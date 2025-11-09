Мои заказы

Экскурсии по барам Твери

Найдено 4 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Твери, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Пешая
3 часа
26 отзывов
Квест
до 10 чел.
Лучший выбор
Групповая квест-экскурсия по барам Твери с заданиями и призами
Присоединяйтесь к квесту «ПораПоБарам!» в Твери и проведите незабываемый вечер, посещая 7 баров с уникальными напитками и заданиями. Веселье гарантировано
Начало: В баре Anyway
«Наш увлекательный маршрут состоит из 6 баров, располагающихся в историческом центре города»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
11 дек в 19:00
12 дек в 18:45
3700 ₽ за человека
Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
Пешая
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Мещанская слобода Твери
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
«На пешеходной Трёхсвятской улице — местном Арбате — вы изучите историю по архитектурным элементам уходящего тверского барокко»
15 дек в 08:00
17 дек в 08:00
4900 ₽ за всё до 6 чел.
Ползком по Твери, или Ночная жизнь города
Пешая
3.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Ползком по Твери, или Ночная жизнь города
Авторский эксклюзив с элементами бар-хоппинга
Начало: На площади Михаила Тверского
«Это взгляд на ночную жизнь города через призму шести топовых баров-ресторанов Твери»
2 янв в 19:30
3 янв в 19:30
3600 ₽ за человека
Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери
Пешая
1 час
7 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Историческая фото-прогулка в Твери
Откройте для себя Тверь с новой стороны на фотопрогулке по Трёхсвятской улице. Исторические локации и яркие кадры ждут вас
Начало: На Трёхсвятской улице
«Рассмотрите необычный барельеф — воссозданную карту города начала 20 века»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 ноября 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    В субботу, благодаря Екатерине, классно провели время в барах Твери. Отличная подборка заведений, не все зашли, но в каждом что-то
    читать дальше

    есть интересное, в большинство есть желание вернуться. Бармены включены в это мероприятие, было приятно с ними общаться, знакомиться с историей и концепцией бара. Включенные напитки были очень вкусные, а главное следующий день не потерян, несмотря на разнообразие коктейлей. Квест отлично дополняет мероприятие. Тот случай, когда реальность превзошла ожидания.

  • Р
    Рудик
    3 ноября 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    В квесте такого плана принимали участие впервые. Очень интересно и необычно.
  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Отлично провели вечер в квесте! Это было вкусно, вечело, занятно и впечатляюще)))
  • М
    Максим
    30 октября 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Очень понравилась экскурсия. Необычная. Интересная. Веселая.
    Крайне рекомендую!
  • О
    Оксана
    23 октября 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Хотите классно провести вечер в приятной компани? вам сюда. За комплиментами, новыми встречами, новыми коктейлями и общением с барменами. Мы
    читать дальше

    приехали с подругами погулять в Твери и это вечернее мероприятие походит для знакомства с местными питейными заведениями. Здорово, что везде бармены включены в общение и у каждого бара своя фишка. В нашу группу подобрались веселые и приветливые ребята. Комфортная атмосфера, прикольные и веселые задания, необычные напитки и закуска - просто восторг от вечера. Нам очень понравилось.
    Отдельно спасибо - я перепутала время и мы сильно опаздывали, но организатор Екатерина и ведущая Анастасия максимально быстро решили вопрос.

  • С
    Светлана
    10 октября 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Отличный квест, если хотите познакомиться с барами Твери. Маршрут составлен так, чтобы атмосфера баров не повторялась. У каждого заведения своя
    читать дальше

    изюминка. Здесь нет сетевых заведений! Вернуться хотелось в каждый! Кстати, к напиткам подавали еще и фирменные закуски! Все было вкусно! Переходы между барами небольшие. Задания, которые подготовили организаторы, дополняют атмосферу веселья и расслабленности. Квест однозначно стоит посетить! Понятно, что возраст 18+

  • О
    Оксана
    6 октября 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Добрый день Большое спасибо за квест. Всем участникам очень понравилось Праздновали день рождения, все участники были из других городов. Тверь-понравилась, бары-понравились, квест- понравился. Спасибо.
  • Е
    Елена
    25 сентября 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Приехали в Тверь на 1 день, хотелось супер программы и она у нас получилась, благодаря ребятам -организаторам! Большое спасибо вам
    читать дальше

    за чудесный и веселый вечер! Сказать, что мы с подругой в восторге - не сказать ничего! Каждый бар был просто потрясающий! Задания -супер веселые 😁
    И посмеялись и отдохнули, и выпили и закусили!))) все конкурсы были веселые и прикольные, я стала главным Кутилой Твери!)) рекомендую всем от души данную экскурсию, веселый и незабываемый вечер вам гарантирован!

