Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Составить целостную картину земли с богатейшей историей и традициями
Какую букву алфавита ни возьми, обязательно найдутся начинающиеся с неё событие, достопримечательность и имя знаменитого человека, которые связаны с нашим краем или прославили его на всю страну, а то и мир.
И это не только пушки, пряники и самовары! Вы погуляете по центру от кремля до креативного кластера, а наш гид-краевед расскажет, чем славилась Тула и как она развивается сегодня.
Недавно в Туле появился арт-объект «Тульская азбука» — каменная плита возле кремля, на которой каждая резная буква представляет символ Тулы. Наш гид расскажет и о визитных карточках города, и о редких памятниках, своеобразных уголках города. Вы услышите неожиданные факты от краеведа, узнаете о знаковых событиях Тулы и о связанных с ней выдающихся людях.
Прогулка по центру
Маршрут у нас насыщенный. За 3 часа вы познакомитесь с Тульской крепостью и Успенским монастырем, прогуляетесь по Кремлевскому саду и старинным улочкам музейного квартала. Заглянете в древнейший тульский храм и современное молодежное пространство, посетите кузнечную слободу, откуда и пошла оружейная слава Тулы. А закончится экскурсия на Казанской набережной, где видишь и ощущаешь единство исторического прошлого и яркого настоящего нашего славного города.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт гид Марина из нашей команды — автор этой программы, тульская поэтесса и писательница-краевед
Если вы захотите посетить какой-либо музей или перекусить в кафе, то сможете сделать это после экскурсии — наш гид даст все советы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь В.И. Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 918 туристов
Хочешь познать Россию — начни с Тулы! Окунуться в необыкновенную атмосферу нашего города помогу вам я и моя команда гидов.
Все гиды делятся на две категории. Профессиональные — те, что получили читать дальшеуменьшить
соответствующую профессию. И гиды по призванию — люди, которые не просто знают и любят свой родной город и край, но и постоянно открывают для себя и своих гостей много нового и интересного. Мы — по призванию, и мы поможем вам узнать Тулу!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
ЕЛЕНА
Спасибо за экскурсию 22.02.2025 Гиду Марине! Прекрасно провели время- интересно, познавательно, с юмором, не смотря на ветерок, мудрые забеги в тёплые магазинчики не давали замёрзнуть и заодно ознакомиться с местными раритетами! читать дальшеуменьшить
Музей гармони нас просто покорил! Азбуку по тульски мы освоили. Напоследок получили рекомендации, что ещё посмотреть до вечера. Были поражены музеем оружия! Да, Тула развивается и становится краше, интереснее и увлекательнее! Марина, ещё раз спасибо!
Юлия
Очень понравилась Марина! Интересно рассказывала, читала стихи потрясающие! Во время рассказа про Вторую мировую я даже прослезилась. Сразу видно, что человек любит свой город и гордится им! Мы остались в восторге! Я делала сюрприз сестре и привезла ее на пару дней в Тулу, организовав культурную программу. Марина была верным выбором, впечатления остались самые положительные!!!
Анна
Поездка получилась насыщенная, интересная, познавательная! Наталья была нашим вторым гидом в Туле. Смотрели историческую часть. Настолько было душевно, увлекательно, четко, без кучи дат и воды, мы остались в восторге! Детям подарочки подарила🙏🎁❤️ Огромное спасибо за заботу, греться забегали, было холодно конечно. . впечатлений масса и у нас, и у детей! Спасибо, будем рекомендовать❤️
Екатерина
Марина, спасибо за интересную экскурсию. Было очень познавательно.
Светлана
Добрый день! 08.02.2025 были на обзорной экскурсии по исторической части города Тула c гидом Мариной. Нас была группа из 11 взрослых. Экскурсия была запланирована продолжительностью три часа, но так как в читать дальшеуменьшить
этот день было холодно, Марина предусмотрела интересные места, куда можно было заглянуть и немного погреться. Зашли даже в кафе на территории Кремля, выпили горячего чая и кофе. Все это время Марина продолжала свой рассказ и отвечала на наши многочисленные вопросы, которые иногда сбивали ее с хода ее повествования. Экскурсия прошла на "одном дыхании". Видно, что Марина, во-первых, очень любит свой город, во-вторых, очень профессионально владеет материалом. Было интересно, увлекательно, очень познавательно. И еще спасибо Марине за терпение.) Наши мужчины вели себя как школьники порой, отвлекая гида посторонними вопросами. Экскурсию однозначно рекомендую.
Татьяна
В Тулу приехали впервые, и для знакомства с городом выбрали эту обзорную экскурсию. Наш гид Марина заранее нам написала, и мы договорились о встрече. Экскурсия многогранная, захватывает и историю, и читать дальшеуменьшить
современные моменты развития города. Мы были вдвоём с сыном 11 лет, было интересно обоим. Значение некоторых вещей, которые казалось бы на слуху у многих, узнали только здесь)) Очень заметно, что Марина любит свой город! Получилось не просто перечисление важных дат и значимых мест, а душевная беседа)) И даже небольшой дождь не испортил нашу встречу. После экскурсии Марина посоветовала интересные музеи для посещения, мы с удовольствием воспользовались идеями. От души советую знакомство с городом вместе с Мариной!
