«Символы Томска» - экскурсия для семей и одиночных туристов. Узнайте историю города, посетив его главные достопримечательности
"Символы Томска" - это индивидуальная экскурсия, которая подходит для семейных пар, семей с детьми-школьниками и одиночных туристов.
В ходе экскурсии можно подняться к Камню основания Томска на Воскресенской горе, узнать историю читать дальше
Томской крепости, посетить Воскресенскую церковь с "царь-колоколом" и прогуляться по набережной реки Томи.
Также можно увидеть памятник Чехову, здание Томского императорского университета и уникальное деревянное зодчество в районе Елани. Маршрут может быть дополнен другими объектами по желанию экскурсантов
5
7 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ История Томской крепости
🔔 Воскресенская церковь и «царь-колокол»
🌊 Прогулка по набережной Томи
📚 Томский императорский университет
🏡 Деревянное зодчество Елани
Лучшее время для посещения
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фев
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Лучшее время для экскурсии «Символы Томска» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы добавляют особого очарования историческим местам. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсионным маршрутом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя прогулки возможны, холод и снег могут затруднить доступ к некоторым объектам, но атмосферность заснеженного Томска также имеет свою прелесть.
Во время экскурсии вы погрузитесь в атмосферу истории и культуры Томска. Начнется ваше путешествие с подъема к Камню основания Томска, расположенного на Воскресенской горе. Здесь вы услышите увлекательную историю возникновения Томской крепости — места, с которого начался путь этого замечательного города.
Исторические достопримечательности
С вашим гидом вы посетите старинную Воскресенскую церковь, где находится знаменитый Томский «царь-колокол». Этот колокол получил свое название благодаря своим внушительным размерам и расположен в отдельной звоннице, что делает его еще более впечатляющим.
Прогулка по набережной
Экскурсионный маршрут пройдет вдоль живописной набережной реки Томи. Здесь вы увидите карикатурный памятник Чехову, и у вас будет возможность потереть нос писателя «на удачу». Это не только интересный момент, но и отличная возможность сделать памятное фото.
Образование и архитектура
Во время неспешной прогулки вы также познакомитесь с величественным зданием Томского императорского университета. Узнайте, как Томск стал старейшим образовательным центром Сибири и какие традиции здесь были заложены.
Уникальное деревянное зодчество
Не упустите возможность увидеть уникальное деревянное зодчество в историческом районе Елани, которое является настоящей жемчужиной Томска. Кроме того, вы посетите Богородице-Алексеевский монастырь и узнаете о тайне праведного старца Фёдора.
Преимущества экскурсии
По желанию участников экскурсии маршрут может быть дополнен другими интересными объектами, такими как:
Белое озеро
Татарская слобода
Памятник счастью
Посещение сувенирной лавки
Заглянуть в доходный дом
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о Томске, его истории и культуре.
Деревянное зодчество на ул. Красноармейской (Дом с шатром, Дом с жар-птицами, Дом с драконами)
Богородице-Алексеевский монастырь
Что включено
Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
Транспорт оплачивается дополнительно: легковой автомобиль 1000 руб/час, минивэн 1200 - 1500 руб/час. Возможно проведение экскурсии на транспорте заказчика.
Подъём на смотровую площадку: 50 руб/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парковка за Драмтеатром (площадь Ленина,4) или от вашего вашего отеля
Завершение: По окончании экскурсии возвращаем туристов в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
6 ноя 2024
О
Ольга
13 авг 2024
Экскурсия понравилась, была интересной и содержательной. Томск большой город, в нём много красивых мест и то, что экскурсия была на машине, большое преимущество. Единственное задние окна минивэна так сильно затемнены, что из машины практически ничего не видно.
М
Марина
17 июн 2023
Добрый вечер, хочется поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по Томску. Профессионально, интересно, познавательно! Это замечательная возможность полюбить этот старинный очаровательный город. Рекомендуем однозначно! Туристы из города Кемерово.
О
Оксана
26 мая 2023
Если у вас всего два дня и вы хотите увидеть сибирский город Томск, то возьмите экскурсию с Ольгой Трубицыной. Она покажет вам сердце города, сопроводит своим рассказом, наполнит удивительными деталями, читать дальше
позволяя вдохнуть историю места. Томск заиграет разными красками, подарит вам впечатления от соприкосновения с его подъемами и спусками, с лёгкой воздушной резьбой по дереву, с колоколом в 16 тонн, с людьми, которые вложились в развитие города и науки. Вам понравится неспешная двухчасовая экскурсионная программа, с любовью к своему делу, представленная вашему вниманию. Вам понравится и авто сопровождение для экономии времени и для более комфортного передвижения по всем значимым и любопытным местам. Уже после вы дополните свою мозаику восприятия своей собственной пешей прогулкой, но то, что вам расскажет Ольга, будет прекрасной основой понимания сути и глубины Томска.
Л
Любовь
25 апр 2021
В Томске я была впервые. И так получилось, что всего на два дня. Мало. Город красивый и не знаешь что посмотреть, с чего начать. Конечно, с обзорной экскурсии! Только в читать дальше
интернете разные объявления и не знаешь куда обратиться! Поэтому читала отзывы и понимаю, что отзывы писать надо! Обратились за неделю к Ольге. Мы были на экскурсии 28 марта 2021г. Встреча была за ДрамТеатром. Был небольшой минивэн. Чистый салон и приветливый водитель! Экскурсия нам понравилась. Всего было в меру. Интересно, не перегружена информацией. Легко и свободно. Много интересных мест, интересной информации. Было много остановок с высадкой и пеших прогулок. 2.5 часа пролетели незаметно! Осталось много ярких фотографий! Хочется вновь вернуться в Томск! Ведь столько ещё интересного мы не успели посмотреть! Планируем приехать снова! И опять на экскурсию к Ольге! Ведь кроме обзорных экскурсий есть ещё и другие! Буду рекомендовать своим знакомым!!! Ещё раз хочется сказать СПАСИБО! за такую полезную и интересную экскурсию!!!
Е
Елена
5 апр 2021
Добрый день! Хочется поблагодарить Ольгу за прекрасную познавательную экскурсию. Ольга рассказывала нам о городе Томске с большой любовью, приводила много исторических фактов, особенно интересно было послушать легенду про Фёдора Кузьмича (Александра I). Нас было 8 человек и все остались довольны. Всем советуем посетить экскурсию в городе Томск именно с Ольгой. Говорим БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Девушки из Новосибирска)))
Ю
Юлия
17 янв 2020
Экскурсию нам организовали за 2 часа до нашего приезда в Томск! за это отдельная благодарность! На улице был мороз, но это не помешало, потому что экскурсия была насыщенной и интересной! Ольга, читать дальше
профессионал своего дела, она точно знает что будет интересно. Экскурсия с этой очаровательной девушкой будет безумно интересной и главное не НУДНОЙ!!! РЕКОМЕНДУЕМ однозначно! И ещё раз благодарим за насыщенный и познавательный день.