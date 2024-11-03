О Олег О Туле - на прогулке по Старому городу Прекрасная напыщенная экскурсия. Самое то для знакомства с городом.

Н Наталия О Туле - на прогулке по Старому городу Прекрасный гид Мария, узнала много нового и интересного! Для ребенка 9 лет экскурсия была немного тяжеловата.

О Ольга О Туле - на прогулке по Старому городу Замечательный гид Анастасия! Спасибо за экскурсию! Приятный голос, манера повествования, подача информации- все очень понравилось. Были рады побывать в Туле.

К Кира Лев Толстой и Тула: связующие нити Несмотря на дождливую погоду, Татьяна сумела погрузить нас в атмосферу жизни писателя и истории города дореволюционного времени! Узнали много удивительных и уникальных фактов! Рекомендуем для погружения в жизнь Льва Николаевича и его персонажей!

А Андрей Лев Толстой и Тула: связующие нити Татьяна- великолепный проводник в толстовскую Тулу! Буквально на два часа вы откажетесь в девятнадцатом веке! Благодарю организаторов за такую неординарную экскурсию, которая дает ощутить душу города.