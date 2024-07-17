6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Поленово - это место, где искусство и природа сливаются в гармонии. Погрузитесь в атмосферу уюта и вдохновения, которую создал Василий Поленов
Начало: В центре Тулы
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
Это совсем другие выходные
Начало: Тула, Кремль
Расписание: Обратите внимание: это не экскурсия по расписанию, а покупка письменного гайда!
Завтра в 09:00
26 окт в 09:00
629₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в усадьбу Василия Поленова
Совершить живописное путешествие из Тулы к местам вдохновения художников и писателей
2 ноя в 09:00
8 ноя в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей17 июля 2024Гид Сергей очень профессионален. Дорога сопровождалась интересным рассказом об истории Тулы и окрестностей. Всем советую
- ККлименко7 июня 2024Спасибо за организацию поездки в Поленово. Спасибо Нине и Сергею за чёткость и надёжность а выполнении взятых на себя обязательств по
- ЛЛариса19 мая 2024Хотелось бы больше информации о В. Д. Поленове и о месте. Путешествие комфортное, гид вежливый и культурный. Много знает о Туле и области
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Искусство и музеи»
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