Пешеходный мост – экскурсии в Торжке

Найдено 12 экскурсий в категории «Пешеходный мост» в Торжке, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
От истории до чая: путешествие по Торжку
Пешая
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
От истории до чая: путешествие по Торжку
Погружение в атмосферу Торжка через его легенды и традиции. Узнайте о ключевых местах города и завершите прогулку чаем в советском стиле
Начало: По договорённости
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Торжок - город, где история и современность сливаются воедино. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и узнайте секреты прошлого
Начало: На улице Дзержинского
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Пешая
2.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Торжок сквозь века
Пешая
2 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Торжок сквозь века: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Борисоглебского монастыря
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
Пешая
3 часа
112 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические храмы и монастыри Торжка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
17 дек в 10:00
18 дек в 10:00
7200 ₽ за всё до 5 чел.
Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Завораживающие виды и локации Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Добро пожаловать в Торжок
На машине
1.5 часа
121 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Новгородская ул., 1а (здание администрации)
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Торжок - первая встреча
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Торжок - первая встреча
Торжок - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Узнайте о новоторах, посетите Борисоглебский монастырь и насладитесь видами с берегов Тверцы
Начало: У музея А.С. Пушкина
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Торжок: путешествие во времени
Пешая
2 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Пешая
2.5 часа
213 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок - город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Путешествие по древним монастырям, усадьбам и купеческим кварталам
Начало: улица Дзержинского, 71
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 20 чел.
Неспешная прогулка по живописному Торжку
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Неспешная прогулка по Торжку
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, исследуя его улицы и площади. Узнайте о знаменитых зодчих и местных кулинарных традициях
Начало: На Новгородской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам
На машине
2.5 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Сегодня в 08:00
13 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    8 ноября 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Дата посещения: 26 июля 2025
    Были в июле.
    Интересный рассказ, хорошая речь, экскурсовод свободно ориентируется в истории отвечая на вопросы.

    Время пролетело незаметно.

    Если предупредить
    читать дальше

    экскурсовода о своих дальнейших планах,
    Екатерина выстроит маршрут наиболее удобным образом для вас.

    Нам все понравилось: 4взр и реб (12 лет)

  • У
    Усачева
    9 октября 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Дата посещения: 9 октября 2025
    Благодарим за интересное и содержательное путешествие по вашему древнему и красивому городу!
  • К
    Константин
    23 июля 2025
    Торжок: путешествие во времени
    Дата посещения: 22 июля 2025
    Замечательная, содержательна экскурсия по городу с человеком влюбленным в свою профессию и малую Родину
  • М
    Мария
    7 декабря 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Очень понравилась экскурсия. Видно, что человек влюблён в свой город. Много интересных исторических фактов узнали. Информация преподносилась легко и с юмором. Жаль, что вечером мало освещения и некоторые объекты города в плачевном состоянии.
  • Н
    Наталья
    7 декабря 2025
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    Спасибо, Галине, за столь душевно проведенную экскурсию. Рассказ был с большой любовью и гордостью за свой город. Много интересных подробностей с привязкой к конкретным местам. Гуляли бы и гуляли. Жалко, что время у нас было ограничено.
  • Я
    Ярослава
    2 декабря 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Смело рекомендую Павла: интересно, чётко, просто, проверенные источники. Кстати, после экскурсии вы реально будете помнить информацию, потому что подача классная 👍🏼
  • А
    Алексей
    1 декабря 2025
    Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
    Интересная современная лекция местного жителя и патриота собственного города.
    Так скажем, современный взгляд на Торжок со шлейфом былой славы города.
    Очень интересно
    читать дальше

    и познавательно.
    На экскурсии скучно не будет, 100%!
    У нас погода была - 2й сорт, так что можно даже при повторном более комфортном посещении Торжка снова встретиться и тщательно планомерно осмотреть укромные уголки города.

