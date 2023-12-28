Мы отправимся к местам, в которых совсем недавно люди добывали огнеупорную глину и песок. Когда добыча завершилась, после неё остались песчаные отвалы высотой до 60 метров, хвойные посадки с редкими видами елей и десятки лесных озёр. А ещё сохранились нетронутые человеком смешанные леса и низовые болота с окаменелыми деревьями-великанами. Вы всё это увидите!

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Описание

Что вас ожидает

Мы доедем до красивейших озёр с голубой водой и забавными названиями: Луна — самый легкодоступный и необычный водоём, Штаны — самый популярный у отдыхающих. Доберёмся и до других озёр, среди которых одно — мёртвое. Вы насладитесь колоритными пейзажами, созданными природой в соавторстве с человеком, и полюбуетесь нетронутыми уголками старого леса.

По дороге к Голубым озёрам ознакомитесь с любопытными фактами о городах и памятниках, которые мы будем проезжать. Узнаете историю знаменитых карьеров и послушаете о традициях Тульского края.

Организационные детали