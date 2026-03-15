глубоко знающая, внимательная- смогла заинтересовать и взрослых и детей разного возраста

Нам еще и с погодой повезло- в этот день было солнечно

сам формат экскурсии удобный, место встречи оговорили заранее

Елена забрала нас на автомобиле. было комфортно ехать до места, по дороге слушали подробные рассказы и про саму Тулу и про Толстого и еще много много интересного по теме

мы осмотрели дом-музей, попробовали чудесный обед по рецептам графини Софьи, побывали на станции, отправили открытки пост-кард

время пролетело незаметно, даже не сразу поняли, что уже пора возвращаться))

резюме- не замерзли, не устали, интересно, не «сухо», объемно и разнообразно была представлена информация, очень рады, что обратились именно к Елене! которая еще и чудесные фото нам помогла сделать 🫶🏻