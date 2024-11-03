2 часа
Групповая
до 25 чел.
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
«Гуляя по району Старого города и главной городской площади, услышите истории о тульском быте в былые и нынешние времена»
16 ноя в 11:30
17 ноя в 13:00
600₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Пройдите по следам Льва Толстого в Туле, узнайте о его жизни и творчестве, посетите знаковые места и откройте для себя многогранную личность писателя
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тула в вопросах и ответах
Ощутить атмосферу старого города и познакомиться с его главными символами - без скучных монологов
Начало: В историческом центре города
Завтра в 11:00
13 ноя в 11:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег3 ноября 2024Прекрасная напыщенная экскурсия. Самое то для знакомства с городом.
- ННаталия1 ноября 2024Прекрасный гид Мария, узнала много нового и интересного! Для ребенка 9 лет экскурсия была немного тяжеловата.
- ООльга30 октября 2024Замечательный гид Анастасия! Спасибо за экскурсию! Приятный голос, манера повествования, подача информации- все очень понравилось. Были рады побывать в Туле.
- ККира5 октября 2024Несмотря на дождливую погоду, Татьяна сумела погрузить нас в атмосферу жизни писателя и истории города дореволюционного времени! Узнали много удивительных и уникальных фактов! Рекомендуем для погружения в жизнь Льва Николаевича и его персонажей!
- ААндрей8 июля 2024Татьяна- великолепный проводник в толстовскую Тулу! Буквально на два часа вы откажетесь в девятнадцатом веке! Благодарю организаторов за такую неординарную экскурсию, которая дает ощутить душу города.
- ММарина21 июля 2020экскурсия очень понравилась. Татьяна-опытный и эрудированный гид. в ее рассказе переплетается история Тулы с биографией великого писателя. гид ответила на все вопросы,а мы узнали много нового. спасибо! рекомендуем!!
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Старый город»
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