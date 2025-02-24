Какую букву алфавита ни возьми, обязательно найдутся начинающиеся с неё событие, достопримечательность и имя знаменитого человека, которые связаны с нашим краем или прославили его на всю страну, а то и мир. И это не только пушки, пряники и самовары! Вы погуляете по центру от кремля до креативного кластера, а наш гид-краевед расскажет, чем славилась Тула и как она развивается сегодня.

Бренды края — известные и не только

Недавно в Туле появился арт-объект «Тульская азбука» — каменная плита возле кремля, на которой каждая резная буква представляет символ Тулы. Наш гид расскажет и о визитных карточках города, и о редких памятниках, своеобразных уголках города. Вы услышите неожиданные факты от краеведа, узнаете о знаковых событиях Тулы и о связанных с ней выдающихся людях.

Прогулка по центру

Маршрут у нас насыщенный. За 3 часа вы познакомитесь с Тульской крепостью и Успенским монастырем, прогуляетесь по Кремлевскому саду и старинным улочкам музейного квартала. Заглянете в древнейший тульский храм и современное молодежное пространство, посетите кузнечную слободу, откуда и пошла оружейная слава Тулы. А закончится экскурсия на Казанской набережной, где видишь и ощущаешь единство исторического прошлого и яркого настоящего нашего славного города.

