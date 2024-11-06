Сейчас июль — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии «Символы Томска» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы добавляют особого очарования историческим местам. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсионным маршрутом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя прогулки возможны, холод и снег могут затруднить доступ к некоторым объектам, но атмосферность заснеженного Томска также имеет свою прелесть.

"Символы Томска" - это индивидуальная экскурсия, которая подходит для семейных пар, семей с детьми-школьниками и одиночных туристов.В ходе экскурсии можно подняться к Камню основания Томска на Воскресенской горе, узнать историю

Томской крепости, посетить Воскресенскую церковь с "царь-колоколом" и прогуляться по набережной реки Томи. Также можно увидеть памятник Чехову, здание Томского императорского университета и уникальное деревянное зодчество в районе Елани. Маршрут может быть дополнен другими объектами по желанию экскурсантов

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Знакомство с символами Томска

Во время экскурсии вы погрузитесь в атмосферу истории и культуры Томска. Начнется ваше путешествие с подъема к Камню основания Томска, расположенного на Воскресенской горе. Здесь вы услышите увлекательную историю возникновения Томской крепости — места, с которого начался путь этого замечательного города.

Исторические достопримечательности

С вашим гидом вы посетите старинную Воскресенскую церковь, где находится знаменитый Томский «царь-колокол». Этот колокол получил свое название благодаря своим внушительным размерам и расположен в отдельной звоннице, что делает его еще более впечатляющим.

Прогулка по набережной

Экскурсионный маршрут пройдет вдоль живописной набережной реки Томи. Здесь вы увидите карикатурный памятник Чехову, и у вас будет возможность потереть нос писателя «на удачу». Это не только интересный момент, но и отличная возможность сделать памятное фото.

Образование и архитектура

Во время неспешной прогулки вы также познакомитесь с величественным зданием Томского императорского университета. Узнайте, как Томск стал старейшим образовательным центром Сибири и какие традиции здесь были заложены.

Уникальное деревянное зодчество

Не упустите возможность увидеть уникальное деревянное зодчество в историческом районе Елани, которое является настоящей жемчужиной Томска. Кроме того, вы посетите Богородице-Алексеевский монастырь и узнаете о тайне праведного старца Фёдора.

Преимущества экскурсии

По желанию участников экскурсии маршрут может быть дополнен другими интересными объектами, такими как:

Белое озеро

Татарская слобода

Памятник счастью

Посещение сувенирной лавки

Заглянуть в доходный дом

Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о Томске, его истории и культуре.