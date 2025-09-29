Мои заказы

Паломнические туры – экскурсии в Туле

Найдено 6 экскурсий в категории «Паломнические туры» в Туле, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
129 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: На Советской улице
3 янв в 11:00
4 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Отправиться в путешествие по улицам города, собирая в шкатулку тульские ароматы
Начало: На Менделеевской улице
13 дек в 10:00
20 дек в 14:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Тульские святыни
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
Начало: В историческом центре Тулы
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
На машине
9 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за человека
Из Тулы - по толстовским местам
На машине
4.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Святыни Тулы
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни Тулы
Путешествие по духовным местам Тулы: от Успенского собора до церкви Дмитрия Солунского. Откройте для себя историю и архитектуру древнего города
Начало: На Менделеевской улице
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    29 сентября 2025
    Тульские святыни
    Чудесная экскурсия! Нам повезло, у нас был гид отец Максим, теолог, священник. Душевно, духоносно, искренне! Спасибо большое! Восхищены
    Чудесная экскурсия! Нам повезло, у нас был гид отец Максим, теолог, священник. Душевно, духоносно, искренне! Спасибо большое! ВосхищеныЧудесная экскурсия! Нам повезло, у нас был гид отец Максим, теолог, священник. Душевно, духоносно, искренне! Спасибо большое! ВосхищеныЧудесная экскурсия! Нам повезло, у нас был гид отец Максим, теолог, священник. Душевно, духоносно, искренне! Спасибо большое! ВосхищеныЧудесная экскурсия! Нам повезло, у нас был гид отец Максим, теолог, священник. Душевно, духоносно, искренне! Спасибо большое! ВосхищеныЧудесная экскурсия! Нам повезло, у нас был гид отец Максим, теолог, священник. Душевно, духоносно, искренне! Спасибо большое! ВосхищеныЧудесная экскурсия! Нам повезло, у нас был гид отец Максим, теолог, священник. Душевно, духоносно, искренне! Спасибо большое! ВосхищеныЧудесная экскурсия! Нам повезло, у нас был гид отец Максим, теолог, священник. Душевно, духоносно, искренне! Спасибо большое! Восхищены
  • С
    Светлана
    10 марта 2024
    Тульские святыни
    Все прошло отлично, познавательно, информативно, интересно, впечатляюще, всем рекомендую экскурсию! Гид Юлия умничка и профессионал! нас 4 человека взрослых и все оценили на высший балл подачу материала и сам материал! Спасибо большое!
  • А
    Алексей
    8 января 2024
    Тульские святыни
    Замечательная экскурсия, спасибо большое
  • С
    Светлана
    31 июля 2023
    Тульские святыни
    Экскурсия лично мне очень понравилась! Наша встреча была на 10 утра, шел дождь, но нас это не остановило,но буквально час,
    читать дальше

    и вышло солнце, потеплело. Экскурсовод рассказал о самых значимых храмах, зданиях в центре города. Приложились к чудотворным иконам. Из-за детей пришлось немного сократить экскурсию, мы обошлись только пешим маршрутом, но я надеюсь, что мы еще вернемся в это красивый город!

  • В
    Валентин
    14 мая 2023
    Тульские святыни
    Все отлично
  • Е
    Екатерина
    8 января 2023
    Тульские святыни
    Экскурсия просто великолепная,все очень понравилось!!! Всем обязательно к посещению,даже если у вас 1-2 дня пребывания в городе!
  • Н
    Наталья
    1 августа 2022
    Тульские святыни
    Спасибо!
  • В
    Валентин
    9 января 2021
    Тульские святыни
    Спасибо Валентине Анатольевне! После общения захотелось с детьми приехать в Тулу! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Паломнические туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
  2. Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
  3. Тульские святыни
  4. Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
  5. Из Тулы - по толстовским местам
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Музей пряника
  7. Всехсвятский кафедральный собор
  8. Станция «Козлова Засека»
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Музей Оружия
Сколько стоит экскурсия по Туле в декабре 2025
Сейчас в Туле в категории "Паломнические туры" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1200 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 201 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Туле на 2025 год по теме «Паломнические туры», 201 ⭐ отзыв, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль