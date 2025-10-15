Мои заказы

Русская Исландия: загородная поездка в Кондуки

Однодневное путешествие к фантастическим пейзажам Романцевских гор - из Тулы
Откройте для себя мир завораживающих пейзажей Кондуков! Вы увидите, как время и природа создают новые шедевры там, где когда-то кипела жизнь.

Побродите по глиняным холмам, восхититесь бирюзовыми озёрами и сделаете сюрреалистичные фотографии, отредактированные самой природой.
5
1 отзыв
Русская Исландия: загородная поездка в Кондуки© Сергей
Русская Исландия: загородная поездка в Кондуки© Сергей
Русская Исландия: загородная поездка в Кондуки© Сергей

Описание экскурсии

Выезд из центра Тулы в сторону Романцевских гор.

Старый подвесной мост — эффектное место для фотосессий, которое спряталось от посторонних глаз.

Карьеры Кондуков (2–3 ч) — пейзажи, похожие на сцены из фантастического фильма.

Возвращение в Тулу. В летнее время сделаем остановки для фотосессии в поле с подсолнухами и сеном.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле. Начало и конец поездки — в центре Тулы
  • Для желающих полюбоваться Кондуками с воды мы предоставим в аренду: двухместный сапборд — 1000 ₽, ярко-розовый круг-фламинго для фотосессий — 200 ₽
  • С вами буду я или другой член нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Тульского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 51 туриста
Я долгое время изучаю и исследую Тульскую область, веду проект про заброшки «Региональная Заброшкофилия», поэтому могу удивить вас во время поездки неожиданными локациями и местами. Являюсь членом «Русского географического общества».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Мария
Мария
15 окт 2025
Приехала из Москвы к мужу в госпиталь. Сергей, очень грамотный гид, рассказчик и просто светлый человек с душой и огромным сердцем. Благодарю за приятные впечатления и мгновения проведеные в его компании. С приятным тембром голоса и ненавязчивой беседой, весьма интерсный собеседник. Исренне рекомендую, и куплю его время и рассказы ещё не один раз

Входит в следующие категории Тулы

Похожие экскурсии из Тулы

Магия вечерней Тулы
Пешая
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
Завтра в 12:30
30 ноя в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
На машине
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула и классики русской литературы
Узнайте, где жили и творили Толстой и Пушкин в Туле. Погрузитесь в атмосферу старинных усадеб и исторических событий
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 19:00
30 ноя в 19:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
На машине
9 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
7500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Туле