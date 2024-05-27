1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда27 мая 2024Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
- ВВера12 мая 2024Экскурсия прошла прекрасно! Видно, что специалист не только хорошо разбирается в теме, но и любит свой родной город. Маршрут был
- ЮЮлия11 мая 2024Экскурсия у Сергея Евгеньевича высший пилотаж! Здесь прекрасно всё, начиная от огромного пласта знаний и личного отношения к историческим событиям
- ЕЕвгения11 мая 2024Ольга отличный рассказчик. Получили непередаваемое удовольствие от прогулки по центру Тулы в сопровождение рассказа об истории города, его характере. Получили все ответы на свои вопросы. Совершенно не устали и небольшой дождь не помешал нам насладится центром Тулы.
- VVasily6 мая 2024Экскурсия из двух частей. Первая - историко-археологическая. Гид Сергей Евгеньевич - большой профессионал, живая история. Вторая часть экскурсии с дегустацией уже без Сергея Евгеньевича, она больше подойдет семьям с детьми.
- ДДанил5 мая 2024Отдельная благодарность отличному экскурсоводу Татьяне! Хорошая и интересная подача материала, очень глубокое знание тематики. Рекомендую.
- ННаталья2 мая 2024Елена провела фантастическую экскурсию, все учла, ответила на все вопросы. Очень рекомендую, да и сама ещё воспользуюсь! Спасибо огромное за Вашу работу
- ССергей11 апреля 2024Очень понравилось. Сын 12 лет тоже очень доволен. Спасибо экскурсоводу Лилии, все было на высоте!
- ААнна10 апреля 2024Спасибо огромное Елизавете за прекрасную прогулку))) несмотря на то, что в Туле были не в первый раз узнали много нового. Взрослым и детям было очень интересно) маршрут составлен идеально!
- ММария24 марта 2024Были с детьми 9 и 12 лет. Интересно, не затянуто - вполне подходит для беглого изучения кремля. Задания вполне посильные для детей, хорошо организовано, в 60 минут уложились. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Богоявленский собор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Богоявленский собор" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Туле на 2024 год по теме «Богоявленский собор», 213 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август