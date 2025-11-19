Приглашаем вас в необычное путешествие в эпоху Петра I. Вы увидите уникальную модель плоскодонного судна, воссозданную в реальном размере, и узнаете, как возводили барки.
А затем вас ждёт обед в духе 18 века — блюда по старинным рецептам, аромат взвара и ощущение, будто на один день вы заглянули в прошлое.
А затем вас ждёт обед в духе 18 века — блюда по старинным рецептам, аромат взвара и ощущение, будто на один день вы заглянули в прошлое.
Описание экскурсии
Интерактивная экскурсия на Тверецкой барке (40–50 минут)
- Вы услышите об истории Вышневолоцкой водной системы — первого водного пути, который соединил Петербург с центром России.
- Узнаете, как строились барки, зачем им было нужно плоское дно и как жили речники.
- Попробуете себя в роли матросов — научитесь вязать морские узлы.
Гастрономическая часть (40–50 минут)
- Вы попробуете блюда по мотивам рецептов 18 века.
- За обедом гид расскажет о традициях русской кухни и особенностях питания того времени.
- А после подарит каждому гостю съедобный сувенир на память.
В меню:
- картофельные оладушки с ествами (ароматная сметана, паштет из потрошков и грибной соус).
- валаамские щи с грибами.
- бифштекс «Барка» с запечённым картофелем и квашеной капустой с брусникой.
- взвар из брусники и специй и настой из малины и черники.
Организационные детали
- Всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в субботу и воскресенье в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Ямок в Тверской области (30 минут на авто от Твери)
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — Организатор в Твери
Здравствуйте! Если вы ищите неизбитые маршруты, хотите прикоснуться к истории по-особенному и узнать что-то новое, не просто слушая гида, а активно вовлекаясь в процесс — наши экскурсии вам отлично подойдут. Будем рады показать вам необычные места нашего края.
Входит в следующие категории Твери
Похожие экскурсии из Твери
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 10:00
21 ноя в 10:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Клянусь своей треуголкой
Увлекательная прогулка по Твери времён Екатерины II. Узнайте о её влиянии на город и насладитесь историческими видами
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
29 ноя в 12:30
30 ноя в 12:30
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
Сегодня в 10:00
21 ноя в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.