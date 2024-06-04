1 чел.
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20%
Индивидуальная
2 часа
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
- ЕЕвгения24 мая 2024Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
- ЕЕлена20 мая 2024Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
- ННаталья10 мая 202409.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал что ещё посмотреть самостоятельно. Очень теплые впечатления, человек любит свой город, историю и своё дело.
- ННаталья8 мая 2024Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Очень замечательная экскурсия.
- ААнна30 апреля 2024Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чем заявлено) нас встретил прямо
- ООльга29 апреля 2024Очень понравилась экскурсия,много узнали о Томске,нас немного подвела погода, но все равно было интересно.
- ККсения22 апреля 2024Редко бывает так, что находишь экскурсовода, который подходит твоей душе и менталитету на 100 процентов. Мне очень сильно повезло, что
- ААндрей22 апреля 2024Однозначно рекомендую! Рассказ о любимом городе человека, который явно в теме, интересно, четко, профессионально!
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Самое главное»
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