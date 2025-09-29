Групповая
до 25 чел.
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: На Советской улице
3 янв в 11:00
4 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Отправиться в путешествие по улицам города, собирая в шкатулку тульские ароматы
Начало: На Менделеевской улице
13 дек в 10:00
20 дек в 14:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
Начало: В историческом центре Тулы
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни Тулы
Путешествие по духовным местам Тулы: от Успенского собора до церкви Дмитрия Солунского. Откройте для себя историю и архитектуру древнего города
Начало: На Менделеевской улице
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 сентября 2025Чудесная экскурсия! Нам повезло, у нас был гид отец Максим, теолог, священник. Душевно, духоносно, искренне! Спасибо большое! Восхищены
- ССветлана10 марта 2024Все прошло отлично, познавательно, информативно, интересно, впечатляюще, всем рекомендую экскурсию! Гид Юлия умничка и профессионал! нас 4 человека взрослых и все оценили на высший балл подачу материала и сам материал! Спасибо большое!
- ААлексей8 января 2024Замечательная экскурсия, спасибо большое
- ССветлана31 июля 2023Экскурсия лично мне очень понравилась! Наша встреча была на 10 утра, шел дождь, но нас это не остановило,но буквально час,
- ВВалентин14 мая 2023Все отлично
- ЕЕкатерина8 января 2023Экскурсия просто великолепная,все очень понравилось!!! Всем обязательно к посещению,даже если у вас 1-2 дня пребывания в городе!
- ННаталья1 августа 2022Спасибо!
- ВВалентин9 января 2021Спасибо Валентине Анатольевне! После общения захотелось с детьми приехать в Тулу! Спасибо!
