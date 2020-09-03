5 отзывов оставили туристы

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По Твери пешком и на автомобиле!

Насыщенное и душевное знакомство со столицей Верхневолжья

5
5 отзывов
Любовь
Любовь – Гид из Твери
Поездка на автомобиле 🚘 позволит не только не зависеть от погоды, но и охватить все интересные места в городе — ведь зачастую они далеко друга от друга! Вы побываете в самом старом храме, погуляете по Городскому саду и отыщете памятники Пушкину, посетите Морозовский городок и раскроете много самых любопытных фактов и историй о нашей Твери.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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По Твери пешком и на автомобиле!
По Твери пешком и на автомобиле!

Что вас ожидает

Остановка-знакомство с Тверью
Путешествие по столице Верхневолжья начнется с одной из наших главных площадей — Святого Благоверного князя Михаила Тверского. Здесь вы узнаете, как и откуда появилась Тверь, почему она не стала столицей ⭐️ русского государства и чем планировка нашего города так похожа на Санкт-Петербург. Далее мы прогуляемся в сторону Волги и полюбуемся красивейшим местом в общей панораме Твери — стрелкой двух рек, Волги и Тверцы. А там и великолепный ансамбль Свято-Екатерининского женского монастыря, «единая фасада» и наши мосты.

Памятники Пушкину, дворец и старейший храм Твери
Полюбовались Волгой — едем на Театральную площадь, чтобы узнать, что вдохновило известного скульптора Екатерину Белашову на создание памятника А. Пушкину. Следом отправимся в Городской сад (когда-то он был частью Тверского кремля), где вас ждет ещё памятник Пушкину. Почему на одну Тверь их так много? Я обязательно расскажу.
Также в Городском саду стоит величественный Императорский дворец — в конце 18 столетия по указу Екатерины II Тверь была полностью перестроена и для нашего архиерея возвели этот прелестный дом. Вы наслушаетесь тайн и легенд о дворце и его обитателях — и к следующей достопримечательности 🏛️, в самый старый храм города — это церковь ⛪ «белая» Троица.

Морозовский городок и истории 📖 об Афанасии Никитине
Вкусив пищи духовной, продолжим светский обзор города. Наш путь лежит в знаменитый Морозовский городок. «Те самые» Морозовы в Твери построили такое, чему нет аналогов в необъятной России — вы осмотрите целый квартал зданий и поймёте, почему его назвали «городком». Здесь же поговорим и о нашей горячо любимой Варваре Алексеевне Морозовой (Хлудовой).

Далее на левом берегу, вы узнаете, зачем Афанасий Никитин сходил «за три моря» и почему для нас ценны сведения из его знаменитого «Хождения…». Впрочем, там продолжим тему архитектурную, а заодно выясним, как в городе без моря 🌊 появился памятник воинам-подводникам. Финишируем на площади Ленина, где сохранился архитектурный ансамбль конца 18 века. Через площадь проходит пешеходная улица Трёхсвяткая, на котрой я вас высажу, снабдив ценными знаниями: где купить тверской (вкусный!) пряник и натуральный местный мармелад. Приезжайте!

Организационные детали

Мы будем передвигаться на комфортном минивэне (максимальная вместимость — 7 человек).

По Твери пешком и на автомобиле!
По Твери пешком и на автомобиле!
По Твери пешком и на автомобиле!
По Твери пешком и на автомобиле!
По Твери пешком и на автомобиле!
По Твери пешком и на автомобиле!
По Твери пешком и на автомобиле!
По Твери пешком и на автомобиле!
По Твери пешком и на автомобиле!
По Твери пешком и на автомобиле!
По Твери пешком и на автомобиле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Любовь
Любовь
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Работаю экскурсоводом с 2001 года и показываю свои любимые города – Тверь, Торжок, Старицу, Вышний Волочок и родной Углич. Увлекаюсь архитектурой, историей и искусством. Темы программ самые разнообразные: от духовных до культурно-развлекательных. Подача информации живая, эмоциональная, украшаю рассказ пословицами, поговорками и различными курьезными случаями из жизни горожан. Цель моей работы — пробудить любовь к нашей великой русской истории. Приезжайте! Буду очень рада. С уважением, Любовь.
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5 отзывов оставили туристы

3 сентября 2020
Были на обзорной экскурсии по Твери 02. 09. 20. Остались под грандиозным впечатлением. Любовь забрала нас от нашего хостела. Пока ехали на первую "точку", рассказывала про то, что видим по дороге, то есть это не зазубренный маршрут, экскурсовод с любого места может начать. Рассказ интересный, дикция внятная, в минивене микрофон, так что слышно прекрасно. Да и сам минивен очень комфортный, кресла с подлокотниками, прямо бизнес-класс самолета). Больше всего оценила то, что на вопросы отвечает сразу, четко и ясно, при этом не теряя нить экскурсии. Ранее встречались такие, которые любят поболтать "за жизнь" за наши деньги. Этого нет. В конце экскурсии сошлись на том, что это в некотором роде урок с любимым учителем, с которым комфортно и который с удовольствием отвечает на вопросы. Надеюсь, у каждого в жизни такой встречался. У меня в колледже был историк Михаил Робертович, я могла забить на весь день, но на его пару, не важно, первая, третья, или четвертая, я обязательно приходила. Так вот, Любовь, это как тот учитель. Приходите, Вам точно будет комфортно. Я обязательно обращусь к Любови в следующий раз, как буду в Твери. Одной обзорной для меня мало!)
26 августа 2020
Экскурсия "Пешком и на автомобиле" по Твери состоялась 24. 08. 2020 г. Организация экскурсии и подача информации была на высшем уровне. История Твери прозвучала интересно и увлекательно для всех, с любовью экскурсовода к Твери и высоким профессионализмом. А комфортный минивэн обеспечил нашу мобильность и возможность увидеть гораздо больше, чем это возможно просто пешком. Все отметили горящие глаза Любови, её искреннее желание и умение донести до нас, как интересна Тверь исторически и прекрасна, как древний и современный русский город. Спасибо за прекрасную экскурсию и возникшее желание ещё посмотреть с Любовью Тверской край. Уже рекомендуем друзьям экскурсии с замечательным экскурсоводом Любовью
13 августа 2020
Замечательная экскурсия. Наш гид Любовь прекрасно провела с нами эту экскурсию. Много интересного рассказала и показала. Всем рекомендуем
7 июля 2020
Экскурсия с Любой была очень интересной и неутомительной. Гид любит свое дело и увлекает рассказом слушателей. Рекомендую.
Елена
4 июля 2020
Продумано все. От погоды до подачи материала. Очень живо, ярко, интересно и в тоже время профессионально и исторично. Подойдёт для любой компании. И тех, кто увлечён историей всерьёз и кто просто любит городские байки. Три часа очень легко переносятся. Экскурсия на машине, что позволяет в небольшой Твери посмотреть максимум интересного. Рекомендую настоятельно именно этого гида.

Любовь проводит ещё 2 экскурсии

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