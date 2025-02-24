Мои заказы

Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города

Составить целостную картину земли с богатейшей историей и традициями
Какую букву алфавита ни возьми, обязательно найдутся начинающиеся с неё событие, достопримечательность и имя знаменитого человека, которые связаны с нашим краем или прославили его на всю страну, а то и мир.

И это не только пушки, пряники и самовары! Вы погуляете по центру от кремля до креативного кластера, а наш гид-краевед расскажет, чем славилась Тула и как она развивается сегодня.
4.9
84 отзыва
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города

Описание экскурсии

Бренды края — известные и не только

Недавно в Туле появился арт-объект «Тульская азбука» — каменная плита возле кремля, на которой каждая резная буква представляет символ Тулы. Наш гид расскажет и о визитных карточках города, и о редких памятниках, своеобразных уголках города. Вы услышите неожиданные факты от краеведа, узнаете о знаковых событиях Тулы и о связанных с ней выдающихся людях.

Прогулка по центру

Маршрут у нас насыщенный. За 3 часа вы познакомитесь с Тульской крепостью и Успенским монастырем, прогуляетесь по Кремлевскому саду и старинным улочкам музейного квартала. Заглянете в древнейший тульский храм и современное молодежное пространство, посетите кузнечную слободу, откуда и пошла оружейная слава Тулы. А закончится экскурсия на Казанской набережной, где видишь и ощущаешь единство исторического прошлого и яркого настоящего нашего славного города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид Марина из нашей команды — автор этой программы, тульская поэтесса и писательница-краевед
  • Если вы захотите посетить какой-либо музей или перекусить в кафе, то сможете сделать это после экскурсии — наш гид даст все советы

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь В.И. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 918 туристов
Хочешь познать Россию — начни с Тулы! Окунуться в необыкновенную атмосферу нашего города помогу вам я и моя команда гидов. Все гиды делятся на две категории. Профессиональные — те, что получили
читать дальшеуменьшить

соответствующую профессию. И гиды по призванию — люди, которые не просто знают и любят свой родной город и край, но и постоянно открывают для себя и своих гостей много нового и интересного. Мы — по призванию, и мы поможем вам узнать Тулу!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
2
3
1
2
1
ЕЛЕНА
Спасибо за экскурсию 22.02.2025 Гиду Марине!
Прекрасно провели время- интересно, познавательно, с юмором, не смотря на ветерок, мудрые забеги в тёплые магазинчики не давали замёрзнуть и заодно ознакомиться с местными раритетами!
читать дальшеуменьшить

Музей гармони нас просто покорил! Азбуку по тульски мы освоили. Напоследок получили рекомендации, что ещё посмотреть до вечера. Были поражены музеем оружия! Да, Тула развивается и становится краше, интереснее и увлекательнее! Марина, ещё раз спасибо!

