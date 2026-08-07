Путешествие к Голубым озёрам - это уникальная возможность увидеть места, где добывали огнеупорную глину и песок.



Песчаные отвалы высотой до 60 метров, хвойные посадки и десятки лесных озёр создают неповторимый ландшафт. По пути можно узнать о традициях Тульского края и истории карьеров. Экскурсия включает трансфер на автомобиле и услуги гида, что делает её комфортной и познавательной

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с июня по октябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми прелестями природы. В другие месяцы, особенно в зимний период, посещение может быть ограничено из-за погодных условий, но для любителей зимних пейзажей это может стать уникальным опытом.

Сейчас август — это идеальное время.