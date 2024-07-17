Искусство и музеи – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Туле, цены от 629 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
На машине
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Поленово - это место, где искусство и природа сливаются в гармонии. Погрузитесь в атмосферу уюта и вдохновения, которую создал Василий Поленов
Начало: В центре Тулы
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
9 900 за всё до 3 чел.
Это совсем другие выходные
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Это совсем другие выходные
Начало: Тула, Кремль
Расписание: Обратите внимание: это не экскурсия по расписанию, а покупка письменного гайда!
Завтра в 09:00
26 окт в 09:00
629 за человека
Добро пожаловать в усадьбу Василия Поленова
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в усадьбу Василия Поленова
Совершить живописное путешествие из Тулы к местам вдохновения художников и писателей
2 ноя в 09:00
8 ноя в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    17 июля 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
    Гид Сергей очень профессионален. Дорога сопровождалась интересным рассказом об истории Тулы и окрестностей. Всем советую
  • К
    Клименко
    7 июня 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
    Спасибо за организацию поездки в Поленово. Спасибо Нине и Сергею за чёткость и надёжность а выполнении взятых на себя обязательств по
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    организации экскурсии и создании комфорта в пути. Поленово — чудесный музей. Отдельное спасибо Сергею за дополнительную путевую информацию, которая сделала более полным общее впечатление от поездки.

    Спасибо за организацию поездки в Поленово
  • Л
    Лариса
    19 мая 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
    Хотелось бы больше информации о В. Д. Поленове и о месте. Путешествие комфортное, гид вежливый и культурный. Много знает о Туле и области

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
  2. Это совсем другие выходные
  3. Добро пожаловать в усадьбу Василия Поленова
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Кремль
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в октябре 2024
Сейчас в Туле в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 629 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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