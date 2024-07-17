читать дальше организации экскурсии и создании комфорта в пути. Поленово — чудесный музей. Отдельное спасибо Сергею за дополнительную путевую информацию, которая сделала более полным общее впечатление от поездки.

Спасибо за организацию поездки в Поленово. Спасибо Нине и Сергею за чёткость и надёжность а выполнении взятых на себя обязательств по