    Приехали в Тверь на 1 день, хотелось супер программы и она у нас получилась, благодаря ребятамПриехали в Тверь на 1 день, хотелось супер программы и она у нас получилась, благодаря ребятамПриехали в Тверь на 1 день, хотелось супер программы и она у нас получилась, благодаря ребятамПриехали в Тверь на 1 день, хотелось супер программы и она у нас получилась, благодаря ребятамПриехали в Тверь на 1 день, хотелось супер программы и она у нас получилась, благодаря ребятамПриехали в Тверь на 1 день, хотелось супер программы и она у нас получилась, благодаря ребятамПриехали в Тверь на 1 день, хотелось супер программы и она у нас получилась, благодаря ребятамПриехали в Тверь на 1 день, хотелось супер программы и она у нас получилась, благодаря ребятам
  • А
    Алена
    5 сентября 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Возила группу в Тверь, хотелось разнообразить досуг. Впервые попробовала такой квест - мои путешественники в полном восторге! Весело, динамично, очень насыщенно по впечатлениям.
    Заодно и выбрали место, в котором на следующий день вкусно пообедали:)
    Благодарю и рекомендую!
  • М
    Мария
    20 июля 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Очень хорошо подобран маршрут- узнали много прекрасных мест, куда хочется вернуться. А самое главное- голова с утра не болела 😂 потому что мы правильно пили. Ненапряжные задания и чудесный гид
    Очень хорошо подобран маршрут- узнали много прекрасных мест, куда хочется вернуться. А самое главное- голова сОчень хорошо подобран маршрут- узнали много прекрасных мест, куда хочется вернуться. А самое главное- голова сОчень хорошо подобран маршрут- узнали много прекрасных мест, куда хочется вернуться. А самое главное- голова сОчень хорошо подобран маршрут- узнали много прекрасных мест, куда хочется вернуться. А самое главное- голова сОчень хорошо подобран маршрут- узнали много прекрасных мест, куда хочется вернуться. А самое главное- голова с
  • А
    Алексей
    29 июня 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Всем рекомендую данное мероприятие. Ведущая Екатерина отличный экскурсовод и классный собеседник. Бары разные, каждый найдёт что то для себя.
    Всем рекомендую данное мероприятие. Ведущая Екатерина отличный экскурсовод и классный собеседник. Бары разные, каждый найдёт что то для себяВсем рекомендую данное мероприятие. Ведущая Екатерина отличный экскурсовод и классный собеседник. Бары разные, каждый найдёт что то для себя
  • М
    Мария
    23 июня 2025
    Ползком по Твери, или Ночная жизнь города
    Очень увлекательная была экскурсия по ночной Твери! Игорь прекрасный гид, все прошло весело и увлекательно 😊
  • О
    Ольга
    15 июня 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Здравствуйте, первый раз посетили подобное мероприятие и совсем не пожалели. Очень позитивно провели время, попробовали разные напитки, но они сочетаются между собой, у организатора всё продумано) Параллельно выполняли весёлые задания, бармены рассказывали о напитках и своих барах. Спасибо Екатерине
  • К
    Катерина
    15 июня 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Максимально крутая и комфортная программа, продуманный маршрут и очень приятная Екатерина!!! Квест по барам просто топ! Очень рекомендую!!!!
    Посетили 6 баров, пообщались с интересными людьми, узнали очень много нового и интересного!
    Спасибо Екатерина за вашу работу!!!
    Максимально крутая и комфортная программа, продуманный маршрут и очень приятная Екатерина!!! Квест по барам просто топ! Очень рекомендую!!!!Максимально крутая и комфортная программа, продуманный маршрут и очень приятная Екатерина!!! Квест по барам просто топ! Очень рекомендую!!!!Максимально крутая и комфортная программа, продуманный маршрут и очень приятная Екатерина!!! Квест по барам просто топ! Очень рекомендую!!!!
  • Н
    Наталья
    28 мая 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Отличное развлечение в Твери, особенно с дороги. Приехали, разместились и пошли расслабляться. Весело, непринуждённо и очень приятно.
    Катерина знакомит с очень интересными барами Твери. У каждого бара своя концепция, творческий подход и своя уникальная атмосфера.
    Катерина отлично построила маршрут. Рекомендуем! 👍
  • Н
    Надежда
    21 мая 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Ну что! Нам говорили, что в Твери нечего делать, но мы не верили! И правильно:) Если вы едете в Тверь
    читать дальше

    своей компанией, то это формат для вас - идеально! Вот прям не убавить, ни прибавить, всё было супер! Сначала думали, что конкурсы не зайдут - зашли! еще как зашли:))) Рекомендуем однозначно, это стоит посетить, получите массу позитива, попробуете много вкусного и разнообразного, мы до конца так и не смогли выбрать что же было лучшим. Только пожалуйста, наш вам совет, на следующий день ничего с утра не планируйте;)

  • А
    Анжелика
    7 мая 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Экскурсия превзошла все наши ожидания! В каждом баре интересные активности и невероятные напитки, бармены каждого бара горят своей работой, готовы
    читать дальше

    рассказывать часами! Единственное, хотелось бы немного больше выделить времени под каждый бар, потому что ну ооочень интересно и невероятно вкусно) буду еще раз в Твери, обязательно пойду еще раз!!!

  • К
    Клюкина
    3 мая 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Экскурсия-квест нам очень понравилась, необычный формат. Для себя открыли замечательные бары, с потрясающими барменами, спасибо отдельное Константину, за проведение квеста.
    Экскурсия-квест нам очень понравилась, необычный формат. Для себя открыли замечательные бары, с потрясающими барменами, спасибо отдельноеЭкскурсия-квест нам очень понравилась, необычный формат. Для себя открыли замечательные бары, с потрясающими барменами, спасибо отдельное
  • А
    Александра
    13 апреля 2025
    Ползком по Твери, или Ночная жизнь города
    необычная экскурсия) гид Игорь - замечательный экскурсовод! интересно рассказывает про город, провел по локациям в центре, о которых еще знать
    читать дальше

    надо, чтобы суметь увидеть)) Ну, а бары - огонь! Все разные, на любой вкус. Пару настоек с собой увезли. А на следующий день в один из них на обед пошли! так впечатлились!)

  • Н
    Наталья
    12 апреля 2025
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Выбирали интересную экскурсию и не прогадали, Екатерина мастер своего дела, ребята бармены супер, все было феерично, спасибо огромное за все!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
  2. Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
  3. Ползком по Твери, или Ночная жизнь города
  4. Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Императорский путевой дворец
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Набережная Степана Разина
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Памятник Афанасию Никитину
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Твери в декабре 2025
Сейчас в Твери в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 4 экскурсии от 3600 до 6000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», 59 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль