скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Музей художественного стекла в Тверской области
Полюбоваться изящными стеклянными изделиями и понаблюдать за работой мастера-стеклодува
Начало: В деревне Слобода
14 авг в 13:30
15 авг в 13:30
100009 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Музей художественного стекла для детей и подростков
Познакомиться с экспозицией, понаблюдать за работой стеклодува и расписать стеклянную фигурку
Начало: В деревне Слобода
14 авг в 11:30
15 авг в 11:30
108009 720₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Тверь: история и современность (в группе)
Погулять по столице Верхневолжья с профессиональным историком и узнать множество интересных фактов
Начало: На площади Святого Благоверного князя Михаила Ярос...
7 сен в 15:00
14 сен в 15:00
1000800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Твери в августе 2024
Сейчас в Твери в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 9 720 со скидкой до 20%.
Скидки в Твери на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 20%!. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024