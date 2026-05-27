Вы увидите Тулу вне привычных символов — через историю повседневности, купеческой жизни и аптекарского дела. Посмотрите на неё как на живой старинный город с храмами, садами и особым прошлым.
Поймёте, как был устроен быт туляков в 18–19 веках: где они гуляли, как вели дела, что покупали, чего боялись, чем гордились и каким был ритм губернского города.
Описание экскурсии
Тульский кремль — главная твердыня города. Поговорим о том, какую роль Тула играла в защите южных рубежей государства, как складывалась её военная история и почему кремль до сих пор остаётся её сердцем.
Успенский собор 18 века. Вы увидите один из самых значимых храмов Тулы и узнаете, какое место он занимал в духовной и общественной жизни горожан.
Кремлёвский сад. Здесь чувствуется, как древняя история соседствует с неспешной атмосферой старого русского города.
Благовещенская церковь. Гид расскажет, чем она примечательна, как в её облике проявляются традиции русского зодчества и почему такие памятники особенно важны для понимания старой Тулы.
Купеческие особняки 18–19 веков. Именно они помогают представить Тулу не только как город воинов и мастеров, но и как место состоятельной и энергичной жизни. Мы поговорим о тульских купцах, торговле, быте и о том, как выглядел город в эпоху расцвета.
Музей «Старая тульская аптека». Вы узнаете, как в Туле развивалось аптекарское дело, чем лечились горожане, как менялись представления о здоровье, гигиене и комфорте и почему история аптеки — это история целой эпохи.
Организационные детали
Продолжительность экскурсии по городу с нашим гидом — 2 ч, экскурсии по музею с местным гидом — 45 мин
Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 600 ₽ за взрослого, 400 ₽ за школьника/студента/пенсионера
Экскурсия по музею проходит в составе сборной группы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21151 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии на «Тула аптекарская и купеческая»