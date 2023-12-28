Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Индивидуальная экскурсия в Туле

Посетить знаменитые карьеры и полюбоваться совместным творчеством природы и человека

Мы отправимся к местам, в которых совсем недавно люди добывали огнеупорную глину и песок.

Когда добыча завершилась, после неё остались песчаные отвалы высотой до 60 метров, хвойные посадки с редкими видами елей и десятки лесных озёр.

А ещё сохранились нетронутые человеком смешанные леса и низовые болота с окаменелыми деревьями-великанами. Вы всё это увидите!
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Ближайшие даты:
28
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Описание

Что вас ожидает

Мы доедем до красивейших озёр с голубой водой и забавными названиями: Луна — самый легкодоступный и необычный водоём, Штаны — самый популярный у отдыхающих. Доберёмся и до других озёр, среди которых одно — мёртвое. Вы насладитесь колоритными пейзажами, созданными природой в соавторстве с человеком, и полюбуетесь нетронутыми уголками старого леса.

По дороге к Голубым озёрам ознакомитесь с любопытными фактами о городах и памятниках, которые мы будем проезжать. Узнаете историю знаменитых карьеров и послушаете о традициях Тульского края.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на автомобиле Nissan X-Trail, услуги гида
  • Экскурсия проводится в тёплое время года, с июня по октябрь
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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