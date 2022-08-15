Описание экскурсии

На этой автомобильной экскурсии мы будем останавливаться, гулять, фотографироваться, делиться интересными историями о Томске. Начнем с квартала деревянных кружевных теремов, найдем дом, где на крыше угнездились Жар-птицы, чертог с драконами, дом с шатром, сказочный изумрудный замок…. Продолжим колесить по исторической части города по проспекту и площадям, обязательно посетим самый старый от Урала до Тихого океана действующий мужской монастырь. Попробуем разгадать тайну, которую бережно хранят старинные монастырские стены. По мощенной улице с русским названием «Обруб» поднимемся к месту основания города – деревянному острогу, где-то совсем рядом от этого места находится одна из красивейших церквей в стиле сибирское барокко и величественный «Царь-колокол». Далее плутая по кривоватым средневековым улочкам, мы выйдем к самому романтическому месту Томска. Обязательно сфотографируемся у «неоднозначного» памятника Антон Павловичу Чехову. Прокатимся по Томскому центральному «невскому» проспекту с величественными каменными дворцами с куполами и шпилями, парадными и арками, ведущими в дворы-колодцы. В одном месте свернем на незаметную улочку и, как по волшебству, окажемся в Татарской слободе: мечети и медресе, лавки с халяльными продуктами. Здесь, гуляя по совсем нетуристическому Томску, можно услышать пение муэдзина и случайно, среди деревянных домиков, наткнуться на «ханский дворец» в мавританском стиле.