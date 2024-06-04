Увидеть самое главное в Томске

Найдено 4 экскурсии в категории «Самое главное» в Томске, цены от 5 750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Томск: от динозавров до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
177 отзывов
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Томск вчера, сегодня, завтра
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал что ещё посмотреть самостоятельно. Очень теплые впечатления, человек любит свой город, историю и своё дело.
    09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.
    Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаясяЭкскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаясяЭкскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Очень замечательная экскурсия.
  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чем заявлено) нас встретил прямо
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    с вокзала! Экскурсия длилась больше 2х часов. Мы везде остановились и пофоткались. Сергей фотографировал и никуда не подгонял! Все супер! На экскурсию только с ним)

    Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чем
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    Очень понравилась экскурсия,много узнали о Томске,нас немного подвела погода, но все равно было интересно.
  • К
    Ксения
    22 апреля 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Редко бывает так, что находишь экскурсовода, который подходит твоей душе и менталитету на 100 процентов. Мне очень сильно повезло, что
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    как-то даже по фотографии я поняла, что Арина именно тот человек, который покажет Томск так, как я люблю: с юмором, прибаутками, интересными историями. При этом составляя общий образ города, который запомнится надолго. Потрясающая прогулка и шикарный экскурсовод. Спасибо!

  • А
    Андрей
    22 апреля 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Однозначно рекомендую! Рассказ о любимом городе человека, который явно в теме, интересно, четко, профессионально!

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Томск: от динозавров до наших дней
  2. Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
  3. Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
  4. Томск вчера, сегодня, завтра
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Воскресенская церковь
  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
Сейчас в Томске в категории "Самое главное" можно забронировать 4 экскурсии от 5 750 до 7 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 284 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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