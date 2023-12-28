Посетить знаменитые карьеры и полюбоваться совместным творчеством природы и человека
Мы отправимся к местам, в которых совсем недавно люди добывали огнеупорную глину и песок.
Когда добыча завершилась, после неё остались песчаные отвалы высотой до 60 метров, хвойные посадки с редкими видами елей и десятки лесных озёр.
А ещё сохранились нетронутые человеком смешанные леса и низовые болота с окаменелыми деревьями-великанами. Вы всё это увидите!
Когда добыча завершилась, после неё остались песчаные отвалы высотой до 60 метров, хвойные посадки с редкими видами елей и десятки лесных озёр.
А ещё сохранились нетронутые человеком смешанные леса и низовые болота с окаменелыми деревьями-великанами. Вы всё это увидите!
Ближайшие даты:
28
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дек
29
дек
дек
30
дек
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Описание
Что вас ожидает
Мы доедем до красивейших озёр с голубой водой и забавными названиями: Луна — самый легкодоступный и необычный водоём, Штаны — самый популярный у отдыхающих. Доберёмся и до других озёр, среди которых одно — мёртвое. Вы насладитесь колоритными пейзажами, созданными природой в соавторстве с человеком, и полюбуетесь нетронутыми уголками старого леса.
По дороге к Голубым озёрам ознакомитесь с любопытными фактами о городах и памятниках, которые мы будем проезжать. Узнаете историю знаменитых карьеров и послушаете о традициях Тульского края.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автомобиле Nissan X-Trail, услуги гида
- Экскурсия проводится в тёплое время года, с июня по октябрь
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 3107 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Наталья, и я представляю команду гидов, любящих Тулу и знающих о ней самые интересные факты. Ждем вас в гости!
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