Спасибо за экскурсию 22.02.2025 Гиду Марине!
Спасибо за экскурсию 22.02.2025 Гиду Марине!
Спасибо за экскурсию 22.02.2025 Гиду Марине!
Спасибо за экскурсию 22.02.2025 Гиду Марине!
Спасибо за экскурсию 22.02.2025 Гиду Марине!
Спасибо за экскурсию 22.02.2025 Гиду Марине!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Очень понравилась Марина! Интересно рассказывала, читала стихи потрясающие! Во время рассказа про Вторую мировую я даже прослезилась. Сразу видно, что человек любит свой город и гордится им! Мы остались в восторге! Я делала сюрприз сестре и привезла ее на пару дней в Тулу, организовав культурную программу. Марина была верным выбором, впечатления остались самые положительные!!!
Очень понравилась Марина! Интересно рассказывала, читала стихи потрясающие! Во время рассказа про Вторую мировую я даже
Очень понравилась Марина! Интересно рассказывала, читала стихи потрясающие! Во время рассказа про Вторую мировую я даже
Очень понравилась Марина! Интересно рассказывала, читала стихи потрясающие! Во время рассказа про Вторую мировую я даже
Очень понравилась Марина! Интересно рассказывала, читала стихи потрясающие! Во время рассказа про Вторую мировую я даже
Очень понравилась Марина! Интересно рассказывала, читала стихи потрясающие! Во время рассказа про Вторую мировую я даже
Очень понравилась Марина! Интересно рассказывала, читала стихи потрясающие! Во время рассказа про Вторую мировую я даже
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Поездка получилась насыщенная, интересная, познавательная! Наталья была нашим вторым гидом в Туле. Смотрели историческую часть. Настолько было душевно, увлекательно, четко, без кучи дат и воды, мы остались в восторге! Детям подарочки подарила🙏🎁❤️ Огромное спасибо за заботу, греться забегали, было холодно конечно. . впечатлений масса и у нас, и у детей!
Спасибо, будем рекомендовать❤️
Поездка получилась насыщенная, интересная, познавательная! Наталья была нашим вторым гидом в Туле. Смотрели историческую часть. Настолько
Поездка получилась насыщенная, интересная, познавательная! Наталья была нашим вторым гидом в Туле. Смотрели историческую часть. Настолько
Поездка получилась насыщенная, интересная, познавательная! Наталья была нашим вторым гидом в Туле. Смотрели историческую часть. Настолько
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Марина, спасибо за интересную экскурсию. Было очень познавательно.
Марина, спасибо за интересную экскурсию. Было очень познавательно.
Марина, спасибо за интересную экскурсию. Было очень познавательно.
Марина, спасибо за интересную экскурсию. Было очень познавательно.
Марина, спасибо за интересную экскурсию. Было очень познавательно.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Добрый день!
08.02.2025 были на обзорной экскурсии по исторической части города Тула c гидом Мариной. Нас была группа из 11 взрослых. Экскурсия была запланирована продолжительностью три часа, но так как в
читать дальшеуменьшить

этот день было холодно, Марина предусмотрела интересные места, куда можно было заглянуть и немного погреться. Зашли даже в кафе на территории Кремля, выпили горячего чая и кофе. Все это время Марина продолжала свой рассказ и отвечала на наши многочисленные вопросы, которые иногда сбивали ее с хода ее повествования. Экскурсия прошла на "одном дыхании". Видно, что Марина, во-первых, очень любит свой город, во-вторых, очень профессионально владеет материалом. Было интересно, увлекательно, очень познавательно. И еще спасибо Марине за терпение.) Наши мужчины вели себя как школьники порой, отвлекая гида посторонними вопросами. Экскурсию однозначно рекомендую.

Вам был полезен этот отзыв?
Т
В Тулу приехали впервые, и для знакомства с городом выбрали эту обзорную экскурсию. Наш гид Марина заранее нам написала, и мы договорились о встрече. Экскурсия многогранная, захватывает и историю, и
читать дальшеуменьшить

современные моменты развития города. Мы были вдвоём с сыном 11 лет, было интересно обоим. Значение некоторых вещей, которые казалось бы на слуху у многих, узнали только здесь)) Очень заметно, что Марина любит свой город! Получилось не просто перечисление важных дат и значимых мест, а душевная беседа)) И даже небольшой дождь не испортил нашу встречу. После экскурсии Марина посоветовала интересные музеи для посещения, мы с удовольствием воспользовались идеями. От души советую знакомство с городом вместе с Мариной!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тулы

Похожие экскурсии на «Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города»

Хороша ты, Тульская земля
Пешая
2 часа
155 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Хороша ты, Тульская земля
Душевная прогулка по главным достопримечательностям города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
5 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
Посетите знаменитый дом-музей Льва Толстого, узнайте о его жизни и творчестве, а также о роли железной дороги в судьбе писателя
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
31 мая в 09:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Тулы
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Тулы
Познакомиться с богатым наследием самобытного города и увидеть его главные достопримечательности
31 мая в 14:30
1 июн в 18:00
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Тульское чаепитие для всей семьи
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульское чаепитие для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу русских традиций на чаепитии в Туле. Узнайте о самоварах и пряниках, попробуйте традиционные сладости
Начало: В 5 минутах от тульского кремля
1 июн в 15:00
2 июн в 15:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Туле
от 4000 ₽ за человека