Индивидуальная
до 10 чел.
От истории до чая: путешествие по Торжку
Погружение в атмосферу Торжка через его легенды и традиции. Узнайте о ключевых местах города и завершите прогулку чаем в советском стиле
Начало: По договорённости
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Торжок - город, где история и современность сливаются воедино. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и узнайте секреты прошлого
Начало: На улице Дзержинского
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Торжок сквозь века: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Борисоглебского монастыря
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические храмы и монастыри Торжка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
17 дек в 10:00
18 дек в 10:00
7200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборЗавораживающие виды и локации Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Новгородская ул., 1а (здание администрации)
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Торжок - первая встреча
Торжок - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Узнайте о новоторах, посетите Борисоглебский монастырь и насладитесь видами с берегов Тверцы
Начало: У музея А.С. Пушкина
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок - город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Путешествие по древним монастырям, усадьбам и купеческим кварталам
Начало: улица Дзержинского, 71
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Неспешная прогулка по Торжку
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, исследуя его улицы и площади. Узнайте о знаменитых зодчих и местных кулинарных традициях
Начало: На Новгородской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Сегодня в 08:00
13 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла8 ноября 2025Торжок: прогулка по старинным улицамДата посещения: 26 июля 2025Были в июле.
Интересный рассказ, хорошая речь, экскурсовод свободно ориентируется в истории отвечая на вопросы.
Время пролетело незаметно.
Если предупредить
- УУсачева9 октября 2025Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небомДата посещения: 9 октября 2025Благодарим за интересное и содержательное путешествие по вашему древнему и красивому городу!
- ККонстантин23 июля 2025Торжок: путешествие во времениДата посещения: 22 июля 2025Замечательная, содержательна экскурсия по городу с человеком влюбленным в свою профессию и малую Родину
- ММария7 декабря 2025Очень понравилась экскурсия. Видно, что человек влюблён в свой город. Много интересных исторических фактов узнали. Информация преподносилась легко и с юмором. Жаль, что вечером мало освещения и некоторые объекты города в плачевном состоянии.
- ННаталья7 декабря 2025Спасибо, Галине, за столь душевно проведенную экскурсию. Рассказ был с большой любовью и гордостью за свой город. Много интересных подробностей с привязкой к конкретным местам. Гуляли бы и гуляли. Жалко, что время у нас было ограничено.
- ЯЯрослава2 декабря 2025Смело рекомендую Павла: интересно, чётко, просто, проверенные источники. Кстати, после экскурсии вы реально будете помнить информацию, потому что подача классная 👍🏼
- ААлексей1 декабря 2025Интересная современная лекция местного жителя и патриота собственного города.
Так скажем, современный взгляд на Торжок со шлейфом былой славы города.
Очень интересно
- ТТамара29 ноября 2025Наше знакомство с Торжком благодаря гиду Галине прошла в необычном, но очень интересном формате. Встреча началась на Ямской площади, можно
- ТТатьяна27 ноября 2025Павел - это потрясающий человек, рассказчик, историк, исследователь, экскурсовод. Время пролетело не заметно. Мы так заслушались Павла, что даже не
- ББелевская23 ноября 2025Экскурсия очень понравилась)) спасибо экскурсоводу - узнали много нового о городе, его истории))
- ННаталия22 ноября 2025Прошли по Торжку с Галиной, прониклись колоритом города, его неспешностью и былым величием. Галина прекрасный рассказчик, облающий глубокими знаниями в
- ЯЯна18 ноября 2025Были на экскурсии у Михаила с детьми подростками. Нам понравился и маршрут и подача материала. Очень интересно. Спасибо!
- ДДмитрий17 ноября 2025Замечательный экскурсовод, прекрасный город. Очень приятно видеть, что город восстанавливают. Медленно, но верно. Приезжайте в Торжок!
- ММария16 ноября 2025Спасибо! Интересно! Хочется вернуться еще раз.
- ИИрина15 ноября 2025Большое спасибо Павлу за замечательную экскурсию. За интересным рассказом время пролетело быстро. Мы в Торжке не первый раз, но узнали много нового и интересного. Очень рекомендую Павла для знакомства с замечательным городом.
- ЕЕвгения11 ноября 2025Экскурсию проводил Павел, нам очень понравилось. Было интересно участникам разного возраста, материал прекрасно структурирован и хорошо запоминается. Уже прошла неделя,
- ЕЕлена11 ноября 2025Большое спасибо экскурсоводу Жанне за чудесную и познавательную прогулку по Торжку!
Также понравилось, что были материалы с иллюстрациями той эпохи, о которой шла речь.
- ННаталья10 ноября 2025Классный гид Ольга глубоко владеет материалом интересно рассказывает.
- ООльга9 ноября 2025Экскурсия понравилась, охватывает все значимые места Торжка. Видно с какой любовью Галина рассказывает о своём городе. Узнали много для себя нового и интересного. Мы обязательно порекомендуем эту экскурсию своим друзьям.
- ААндрей8 ноября 2025Павел отличный гид с глубокими знаниями истории региона. И еще он хороший рассказчик. Рекомедуем. Будете довольны.
