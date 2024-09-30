3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 ноя в 09:30
5 ноя в 09:30
5 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мещанская слобода Твери
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
Сегодня в 11:00
28 окт в 08:00
4 700₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест по центру Твери
Увидеть главные достопримечательности и в игровой форме изучить историю города
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
3 999₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 сентября 2024Благодарю Александру за проведенную экскурсию. Сюрприз для сына в день рождения. Всё было очень интересно, познавательно и легко в восприятии информации.
- ЕЕлена27 сентября 2024Замечательно составленные и проведённые Ольгой экскурсия открыла ещё одну грань замечательного города Тверь. Очень признательна и всем рекомендую!
- ННаталья23 сентября 2024Посетили экскурсию 21 сентября. Александра -замечательный гид. Прекрасно знает историю, очень интересно рассказывает. Видно, что человек любит свой город. Рекомендую!
- ЛЛейла30 мая 2024Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод
- ООльга28 февраля 2024Елена - прекрасный гид! Организовала для нашей большой компании минивен. Завлекла нас и детей с первой минуты. Рекомендую однозначно.
- ССветлана6 февраля 2024Экскурсия понравилась, была очень любопытна. Хорошо структурированы переезды по городу- несмотря на не очень удобное наше время прибытия - увидели все, что хотели.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Тверская соборная мечеть»
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