережной реки Томи.

Также можно увидеть памятник Чехову, здание Томского императорского университета и уникальное деревянное зодчество в районе Елани. Маршрут может быть дополнен другими объектами по желанию экскурсантов

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ История Томской крепости
  • 🔔 Воскресенская церковь и «царь-колокол»
  • 🌊 Прогулка по набережной Томи
  • 📚 Томский императорский университет
  • 🏡 Деревянное зодчество Елани

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии «Символы Томска» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы добавляют особого очарования историческим местам. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсионным маршрутом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя прогулки возможны, холод и снег могут затруднить доступ к некоторым объектам, но атмосферность заснеженного Томска также имеет свою прелесть.
Сейчас июль — это идеальное время.
Символы Томска
Символы Томска
Символы Томска
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30

Что можно увидеть

  • Камень основания Томска
  • Воскресенская церковь
  • Томский «царь-колокол»
  • Набережная реки Томи
  • Памятник Чехову
  • Томский императорский университет
  • Деревянное зодчество Елани
  • Богородице-Алексеевский монастырь

Описание экскурсии

Знакомство с символами Томска

Во время экскурсии вы погрузитесь в атмосферу истории и культуры Томска. Начнется ваше путешествие с подъема к Камню основания Томска, расположенного на Воскресенской горе. Здесь вы услышите увлекательную историю возникновения Томской крепости — места, с которого начался путь этого замечательного города.

Исторические достопримечательности

С вашим гидом вы посетите старинную Воскресенскую церковь, где находится знаменитый Томский «царь-колокол». Этот колокол получил свое название благодаря своим внушительным размерам и расположен в отдельной звоннице, что делает его еще более впечатляющим.

Прогулка по набережной

Экскурсионный маршрут пройдет вдоль живописной набережной реки Томи. Здесь вы увидите карикатурный памятник Чехову, и у вас будет возможность потереть нос писателя «на удачу». Это не только интересный момент, но и отличная возможность сделать памятное фото.

Образование и архитектура

Во время неспешной прогулки вы также познакомитесь с величественным зданием Томского императорского университета. Узнайте, как Томск стал старейшим образовательным центром Сибири и какие традиции здесь были заложены.

Уникальное деревянное зодчество

Не упустите возможность увидеть уникальное деревянное зодчество в историческом районе Елани, которое является настоящей жемчужиной Томска. Кроме того, вы посетите Богородице-Алексеевский монастырь и узнаете о тайне праведного старца Фёдора.

Преимущества экскурсии

По желанию участников экскурсии маршрут может быть дополнен другими интересными объектами, такими как:

  • Белое озеро
  • Татарская слобода
  • Памятник счастью
  • Посещение сувенирной лавки
  • Заглянуть в доходный дом

Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о Томске, его истории и культуре.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Камень основания Томска
  • Томская крепость
  • Дом Шишкова
  • Воскресенская церковь
  • Белое озеро
  • Университетская роща
  • Лагерный сад
  • Деревянное зодчество на ул. Красноармейской (Дом с шатром, Дом с жар-птицами, Дом с драконами)
  • Богородице-Алексеевский монастырь
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Транспорт оплачивается дополнительно: легковой автомобиль 1000 руб/час, минивэн 1200 - 1500 руб/час. Возможно проведение экскурсии на транспорте заказчика.
  • Подъём на смотровую площадку: 50 руб/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парковка за Драмтеатром (площадь Ленина,4) или от вашего вашего отеля
Завершение: По окончании экскурсии возвращаем туристов в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
И
6 ноя 2024
О
13 авг 2024
Экскурсия понравилась, была интересной и содержательной. Томск большой город, в нём много красивых мест и то, что экскурсия была на машине, большое преимущество. Единственное задние окна минивэна так сильно затемнены, что из машины практически ничего не видно.
М
17 июн 2023
Добрый вечер, хочется поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по Томску. Профессионально, интересно, познавательно! Это замечательная возможность полюбить этот старинный очаровательный город. Рекомендуем однозначно! Туристы из города Кемерово.
О
26 мая 2023
Если у вас всего два дня и вы хотите увидеть сибирский город Томск, то возьмите экскурсию с Ольгой Трубицыной. Она покажет вам сердце города, сопроводит своим рассказом, наполнит удивительными деталями,
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позволяя вдохнуть историю места.
Томск заиграет разными красками, подарит вам впечатления от соприкосновения с его подъемами и спусками, с лёгкой воздушной резьбой по дереву, с колоколом в 16 тонн, с людьми, которые вложились в развитие города и науки.
Вам понравится неспешная двухчасовая экскурсионная программа, с любовью к своему делу, представленная вашему вниманию. Вам понравится и авто сопровождение для экономии времени и для более комфортного передвижения по всем значимым и любопытным местам.
Уже после вы дополните свою мозаику восприятия своей собственной пешей прогулкой, но то, что вам расскажет Ольга, будет прекрасной основой понимания сути и глубины Томска.

Л
25 апр 2021
В Томске я была впервые. И так получилось, что всего на два дня. Мало. Город красивый и не знаешь что посмотреть, с чего начать. Конечно, с обзорной экскурсии! Только в
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интернете разные объявления и не знаешь куда обратиться! Поэтому читала отзывы и понимаю, что отзывы писать надо! Обратились за неделю к Ольге. Мы были на экскурсии 28 марта 2021г. Встреча была за ДрамТеатром. Был небольшой минивэн. Чистый салон и приветливый водитель! Экскурсия нам понравилась. Всего было в меру. Интересно, не перегружена информацией. Легко и свободно. Много интересных мест, интересной информации. Было много остановок с высадкой и пеших прогулок. 2.5 часа пролетели незаметно! Осталось много ярких фотографий! Хочется вновь вернуться в Томск! Ведь столько ещё интересного мы не успели посмотреть! Планируем приехать снова! И опять на экскурсию к Ольге! Ведь кроме обзорных экскурсий есть ещё и другие! Буду рекомендовать своим знакомым!!! Ещё раз хочется сказать СПАСИБО! за такую полезную и интересную экскурсию!!!

Е
5 апр 2021
Добрый день! Хочется поблагодарить Ольгу за прекрасную познавательную экскурсию. Ольга рассказывала нам о городе Томске с большой любовью, приводила много исторических фактов, особенно интересно было послушать легенду про Фёдора Кузьмича (Александра I). Нас было 8 человек и все остались довольны. Всем советуем посетить экскурсию в городе Томск именно с Ольгой. Говорим БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Девушки из Новосибирска)))
Ю
17 янв 2020
Экскурсию нам организовали за 2 часа до нашего приезда в Томск! за это отдельная благодарность!
На улице был мороз, но это не помешало, потому что экскурсия была насыщенной и интересной! Ольга,
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профессионал своего дела, она точно знает что будет интересно. Экскурсия с этой очаровательной девушкой будет безумно интересной и главное не НУДНОЙ!!! РЕКОМЕНДУЕМ однозначно! И ещё раз благодарим за насыщенный и познавательный день.

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