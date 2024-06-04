Е Елена Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!

Е Евгения Томск: от динозавров до наших дней Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍

Е Елена Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!

Н Наталья Томск вчера, сегодня, завтра 09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал что ещё посмотреть самостоятельно. Очень теплые впечатления, человек любит свой город, историю и своё дело.

Н Наталья Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.

Е Екатерина Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Очень замечательная экскурсия.

А Анна Томск вчера, сегодня, завтра читать дальше с вокзала! Экскурсия длилась больше 2х часов. Мы везде остановились и пофоткались. Сергей фотографировал и никуда не подгонял! Все супер! На экскурсию только с ним) Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чем заявлено) нас встретил прямо

О Ольга Томск вчера, сегодня, завтра Очень понравилась экскурсия,много узнали о Томске,нас немного подвела погода, но все равно было интересно.

К Ксения Томск: от динозавров до наших дней читать дальше как-то даже по фотографии я поняла, что Арина именно тот человек, который покажет Томск так, как я люблю: с юмором, прибаутками, интересными историями. При этом составляя общий образ города, который запомнится надолго. Потрясающая прогулка и шикарный экскурсовод. Спасибо! Редко бывает так, что находишь экскурсовода, который подходит твоей душе и менталитету на 100 процентов. Мне очень сильно повезло, что