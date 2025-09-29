читать дальше и вышло солнце, потеплело. Экскурсовод рассказал о самых значимых храмах, зданиях в центре города. Приложились к чудотворным иконам. Из-за детей пришлось немного сократить экскурсию, мы обошлись только пешим маршрутом, но я надеюсь, что мы еще вернемся в это красивый город!

Экскурсия лично мне очень понравилась! Наша встреча была на 10 утра, шел дождь, но нас это не остановило,но буквально час,