Мини-группа
до 8 чел.
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, открывая тайны купеческой жизни и наслаждаясь вкусами дореволюционных рецептов
Начало: Конец улицы Металлистов, около памятника Мосину
«Торговые маршруты старинной Тулы»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
11 мая в 10:00
1500 ₽ за человека
«Тула торговая»: с дегустацией фаршированных калачей
Начало: Ул. Металлистов, д. 20, памятник Мосину
«Мы пройдем красивыми улочками, полюбуемся на особняки купцов, узнаем, чем торговали, что ели и как в город народ завлекали»
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 11:00, в 14:00, в 16:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула аптекарская и купеческая
Узнать, как город жил, торговал и лечился
«Мы поговорим о тульских купцах, торговле, быте и о том, как выглядел город в эпоху расцвета»
13 мая в 14:00
14 мая в 15:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Все в принципе неплохо. Но толи с погодой не повезло, толи последующие экскурсии перебили эмоции от встречи… Общее впечатление осталось бледненькое. Но калач вкусный. И необычный - я впервые ела калач с начинкой, весьма интересно и вкусно. Намного лучше приевшейся шаурмы и хот-догов.
Очень понравилось, с юмором, не перегружено излишними фактами. Очень приятный экскурсовод.
Р
Огромное спасибо Евгении за увлекательное и познавательное путешествие по старой купеческой Туле. Евгения — очень эрудированная, пунктуальная, доброжелательная, любящая и хорошо знающая свой город, стремится передать эту любовь и знания своим экскурсантам. 1,5 часа экскурсии пролетели незаметно. В конце экскурсии с удовольствием выпили чай из самовара и попробовали вкусные калачи.
Уже второй раз берём эту экскурсию – и всё равно она классная и интересная! Каждый гид рассказаывает по-своему, и от этого ещё круче. Организаторам огромная благодарность ☀️
А
Прекрасная экскурсия! Узнали даже больше, чем рассчитывали. Приятная девушка экскурсовод, все очень интересно и понятно рассказывала. Ну и в конце калачи с чаем были потрясающими! Спасибо большое, обязательно рекомендуем всем!
О
понравилась экскурсия и подход экскурсовода Евгении 🩷калачи были тоже очень хороши и сотрудники пекарни тоже очень приветливы 💐 я прийду еще❤️
Е
Были сегодня на экскурсии. Проводила замечательная девушка Евгения. Потрясающая интересная подача информации. Это не первое моё знакомство с Тулой. До этого была на общей обзорной экскурсии. Совершенно разная информация. Без этой экскурсии обзорная не полная, они замечательно дополняют друг друга. 1.5 часа пролетели не заметно и закончились в чудесной пекарни с вкусными калачами.
А
Экскурсия была очень интересна, прошлись по историческому центру Тулы. Узнали много нового и интересного. Закончилась экскурсия чаепитием с калачами. Все супер!
А
Очень понравилась экскурсия, даже ребенку, которому ну очень не нравятся экскурсии, было интересно
М
Отличная получилась экскурсия. Увлекательная и познавательная. Прогулялись по центру города. Узнали как жили и торговали купцы в Туле. В очередной раз убедились что всё новое это хорошо забытое старое.) В конце экскурсии поели вкуснейших калачаей с чаем в уютной пекарне "Традиция". Огромное спасибо нашему экскурсоводу. Было очень интересно!
