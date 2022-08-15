На автомобильной экскурсии по Томску можно увидеть квартал деревянных теремов, дом с Жар-птицами, чертог с драконами и изумрудный замок.
Прогулка по исторической части города включает посещение старейшего мужского монастыря, улицы Обруб
Прогулка по исторической части города включает посещение старейшего мужского монастыря, улицы Обруб
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный формат на автомобиле
- 🏛 Посещение исторических мест
- 📸 Возможность фотографироваться
- 🕌 Уникальные архитектурные объекты
- 🕵️ Интересные истории и факты
Что можно увидеть
- Квартал деревянных теремов
- Дом с Жар-птицами
- Чертог с драконами
- Изумрудный замок
- Старейший мужской монастырь
- Улица Обруб
- Памятник Чехову
- Центральный проспект
- Татарская слобода
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Дом с Жар-птицами
- Дом с Драконами
- Дом с Шатром
- Губернаторский квартал
- Проспект Университетов
- Старинный мужской монастырь
- Томский острог
- Сибирский царь колокол
- Белое озеро и Татарская Слобода
Описание экскурсии
На этой автомобильной экскурсии мы будем останавливаться, гулять, фотографироваться, делиться интересными историями о Томске. Начнем с квартала деревянных кружевных теремов, найдем дом, где на крыше угнездились Жар-птицы, чертог с драконами, дом с шатром, сказочный изумрудный замок…. Продолжим колесить по исторической части города по проспекту и площадям, обязательно посетим самый старый от Урала до Тихого океана действующий мужской монастырь. Попробуем разгадать тайну, которую бережно хранят старинные монастырские стены. По мощенной улице с русским названием «Обруб» поднимемся к месту основания города – деревянному острогу, где-то совсем рядом от этого места находится одна из красивейших церквей в стиле сибирское барокко и величественный «Царь-колокол». Далее плутая по кривоватым средневековым улочкам, мы выйдем к самому романтическому месту Томска. Обязательно сфотографируемся у «неоднозначного» памятника Антон Павловичу Чехову. Прокатимся по Томскому центральному «невскому» проспекту с величественными каменными дворцами с куполами и шпилями, парадными и арками, ведущими в дворы-колодцы. В одном месте свернем на незаметную улочку и, как по волшебству, окажемся в Татарской слободе: мечети и медресе, лавки с халяльными продуктами. Здесь, гуляя по совсем нетуристическому Томску, можно услышать пение муэдзина и случайно, среди деревянных домиков, наткнуться на «ханский дворец» в мавританском стиле.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом с Жар-птицами
- Дом с Драконами
- Дом с Шатром
- Губернаторский квартал
- Проспект Университетов
- Старинный мужской монастырь
- Томский острог
- Сибирский царь колокол
- Белое озеро и Татарская Слобода
Что включено
- Автомобиль комфорт-класса
- Услуги гида
- Топливный сбор
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас в любом месте в центре города
Завершение: Закончим в любом удобном для вас месте центра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится в любую погоду
- Пожалуйста перед заказом СОГЛАСУЙТЕ время и место начала экскурсии. Спасибо за понимание
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
15 авг 2022
К
Кристина
2 авг 2022
Экскурсия просто спасла нашу поездку! Перевернуло первое впечатление о городе! Всем советую, очень коммуникабельный, начитанный, душевный гид! Стоит своих денег!
С
Соснина
24 янв 2022
Спасибо огромное нашему гиду Юрию! Столько историй, легенд он нам поведал! Очень понравилась экскурсия! С таким удовольствием окунулись в историю самого красивого города и отдельные спасибо за комфорт!!)
M
Mariya
18 июля 2020
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