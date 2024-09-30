Тверская соборная мечеть – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Тверская соборная мечеть» в Твери, цены от 3 999 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
На машине
На микроавтобусе
28 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 ноя в 09:30
5 ноя в 09:30
5 000 за всё до 3 чел.
Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
Пешая
11 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мещанская слобода Твери
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
Сегодня в 11:00
28 окт в 08:00
4 700 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест по центру Твери
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест по центру Твери
Увидеть главные достопримечательности и в игровой форме изучить историю города
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
3 999 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Тверская соборная мечеть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
  2. Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
  3. Экскурсия-квест по центру Твери
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Трехсвятская улица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в октябре 2024
Сейчас в Твери в категории "Тверская соборная мечеть" можно забронировать 3 экскурсии от 3 999 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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