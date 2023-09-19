Экскурсия по Твери: узнайте больше о знаменитом Екатерининском трехлучью
Приглашаю вас на обзорную экскурсию по Твери. Во время экскурсии мы успеем познакомиться с историей и главными особенностями города. Мы с вами рассмотрим все основные символы города.
Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, «шкатулку с драгоценностями» Твери и многое другое.
Полюбуемся французской фасадой набережной Степана Разина, откроем для себя секрет, что же объединяет Тверь и Париж, а также прогуляемся по знаменитому Екатерининскому трехлучью.
Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, «шкатулку с драгоценностями» Твери и многое другое.
Полюбуемся французской фасадой набережной Степана Разина, откроем для себя секрет, что же объединяет Тверь и Париж, а также прогуляемся по знаменитому Екатерининскому трехлучью.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Памятник Михаилу Тверскому
- Кинотеатр «Вулкан»
- Набережная Степана Разина
- Новый Волжский мост
- Кинотеатр «Звезда»
- Памятник Афанасию Никитину
- Памятник Пушкину
- Староволжский мост
- Путевой дворец
- Трехсвятская улица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обзорная экскурсия, за время которой мы успеем познакомиться с историей и главными особенностями города.
Об экскурсииМы с вами рассмотрим все основные символы города. Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, «шкатулку с драгоценностями» Твери и многое другое. Полюбуемся французской фасадой набережной Степана Разина, откроем для себя секрет, что же объединяет Тверь и Париж, а также прогуляемся по знаменитому Екатерининскому трехлучью.
В ходе прогулки вы увидите и узнаете:• Памятник Михаилу Тверскому. За какие муки и заслуги его причислили к лику святых?
- Кинотеатр «Вулкан». Какая была судьба у одного из первых провинциальных кинотеатров?
- Великое трехлучье. Почему Тверь можно назвать младшей сестрой Версаля?
- Староволжский мост. Как так вышло, что он младше «нового» моста чуть больше, чем на 50 лет?
- Тверской императорский путевой дворец – дворец, к которому в свое время приложил руку великий Карл Росси.
- Памятник Ленину. Чем же тверской Ленин отличается от других?
Записывайтесь на экскурсию, и я постараюсь сделать так, чтобы этот замечательный город вам запомнился надолго!
Что важно знать:Маршрут составит 3.2 км. Наденьте удобную обувь и одежду.
По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Напитки
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица Вольного Новгорода, 23Завершение: Улица Советская, 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Начало экскурсии на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского
- У памятника по адресу: Улица Вольного Новгорода
- 23
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 38 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Ли
19 сен 2023
Замечательный экскурсовод Виктория. Экскурсия превзошла ожидания, много интересного и нового узнали о Твери. Однозначно, будем рекомендовать друзьям и знакомым.
X
Xoteewa.
19 сен 2023
Виктория - замечательный экскурсовод! Рассказывала очень увлекательно, эмоционально. Маршрут пеший,но в спокойном темпе,была возможность во время рассказа посидеть, передохнуть. Всё очень понравилось, спасибо!
K
Keralkar
19 сен 2023
Безупречная экскурсия, маршрут потрясающий, всё, что мы хотели посмотреть - было в программе.
К
Князев
18 сен 2023
С
Светлана
18 сен 2023
Без преувеличения, Виктория - это лучший гид которого мы встречали. Я даже не думала, что на столько интересно можно увлечь рассказом о городе в групповой экскурсии, Виктория справилась на все 100%! Очень живо, интересно и безумно увлекательно, спасибо!
R
Rozvadov
18 сен 2023
Виктория сделала наш день!!!! Очень увлекательно рассказала о каменном городе Твери,познавательно и эмоционально)))),советую,не пожалеете!!!!!!!
Г
Галина
17 сен 2023
Спасибо Виктории за прекрасную экскурсию!
П
Полина
11 сен 2023
Чудесная экскурсия и экскурсовод! Время пролетело незаметно, было очень интересно и увлекательно!
И
Игнатова
8 сен 2023
Советую эту экскурсию
Занимательный рассказ об истории города, речь без запинок, увлекательная эмоциональная
Мне все понравилось
Занимательный рассказ об истории города, речь без запинок, увлекательная эмоциональная
Мне все понравилось
О
Опалева
6 сен 2023
Великолепная экскурсия. Всё очень интересно. Виктория прекрасный экскурсовод, очень интересно и доступно рассказала об истории Тверсконо княжества и современной истории Твери.
Л
Люба
6 сен 2023
Интересная экскурсия. Приятный экскурсовод. Посмотрели основные достопримечательности Твери.
Спасибо!
Спасибо!
А
Александра
4 сен 2023
Очень понравилась экскурсия. Виктория влюблена в свой город и всех заряжает этой любовью. Открыла для себя Тверь, вернусь обязательно. Экскурсия пешеходная, 2,5 часа, не утомительно.
С
Саша
4 сен 2023
Виктория - отличный экскурсовод. Было очень живо и познавательно, благодарю.
А
Алиса
4 сен 2023
Это идеальная экскурсия, именно к такому уровню должны все стремиться. Виктория превосходный гид и рассказчик, было очень увлекательно и интересно слушать. Спасибо!
А
Алиса
3 сен 2023
Безумно интересная и увлекательная экскурсия. Виктория лучший гид, которого я встречала, спасибо!
Ещё 23 отзыва
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