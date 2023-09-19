Обзорная экскурсия, за время которой мы успеем познакомиться с историей и главными особенностями города.

Об экскурсииМы с вами рассмотрим все основные символы города. Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, «шкатулку с драгоценностями» Твери и многое другое. Полюбуемся французской фасадой набережной Степана Разина, откроем для себя секрет, что же объединяет Тверь и Париж, а также прогуляемся по знаменитому Екатерининскому трехлучью.

В ходе прогулки вы увидите и узнаете:• Памятник Михаилу Тверскому. За какие муки и заслуги его причислили к лику святых?

Кинотеатр «Вулкан». Какая была судьба у одного из первых провинциальных кинотеатров?

Великое трехлучье. Почему Тверь можно назвать младшей сестрой Версаля?

Староволжский мост. Как так вышло, что он младше «нового» моста чуть больше, чем на 50 лет?

Тверской императорский путевой дворец – дворец, к которому в свое время приложил руку великий Карл Росси.

Памятник Ленину. Чем же тверской Ленин отличается от других?

Записывайтесь на экскурсию, и я постараюсь сделать так, чтобы этот замечательный город вам запомнился надолго!

Что важно знать:Маршрут составит 3.2 км. Наденьте удобную обувь и одежду.