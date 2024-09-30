Е Елена Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала Благодарю Александру за проведенную экскурсию. Сюрприз для сына в день рождения. Всё было очень интересно, познавательно и легко в восприятии информации.

Е Елена Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала Замечательно составленные и проведённые Ольгой экскурсия открыла ещё одну грань замечательного города Тверь. Очень признательна и всем рекомендую!

Н Наталья Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала Посетили экскурсию 21 сентября. Александра -замечательный гид. Прекрасно знает историю, очень интересно рассказывает. Видно, что человек любит свой город. Рекомендую!

Л Лейла Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто) Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод

О Ольга Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто) Елена - прекрасный гид! Организовала для нашей большой компании минивен. Завлекла нас и детей с первой минуты. Рекомендую однозначно.