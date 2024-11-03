Экскурсии по Старому городу в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Туле, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
О Туле - на прогулке по Старому городу
Пешая
511 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
«Гуляя по району Старого города и главной городской площади, услышите истории о тульском быте в былые и нынешние времена»
16 ноя в 11:30
17 ноя в 13:00
600 за человека
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Пройдите по следам Льва Толстого в Туле, узнайте о его жизни и творчестве, посетите знаковые места и откройте для себя многогранную личность писателя
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
4 800 за всё до 5 чел.
Тула в вопросах и ответах
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тула в вопросах и ответах
Ощутить атмосферу старого города и познакомиться с его главными символами - без скучных монологов
Начало: В историческом центре города
Завтра в 11:00
13 ноя в 11:00
8 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    3 ноября 2024
    О Туле - на прогулке по Старому городу
    Прекрасная напыщенная экскурсия. Самое то для знакомства с городом.
  • Н
    Наталия
    1 ноября 2024
    О Туле - на прогулке по Старому городу
    Прекрасный гид Мария, узнала много нового и интересного! Для ребенка 9 лет экскурсия была немного тяжеловата.
  • О
    Ольга
    30 октября 2024
    О Туле - на прогулке по Старому городу
    Замечательный гид Анастасия! Спасибо за экскурсию! Приятный голос, манера повествования, подача информации- все очень понравилось. Были рады побывать в Туле.
  • К
    Кира
    5 октября 2024
    Лев Толстой и Тула: связующие нити
    Несмотря на дождливую погоду, Татьяна сумела погрузить нас в атмосферу жизни писателя и истории города дореволюционного времени! Узнали много удивительных и уникальных фактов! Рекомендуем для погружения в жизнь Льва Николаевича и его персонажей!
  • А
    Андрей
    8 июля 2024
    Лев Толстой и Тула: связующие нити
    Татьяна- великолепный проводник в толстовскую Тулу! Буквально на два часа вы откажетесь в девятнадцатом веке! Благодарю организаторов за такую неординарную экскурсию, которая дает ощутить душу города.
  • М
    Марина
    21 июля 2020
    Лев Толстой и Тула: связующие нити
    экскурсия очень понравилась. Татьяна-опытный и эрудированный гид. в ее рассказе переплетается история Тулы с биографией великого писателя. гид ответила на все вопросы,а мы узнали много нового. спасибо! рекомендуем!!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. О Туле - на прогулке по Старому городу
  2. Лев Толстой и Тула: связующие нити
  3. Тула в вопросах и ответах
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Кремль
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в ноябре 2024
Сейчас в Туле в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 514 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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