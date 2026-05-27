Вы увидите Тулу вне привычных символов — через историю повседневности, купеческой жизни и аптекарского дела. Посмотрите на неё как на живой старинный город с храмами, садами и особым прошлым. Поймёте, как был устроен быт туляков в 18–19 веках: где они гуляли, как вели дела, что покупали, чего боялись, чем гордились и каким был ритм губернского города.

Тульский кремль — главная твердыня города. Поговорим о том, какую роль Тула играла в защите южных рубежей государства, как складывалась её военная история и почему кремль до сих пор остаётся её сердцем.

Успенский собор 18 века. Вы увидите один из самых значимых храмов Тулы и узнаете, какое место он занимал в духовной и общественной жизни горожан.

Кремлёвский сад. Здесь чувствуется, как древняя история соседствует с неспешной атмосферой старого русского города.

Благовещенская церковь. Гид расскажет, чем она примечательна, как в её облике проявляются традиции русского зодчества и почему такие памятники особенно важны для понимания старой Тулы.

Купеческие особняки 18–19 веков. Именно они помогают представить Тулу не только как город воинов и мастеров, но и как место состоятельной и энергичной жизни. Мы поговорим о тульских купцах, торговле, быте и о том, как выглядел город в эпоху расцвета.

Музей «Старая тульская аптека». Вы узнаете, как в Туле развивалось аптекарское дело, чем лечились горожане, как менялись представления о здоровье, гигиене и комфорте и почему история аптеки — это история целой эпохи.

