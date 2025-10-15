Откройте для себя мир завораживающих пейзажей Кондуков! Вы увидите, как время и природа создают новые шедевры там, где когда-то кипела жизнь.
Побродите по глиняным холмам, восхититесь бирюзовыми озёрами и сделаете сюрреалистичные фотографии, отредактированные самой природой.
Описание экскурсии
Выезд из центра Тулы в сторону Романцевских гор.
Старый подвесной мост — эффектное место для фотосессий, которое спряталось от посторонних глаз.
Карьеры Кондуков (2–3 ч) — пейзажи, похожие на сцены из фантастического фильма.
Возвращение в Тулу. В летнее время сделаем остановки для фотосессии в поле с подсолнухами и сеном.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле. Начало и конец поездки — в центре Тулы
- Для желающих полюбоваться Кондуками с воды мы предоставим в аренду: двухместный сапборд — 1000 ₽, ярко-розовый круг-фламинго для фотосессий — 200 ₽
- С вами буду я или другой член нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Тульского кремля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 51 туриста
Я долгое время изучаю и исследую Тульскую область, веду проект про заброшки «Региональная Заброшкофилия», поэтому могу удивить вас во время поездки неожиданными локациями и местами. Являюсь членом «Русского географического общества».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
15 окт 2025
Приехала из Москвы к мужу в госпиталь. Сергей, очень грамотный гид, рассказчик и просто светлый человек с душой и огромным сердцем. Благодарю за приятные впечатления и мгновения проведеные в его компании. С приятным тембром голоса и ненавязчивой беседой, весьма интерсный собеседник. Исренне рекомендую, и куплю его время и рассказы ещё не один раз
