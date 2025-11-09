Квест
до 10 чел.
Лучший выборГрупповая квест-экскурсия по барам Твери с заданиями и призами
Присоединяйтесь к квесту «ПораПоБарам!» в Твери и проведите незабываемый вечер, посещая 7 баров с уникальными напитками и заданиями. Веселье гарантировано
Начало: В баре Anyway
«Наш увлекательный маршрут состоит из 6 баров, располагающихся в историческом центре города»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
11 дек в 19:00
12 дек в 18:45
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Мещанская слобода Твери
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
«На пешеходной Трёхсвятской улице — местном Арбате — вы изучите историю по архитектурным элементам уходящего тверского барокко»
15 дек в 08:00
17 дек в 08:00
4900 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Ползком по Твери, или Ночная жизнь города
Авторский эксклюзив с элементами бар-хоппинга
Начало: На площади Михаила Тверского
«Это взгляд на ночную жизнь города через призму шести топовых баров-ресторанов Твери»
2 янв в 19:30
3 янв в 19:30
3600 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Историческая фото-прогулка в Твери
Откройте для себя Тверь с новой стороны на фотопрогулке по Трёхсвятской улице. Исторические локации и яркие кадры ждут вас
Начало: На Трёхсвятской улице
«Рассмотрите необычный барельеф — воссозданную карту города начала 20 века»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 ноября 2025В субботу, благодаря Екатерине, классно провели время в барах Твери. Отличная подборка заведений, не все зашли, но в каждом что-то
- РРудик3 ноября 2025В квесте такого плана принимали участие впервые. Очень интересно и необычно.
- ООльга3 ноября 2025Отлично провели вечер в квесте! Это было вкусно, вечело, занятно и впечатляюще)))
- ММаксим30 октября 2025Очень понравилась экскурсия. Необычная. Интересная. Веселая.
Крайне рекомендую!
- ООксана23 октября 2025Хотите классно провести вечер в приятной компани? вам сюда. За комплиментами, новыми встречами, новыми коктейлями и общением с барменами. Мы
- ССветлана10 октября 2025Отличный квест, если хотите познакомиться с барами Твери. Маршрут составлен так, чтобы атмосфера баров не повторялась. У каждого заведения своя
- ООксана6 октября 2025Добрый день Большое спасибо за квест. Всем участникам очень понравилось Праздновали день рождения, все участники были из других городов. Тверь-понравилась, бары-понравились, квест- понравился. Спасибо.
- ЕЕлена25 сентября 2025Приехали в Тверь на 1 день, хотелось супер программы и она у нас получилась, благодаря ребятам -организаторам! Большое спасибо вам
- ААлена5 сентября 2025Возила группу в Тверь, хотелось разнообразить досуг. Впервые попробовала такой квест - мои путешественники в полном восторге! Весело, динамично, очень насыщенно по впечатлениям.
Заодно и выбрали место, в котором на следующий день вкусно пообедали:)
Благодарю и рекомендую!
- ММария20 июля 2025Очень хорошо подобран маршрут- узнали много прекрасных мест, куда хочется вернуться. А самое главное- голова с утра не болела 😂 потому что мы правильно пили. Ненапряжные задания и чудесный гид
- ААлексей29 июня 2025Всем рекомендую данное мероприятие. Ведущая Екатерина отличный экскурсовод и классный собеседник. Бары разные, каждый найдёт что то для себя.
- ММария23 июня 2025Очень увлекательная была экскурсия по ночной Твери! Игорь прекрасный гид, все прошло весело и увлекательно 😊
- ООльга15 июня 2025Здравствуйте, первый раз посетили подобное мероприятие и совсем не пожалели. Очень позитивно провели время, попробовали разные напитки, но они сочетаются между собой, у организатора всё продумано) Параллельно выполняли весёлые задания, бармены рассказывали о напитках и своих барах. Спасибо Екатерине
- ККатерина15 июня 2025Максимально крутая и комфортная программа, продуманный маршрут и очень приятная Екатерина!!! Квест по барам просто топ! Очень рекомендую!!!!
Посетили 6 баров, пообщались с интересными людьми, узнали очень много нового и интересного!
Спасибо Екатерина за вашу работу!!!
- ННаталья28 мая 2025Отличное развлечение в Твери, особенно с дороги. Приехали, разместились и пошли расслабляться. Весело, непринуждённо и очень приятно.
Катерина знакомит с очень интересными барами Твери. У каждого бара своя концепция, творческий подход и своя уникальная атмосфера.
Катерина отлично построила маршрут. Рекомендуем! 👍
- ННадежда21 мая 2025Ну что! Нам говорили, что в Твери нечего делать, но мы не верили! И правильно:) Если вы едете в Тверь
- ААнжелика7 мая 2025Экскурсия превзошла все наши ожидания! В каждом баре интересные активности и невероятные напитки, бармены каждого бара горят своей работой, готовы
- ККлюкина3 мая 2025Экскурсия-квест нам очень понравилась, необычный формат. Для себя открыли замечательные бары, с потрясающими барменами, спасибо отдельное Константину, за проведение квеста.
- ААлександра13 апреля 2025необычная экскурсия) гид Игорь - замечательный экскурсовод! интересно рассказывает про город, провел по локациям в центре, о которых еще знать
- ННаталья12 апреля 2025Выбирали интересную экскурсию и не прогадали, Екатерина мастер своего дела, ребята бармены супер, все было феерично, спасибо огромное за все!
