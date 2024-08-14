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1 чел. По популярности 10% скидка 2 часа Индивидуальная до 8 чел. Музей художественного стекла в Тверской области Полюбоваться изящными стеклянными изделиями и понаблюдать за работой мастера-стеклодува Начало: В деревне Слобода 10000 9 000 ₽ за всё до 8 чел. 10% скидка 2 часа Индивидуальная до 8 чел. Музей художественного стекла для детей и подростков Познакомиться с экспозицией, понаблюдать за работой стеклодува и расписать стеклянную фигурку Начало: В деревне Слобода 10800 9 720 ₽ за всё до 8 чел. Пешая 20% скидка 2.5 часа Групповая до 20 чел. Тверь: история и современность (в группе) Погулять по столице Верхневолжья с профессиональным историком и узнать множество интересных фактов Начало: На площади Святого Благоверного князя Михаила Ярос... 1000 800 ₽ за человека Другие экскурсии Твери

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Скидки»

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