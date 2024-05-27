Экскурсии в Богоявленский собор

Найдено 5 экскурсий в категории «Богоявленский собор» в Туле, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тульский кремль: путешествие в Средние века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500 за всё до 5 чел.
Детский квест в Тульском кремле
🚶 Пешая
Квест
1 час
20 отзывов
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тульский кремль и Казанская набережная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
90 отзывов
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500 за всё до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600 за всё до 5 чел.
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
    Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
    читать дальше

    понравился. Но остался вопрос. В Музей Станка я покупала билеты отдельно и добиралась тоже отдельно. Значит, это не была единая экскурсия? Когда не успевала вызвать такси от Кремля до Музея, волновалась, успею ли к началу, мне в Вотсапе агентства тоже ничего не ответили, никак на сообщение не отреагировали. Зачем тогда совмещать эти экскурсии в одну? В общем, кроме оргмоментов, впечатления самые приятные. Спасибо.

  • В
    Вера
    12 мая 2024
    Тульский кремль и Казанская набережная
    Экскурсия прошла прекрасно! Видно, что специалист не только хорошо разбирается в теме, но и любит свой родной город. Маршрут был
    читать дальше

    скорректирован под погодные условия (был сильный ветер). Ещё очень понравилось, что нам показали архивные фотографии города в разные времена. Всё понравилось, и обязательно попробуем другие маршруты в будущем!

    Экскурсия прошла прекрасно! Видно, что специалист не только хорошо разбирается в теме, но и любит свой
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
    Экскурсия у Сергея Евгеньевича высший пилотаж! Здесь прекрасно всё, начиная от огромного пласта знаний и личного отношения к историческим событиям
    читать дальше

    Тулы и заканчивая необыкновенным умением чётко и интересно изложить события! Именно таким и должен быть экскурсовод! Удачи ему в этом деле!

  • Е
    Евгения
    11 мая 2024
    Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
    Ольга отличный рассказчик. Получили непередаваемое удовольствие от прогулки по центру Тулы в сопровождение рассказа об истории города, его характере. Получили все ответы на свои вопросы. Совершенно не устали и небольшой дождь не помешал нам насладится центром Тулы.
  • V
    Vasily
    6 мая 2024
    Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
    Экскурсия из двух частей. Первая - историко-археологическая. Гид Сергей Евгеньевич - большой профессионал, живая история. Вторая часть экскурсии с дегустацией уже без Сергея Евгеньевича, она больше подойдет семьям с детьми.
  • Д
    Данил
    5 мая 2024
    Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
    Отдельная благодарность отличному экскурсоводу Татьяне! Хорошая и интересная подача материала, очень глубокое знание тематики. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Тульский кремль и Казанская набережная
    Елена провела фантастическую экскурсию, все учла, ответила на все вопросы. Очень рекомендую, да и сама ещё воспользуюсь! Спасибо огромное за Вашу работу
  • С
    Сергей
    11 апреля 2024
    Тульский кремль: путешествие в Средние века
    Очень понравилось. Сын 12 лет тоже очень доволен. Спасибо экскурсоводу Лилии, все было на высоте!
  • А
    Анна
    10 апреля 2024
    Тульский кремль и Казанская набережная
    Спасибо огромное Елизавете за прекрасную прогулку))) несмотря на то, что в Туле были не в первый раз узнали много нового. Взрослым и детям было очень интересно) маршрут составлен идеально!
  • М
    Мария
    24 марта 2024
    Детский квест в Тульском кремле
    Были с детьми 9 и 12 лет. Интересно, не затянуто - вполне подходит для беглого изучения кремля. Задания вполне посильные для детей, хорошо организовано, в 60 минут уложились. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Богоявленский собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Тульский кремль: путешествие в Средние века
  2. Детский квест в Тульском кремле
  3. Тульский кремль и Казанская набережная
  4. Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
  5. Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Богоявленский собор" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Туле на 2024 год по теме «Богоявленский собор», 213 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам