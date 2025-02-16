Дом-музей Вячеслава Шишкова – экскурсии в Томске

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Вячеслава Шишкова» в Томске, цены от 7188 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Всё о Томске за 3 часа
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё о Томске за 3 часа: от истории до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Сибирских Афин с экскурсией, раскрывающей все грани Томска. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
от 12 375 ₽ за всё до 6 чел.
Сибирские теремки: деревянное зодчество Томска
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сибирские теремки: путешествие по деревянному наследию Томска
Погрузитесь в мир сибирской архитектуры и истории с экскурсией по деревянным теремкам Томска
Начало: Проспект Кирова, 7, Томск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
30 апр в 09:00
от 7188 ₽ за всё до 6 чел.
Томск: большое путешествие
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Томск: исследование города в 4-часовой индивидуальной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте его историю и культуру за 4 часа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
30 апр в 17:00
от 15 625 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ануш
    16 февраля 2025
    Всё о Томске за 3 часа
    Очень понравилось город, экскурсия с Ариной было отдельная удовольствие!
  • Е
    Елена
    10 ноября 2024
    Всё о Томске за 3 часа
    Ездили га экскурсию с гидом Ариной, всем понравилось и маленьким и стареньким, настолько интересно, живо и не скучно донесен исторический
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    материал. Приятно слушать грамотную речь, с правильно расставленными акцентами, которые врезаются в память и оставляют там хорошие воспоминания. Рекомендуем всем гостям города Томска без сомнений.

  • Н
    Надежда
    26 октября 2024
    Всё о Томске за 3 часа
    Увидели все главные достопримечательности Томска. Понравились храмы. Очень впечатлены деревянными домами, настоящие шедевры. Большое спасибо гиду Арине за интересный рассказ, теплое отношение и незабываемые впечатления о Томске, теплом и красивом сибирском городе. Обязательно вернемся)))
  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Сибирские теремки: деревянное зодчество Томска
    Экскурсию проводила гид Арина Бариева, которая в течение двух часов, рассказывала нам о памятниках деревянного зодчества г. Томска. Слушали ее
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    с огромным вниманием и интересом, т. к. Арина профессионал. На наши вопросы отвечала со знанием своего дела. Ее рассказ, о каждом объекте, содержал полную и понятную нам информацию. За время экскурсии мы увидели архитектурные строения разных времён. Эта было наше первое знакомство с памятниками г. Томска, надеемся, что не последнее. Тогда можно будет сказать, что могло быть лучше. Благодарим нашего гида за прекрасную экскурсию!

  • С
    Сергеева
    5 ноября 2023
    Сибирские теремки: деревянное зодчество Томска
    Не смотря на холодный ветер, который был с утра и морозец, нам всё очень понравилось, прекрасный рассказ гида Арины про историю деревянного зодчества Томска, Интересный, грамотный рассказ и построенный маршрут. Спасибо за экскурс в историю города.
  • Т
    Татьяна
    6 августа 2023
    Томск: большое путешествие
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Арина - прекрасный экскурсовод (хорошо поставленная речь, большой багаж знаний, море позитива). Узнали много интересных
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    деталей о Томске и его жителях. В программу экскурсии включено очень много, и темп соответствующий. Если Вы предпочитаете не такой интенсив, можно заранее обговорить и от чего-то отказаться.

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Дом-музей Вячеслава Шишкова»

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  1. Всё о Томске за 3 часа
  2. Сибирские теремки: деревянное зодчество Томска
  3. Томск: большое путешествие
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Воскресенская церковь
  2. Дом с драконами
  3. Богородице-Алексеевский монастырь
  4. Дом с жар-птицами
  5. Белое озеро
  6. Дом с шатром
  7. Самое главное
  8. Памятник Чехову
  9. Лагерный Сад
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Томску в апреле 2025
Сейчас в Томске в категории "Дом-музей Вячеслава Шишкова" можно забронировать 3 экскурсии от 7188 до 15 625. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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