ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия

Увидеть самые знаковые места и проникнуться атмосферой старого Томска на автомобильной экскурсии. Дождь, холод или ветер не помешают вашему путешествию
На автомобильной экскурсии по Томску можно увидеть квартал деревянных теремов, дом с Жар-птицами, чертог с драконами и изумрудный замок.

Прогулка по исторической части города включает посещение старейшего мужского монастыря, улицы Обруб
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и места основания города.

Маршрут проходит через романтические места, памятник Чехову и центральный проспект с величественными дворцами. В Татарской слободе можно увидеть мечети, медресе и ханский дворец в мавританском стиле. Экскурсия идеальна для любой погоды и позволяет насладиться атмосферой старого Томска

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Удобный формат на автомобиле
  2. 🏛 Посещение исторических мест
  3. 📸 Возможность фотографироваться
  4. 🕌 Уникальные архитектурные объекты
  5. 🕵️ Интересные истории и факты

Что можно увидеть

  • Квартал деревянных теремов
  • Дом с Жар-птицами
  • Чертог с драконами
  • Изумрудный замок
  • Старейший мужской монастырь
  • Улица Обруб
  • Памятник Чехову
  • Центральный проспект
  • Татарская слобода
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Дом с Жар-птицами
  • Дом с Драконами
  • Дом с Шатром
  • Губернаторский квартал
  • Проспект Университетов
  • Старинный мужской монастырь
  • Томский острог
  • Сибирский царь колокол
  • Белое озеро и Татарская Слобода

Описание экскурсии

На этой автомобильной экскурсии мы будем останавливаться, гулять, фотографироваться, делиться интересными историями о Томске. Начнем с квартала деревянных кружевных теремов, найдем дом, где на крыше угнездились Жар-птицы, чертог с драконами, дом с шатром, сказочный изумрудный замок…. Продолжим колесить по исторической части города по проспекту и площадям, обязательно посетим самый старый от Урала до Тихого океана действующий мужской монастырь. Попробуем разгадать тайну, которую бережно хранят старинные монастырские стены. По мощенной улице с русским названием «Обруб» поднимемся к месту основания города – деревянному острогу, где-то совсем рядом от этого места находится одна из красивейших церквей в стиле сибирское барокко и величественный «Царь-колокол». Далее плутая по кривоватым средневековым улочкам, мы выйдем к самому романтическому месту Томска. Обязательно сфотографируемся у «неоднозначного» памятника Антон Павловичу Чехову. Прокатимся по Томскому центральному «невскому» проспекту с величественными каменными дворцами с куполами и шпилями, парадными и арками, ведущими в дворы-колодцы. В одном месте свернем на незаметную улочку и, как по волшебству, окажемся в Татарской слободе: мечети и медресе, лавки с халяльными продуктами. Здесь, гуляя по совсем нетуристическому Томску, можно услышать пение муэдзина и случайно, среди деревянных домиков, наткнуться на «ханский дворец» в мавританском стиле.

Ежедневно

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом с Жар-птицами
  • Дом с Драконами
  • Дом с Шатром
  • Губернаторский квартал
  • Проспект Университетов
  • Старинный мужской монастырь
  • Томский острог
  • Сибирский царь колокол
  • Белое озеро и Татарская Слобода
Что включено
  • Автомобиль комфорт-класса
  • Услуги гида
  • Топливный сбор
Что не входит в цену
  • Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас в любом месте в центре города
Завершение: Закончим в любом удобном для вас месте центра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится в любую погоду
  • Пожалуйста перед заказом СОГЛАСУЙТЕ время и место начала экскурсии. Спасибо за понимание
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
15 авг 2022
К
2 авг 2022
Экскурсия просто спасла нашу поездку! Перевернуло первое впечатление о городе! Всем советую, очень коммуникабельный, начитанный, душевный гид! Стоит своих денег!
С
24 янв 2022
Спасибо огромное нашему гиду Юрию! Столько историй, легенд он нам поведал! Очень понравилась экскурсия! С таким удовольствием окунулись в историю самого красивого города и отдельные спасибо за комфорт!!)
M
18 июля 2020

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