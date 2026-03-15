Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗдесь продолжается Толстой: экскурсия из Тулы в «Ясную Поляну»
Пройтись по страницам жизни писателя, его усадьбе и застывшей во времени ж/д станции 19 века
Начало: В центре Тулы
3 апр в 10:30
4 апр в 11:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
4 апр в 10:00
5 апр в 10:00
7450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Большое путешествие в Ясную Поляну (на вашем автомобиле)
Окунуться в мир Толстого и его произведений
Начало: У въездных башен усадьбы «Ясная Поляна»
31 мар в 09:00
1 апр в 09:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Тулы - в старинный Венёв
Погрузитесь в атмосферу купеческого Венёва, откройте для себя архитектурные шедевры и легенды Куликовской битвы
6 апр в 08:00
7 апр в 08:00
10 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
1 апр в 09:30
2 апр в 09:30
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Узнайте, где жили и творили Толстой и Пушкин в Туле. Погрузитесь в атмосферу старинных усадеб и исторических событий
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 19:00
29 мар в 19:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Посетить места знаменитого сражения и погулять по очаровательной дворянской усадьбе
Начало: У Кремля
Завтра в 09:00
29 мар в 09:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Пройдите по следам Льва Толстого в Туле, узнайте о его жизни и творчестве, посетите знаковые места и откройте для себя многогранную личность писателя
Начало: У памятника Толстого
29 мар в 09:00
1 апр в 09:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Тулы - на Куликово поле
Исследовать живописное место великого сражения и узнать его секреты
Начало: Менделевская, д. 8
Завтра в 13:00
1 апр в 09:00
31 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
Сегодня в 09:00
29 мар в 09:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Русский роман»: экскурсионно-гастрономическая экскурсия по местам Л.Н. Толстого (на вашем авто)
Услышать истории со вкусом семейных ценностей и попробовать блюда по рецептам графини Толстой
3 апр в 10:30
4 апр в 10:30
14 700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Литературное путешествие по Туле с гидом-писателем
Пройтись по старинным улицам и прикоснуться к невыдуманным сюжетам города
Начало: В Пушкинском сквере
2 апр в 13:00
3 апр в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
Посетите знаменитый дом-музей Льва Толстого, узнайте о его жизни и творчестве, а также о роли железной дороги в судьбе писателя
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
29 мар в 09:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина15 марта 2026Мне и моим близким очень понравилась экскурсия.
- ТТатьяна13 марта 2026прекрасный, любящий и знающий свой край- гид Сергей. Отличный собеседник и рассказчик. Даже ранней весной с большим количеством снега, тульская земля прекрасна, а с таким гидом еще и интересна. Отлично проведенная экскурсия и отлично проведенное время!!!
- ИИрина12 марта 2026Если вы интересуетесь жизнью и творчеством ЛН Толстого, то вам в Ясную поляну, не забудьте посетить ЖД станцию Козлову засеку,
- ООлеся8 марта 2026Потрясающе! Получила огромное удовольствие! Елена, спасибо!!!
- ВВиктория7 марта 2026Замечательная, насыщенная и очень увлекательная экскурсия. Огромная благодарность нашему прекрасному гиду Елене! Ее любовь к своему делу, знание материала и умение интересно и красиво подать информацию очень завораживает. Достойный обед, нам все понравилось. Очень рекомендую, мы остались в восторге!
- ААнна24 февраля 2026Хочу порекомендовать этот маршрут и экскурсовода Елену
мы были в Ясной Поляне впервые, и благодаря Елене, искренне впечатлились этим местом!
Елена очень
- ННаталья23 февраля 2026Какой прекрасный день получился у нас по местам Льва Толстого!
Экскурсию нам проводила Татьяна, очень внимательная и приятная экскурсовод! рассказала очень-очень
- ЕЕлена15 февраля 2026Мы посетили экскурсию 7 января. Была дождливо-снежная погода и не смотря на это мы отлично провели время, узнали много нового.
- ИИрина14 февраля 2026Спасибо, мы с мужем в восторге.
- ИИрина26 января 2026Отличная поездка, несмотря на холодную погоду, получили большое удовольствие! Экскурсовод Татьяна рассказывала очень интересно и подробно, отвечала на вопросы. Вообщем
