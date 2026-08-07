Путешествие к Голубым озёрам - это уникальная возможность увидеть места, где добывали огнеупорную глину и песок.
Песчаные отвалы высотой до 60 метров, хвойные посадки и десятки лесных озёр создают неповторимый ландшафт. По пути можно узнать о традициях Тульского края и истории карьеров. Экскурсия включает трансфер на автомобиле и услуги гида, что делает её комфортной и познавательной
Песчаные отвалы высотой до 60 метров, хвойные посадки и десятки лесных озёр создают неповторимый ландшафт. По пути можно узнать о традициях Тульского края и истории карьеров. Экскурсия включает трансфер на автомобиле и услуги гида, что делает её комфортной и познавательной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Голубые озёра с уникальными названиями
- 🌲 Нетронутые уголки старого леса
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
- 📚 Интересные факты о Тульском крае
- 👥 Индивидуальный подход к каждому гостю
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с июня по октябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми прелестями природы. В другие месяцы, особенно в зимний период, посещение может быть ограничено из-за погодных условий, но для любителей зимних пейзажей это может стать уникальным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Луна
- Штаны
- Мёртвое озеро
Описание экскурсии
Мы доедем до красивейших озёр с голубой водой и забавными названиями: Луна — самый легкодоступный и необычный водоём, Штаны — самый популярный у отдыхающих. Доберёмся и до других озёр, среди которых одно — мёртвое. Вы насладитесь колоритными пейзажами, созданными природой в соавторстве с человеком, и полюбуетесь нетронутыми уголками старого леса.
По дороге к Голубым озёрам ознакомитесь с любопытными фактами о городах и памятниках, которые мы будем проезжать. Узнаете историю знаменитых карьеров и послушаете о традициях Тульского края.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автомобиле Nissan X-Trail, услуги гида
- Экскурсия проводится в тёплое время года, с июня по октябрь
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5872 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Наталья, и я представляю команду гидов, любящих Тулу и знающих о ней самые интересные факты. Ждем вас в гости!
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