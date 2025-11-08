читать дальше

заметили как время экскурсии подошло к концу (хотя вместо 2.5часов прошло 3часа). Даже дождь нам не помешал, Павел хорошо сориентировался - во время дождя мы либо стояли в беседке у музея Пушкина, либо на локациях в нашем авто. Павел не грузил датами, цифрами и сухими фактами. Всё повествование на столько живое и доступным языком, что запоминается само собой. Самое ценное, что Павел многие факты добывает сам в архивах или на местах в раскопках. Мы очень рады, что город Торжок нам представил именно Павел, было безумно интересно. ПАВЕЛ, СПАСИБО БОЛЬШОЕ от нашей немногочисленной женской компании.