  • Т
    Тамара
    29 ноября 2025
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    Наше знакомство с Торжком благодаря гиду Галине прошла в необычном, но очень интересном формате. Встреча началась на Ямской площади, можно
    читать дальше

    сказать, на середине пути (истории Торжка), но потом, как будто перебирая косточки чёток, мы узнавали об исторических вехах города, людях, здесь бывавших и его населявших, их ремеслах и занятиях. И город открылся нам в полной красе, и мере. За короткое время мы благодаря Галине увидели жизнь Торжка и новоторов, начиная с 12 века по наше время. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    27 ноября 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Павел - это потрясающий человек, рассказчик, историк, исследователь, экскурсовод. Время пролетело не заметно. Мы так заслушались Павла, что даже не
    читать дальше

    заметили как время экскурсии подошло к концу (хотя вместо 2.5часов прошло 3часа). Даже дождь нам не помешал, Павел хорошо сориентировался - во время дождя мы либо стояли в беседке у музея Пушкина, либо на локациях в нашем авто. Павел не грузил датами, цифрами и сухими фактами. Всё повествование на столько живое и доступным языком, что запоминается само собой. Самое ценное, что Павел многие факты добывает сам в архивах или на местах в раскопках. Мы очень рады, что город Торжок нам представил именно Павел, было безумно интересно. ПАВЕЛ, СПАСИБО БОЛЬШОЕ от нашей немногочисленной женской компании.

  • Б
    Белевская
    23 ноября 2025
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    Экскурсия очень понравилась)) спасибо экскурсоводу - узнали много нового о городе, его истории))
  • Н
    Наталия
    22 ноября 2025
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    Прошли по Торжку с Галиной, прониклись колоритом города, его неспешностью и былым величием. Галина прекрасный рассказчик, облающий глубокими знаниями в
    читать дальше

    области истории и архитектуры. Маршрут проложила самым удобным для нас обраом, учла наши пожелания, ответила на все вопросы и дала нам время на посещение Храмов и при этом не сократив программы. В результате экскурсия заняла 4,5 часа, которые пролетели на одном дыхании. На протяжении экскурсии Галина дополняла свой рассказ старинными фотографиями города, что помогало глубже проникнуться его многовековой историей Это было поистине о Торжке с великой любовью! Огромное спасибо!! Очень рекомендую этого экскурсовода! Думаю, мы выбрали лучшую экскурсию для знакомства с городом!

  • Я
    Яна
    18 ноября 2025
    Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
    Были на экскурсии у Михаила с детьми подростками. Нам понравился и маршрут и подача материала. Очень интересно. Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    17 ноября 2025
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    Замечательный экскурсовод, прекрасный город. Очень приятно видеть, что город восстанавливают. Медленно, но верно. Приезжайте в Торжок!
  • М
    Мария
    16 ноября 2025
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    Спасибо! Интересно! Хочется вернуться еще раз.
  • И
    Ирина
    15 ноября 2025
    Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
    Большое спасибо Павлу за замечательную экскурсию. За интересным рассказом время пролетело быстро. Мы в Торжке не первый раз, но узнали много нового и интересного. Очень рекомендую Павла для знакомства с замечательным городом.
  • Е
    Евгения
    11 ноября 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Экскурсию проводил Павел, нам очень понравилось. Было интересно участникам разного возраста, материал прекрасно структурирован и хорошо запоминается. Уже прошла неделя,
    читать дальше

    а я до сих пор ловлю себя на мысли, что думаю о Торжке и об историях, которые услышала. Частично перемещались на автомобиле, практически не устали и были очарованы городом и экскурсоводом)) Экскурсию рекомендуем и желаем Павлу творческих успехов!

  • Е
    Елена
    11 ноября 2025
    Неспешная прогулка по живописному Торжку
    Большое спасибо экскурсоводу Жанне за чудесную и познавательную прогулку по Торжку!
    Также понравилось, что были материалы с иллюстрациями той эпохи, о которой шла речь.
  • Н
    Наталья
    10 ноября 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Классный гид Ольга глубоко владеет материалом интересно рассказывает.
  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    Экскурсия понравилась, охватывает все значимые места Торжка. Видно с какой любовью Галина рассказывает о своём городе. Узнали много для себя нового и интересного. Мы обязательно порекомендуем эту экскурсию своим друзьям.
  • А
    Андрей
    8 ноября 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Павел отличный гид с глубокими знаниями истории региона. И еще он хороший рассказчик. Рекомедуем. Будете довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Пешеходный мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. От истории до чая: путешествие по Торжку
  2. Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
  3. Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
  4. Торжок сквозь века
  5. Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Борисоглебский мужской монастырь
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Тверецкая набережная
  5. Река Тверца
  6. Путевой дворец Екатерины
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Старо-Вознесенская церковь
  9. Пешеходный мост
  10. Почтовая улица-лестница
Сколько стоит экскурсия по Торжку в декабре 2025
Сейчас в Торжке в категории "Пешеходный мост" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 3200 до 7200. Туристы уже оставили гидам 819 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Торжке на 2025 год по теме «Пешеходный мост», 819 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль