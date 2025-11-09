Е Елена Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» читать дальше есть интересное, в большинство есть желание вернуться. Бармены включены в это мероприятие, было приятно с ними общаться, знакомиться с историей и концепцией бара. Включенные напитки были очень вкусные, а главное следующий день не потерян, несмотря на разнообразие коктейлей. Квест отлично дополняет мероприятие. Тот случай, когда реальность превзошла ожидания. В субботу, благодаря Екатерине, классно провели время в барах Твери. Отличная подборка заведений, не все зашли, но в каждом что-то

Р Рудик Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» В квесте такого плана принимали участие впервые. Очень интересно и необычно.

О Ольга Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» Отлично провели вечер в квесте! Это было вкусно, вечело, занятно и впечатляюще)))

М Максим Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» Очень понравилась экскурсия. Необычная. Интересная. Веселая.

Крайне рекомендую!

О Оксана Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» читать дальше приехали с подругами погулять в Твери и это вечернее мероприятие походит для знакомства с местными питейными заведениями. Здорово, что везде бармены включены в общение и у каждого бара своя фишка. В нашу группу подобрались веселые и приветливые ребята. Комфортная атмосфера, прикольные и веселые задания, необычные напитки и закуска - просто восторг от вечера. Нам очень понравилось.

Отдельно спасибо - я перепутала время и мы сильно опаздывали, но организатор Екатерина и ведущая Анастасия максимально быстро решили вопрос. Хотите классно провести вечер в приятной компани? вам сюда. За комплиментами, новыми встречами, новыми коктейлями и общением с барменами. Мы

С Светлана Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» читать дальше изюминка. Здесь нет сетевых заведений! Вернуться хотелось в каждый! Кстати, к напиткам подавали еще и фирменные закуски! Все было вкусно! Переходы между барами небольшие. Задания, которые подготовили организаторы, дополняют атмосферу веселья и расслабленности. Квест однозначно стоит посетить! Понятно, что возраст 18+ Отличный квест, если хотите познакомиться с барами Твери. Маршрут составлен так, чтобы атмосфера баров не повторялась. У каждого заведения своя

О Оксана Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» Добрый день Большое спасибо за квест. Всем участникам очень понравилось Праздновали день рождения, все участники были из других городов. Тверь-понравилась, бары-понравились, квест- понравился. Спасибо.

Е Елена Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» читать дальше за чудесный и веселый вечер! Сказать, что мы с подругой в восторге - не сказать ничего! Каждый бар был просто потрясающий! Задания -супер веселые 😁

И посмеялись и отдохнули, и выпили и закусили!))) все конкурсы были веселые и прикольные, я стала главным Кутилой Твери!)) рекомендую всем от души данную экскурсию, веселый и незабываемый вечер вам гарантирован! Приехали в Тверь на 1 день, хотелось супер программы и она у нас получилась, благодаря ребятам -организаторам! Большое спасибо вам

А Алена Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» Возила группу в Тверь, хотелось разнообразить досуг. Впервые попробовала такой квест - мои путешественники в полном восторге! Весело, динамично, очень насыщенно по впечатлениям.

Заодно и выбрали место, в котором на следующий день вкусно пообедали:)

Благодарю и рекомендую!

М Мария Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» Очень хорошо подобран маршрут- узнали много прекрасных мест, куда хочется вернуться. А самое главное- голова с утра не болела 😂 потому что мы правильно пили. Ненапряжные задания и чудесный гид

А Алексей Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» Всем рекомендую данное мероприятие. Ведущая Екатерина отличный экскурсовод и классный собеседник. Бары разные, каждый найдёт что то для себя.

М Мария Ползком по Твери, или Ночная жизнь города Очень увлекательная была экскурсия по ночной Твери! Игорь прекрасный гид, все прошло весело и увлекательно 😊

О Ольга Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» Здравствуйте, первый раз посетили подобное мероприятие и совсем не пожалели. Очень позитивно провели время, попробовали разные напитки, но они сочетаются между собой, у организатора всё продумано) Параллельно выполняли весёлые задания, бармены рассказывали о напитках и своих барах. Спасибо Екатерине

К Катерина Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» Максимально крутая и комфортная программа, продуманный маршрут и очень приятная Екатерина!!! Квест по барам просто топ! Очень рекомендую!!!!

Посетили 6 баров, пообщались с интересными людьми, узнали очень много нового и интересного!

Спасибо Екатерина за вашу работу!!!

Н Наталья Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» Отличное развлечение в Твери, особенно с дороги. Приехали, разместились и пошли расслабляться. Весело, непринуждённо и очень приятно.

Катерина знакомит с очень интересными барами Твери. У каждого бара своя концепция, творческий подход и своя уникальная атмосфера.

Катерина отлично построила маршрут. Рекомендуем! 👍

Н Надежда Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» читать дальше своей компанией, то это формат для вас - идеально! Вот прям не убавить, ни прибавить, всё было супер! Сначала думали, что конкурсы не зайдут - зашли! еще как зашли:))) Рекомендуем однозначно, это стоит посетить, получите массу позитива, попробуете много вкусного и разнообразного, мы до конца так и не смогли выбрать что же было лучшим. Только пожалуйста, наш вам совет, на следующий день ничего с утра не планируйте;) Ну что! Нам говорили, что в Твери нечего делать, но мы не верили! И правильно:) Если вы едете в Тверь

А Анжелика Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» читать дальше рассказывать часами! Единственное, хотелось бы немного больше выделить времени под каждый бар, потому что ну ооочень интересно и невероятно вкусно) буду еще раз в Твери, обязательно пойду еще раз!!! Экскурсия превзошла все наши ожидания! В каждом баре интересные активности и невероятные напитки, бармены каждого бара горят своей работой, готовы

К Клюкина Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» Экскурсия-квест нам очень понравилась, необычный формат. Для себя открыли замечательные бары, с потрясающими барменами, спасибо отдельное Константину, за проведение квеста.

А Александра Ползком по Твери, или Ночная жизнь города читать дальше надо, чтобы суметь увидеть)) Ну, а бары - огонь! Все разные, на любой вкус. Пару настоек с собой увезли. А на следующий день в один из них на обед пошли! так впечатлились!) необычная экскурсия) гид Игорь - замечательный экскурсовод! интересно рассказывает про город, провел по локациям в центре, о которых еще знать