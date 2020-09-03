5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Остановка-знакомство с Тверью

Путешествие по столице Верхневолжья начнется с одной из наших главных площадей — Святого Благоверного князя Михаила Тверского. Здесь вы узнаете, как и откуда появилась Тверь, почему она не стала столицей ⭐️ русского государства и чем планировка нашего города так похожа на Санкт-Петербург. Далее мы прогуляемся в сторону Волги и полюбуемся красивейшим местом в общей панораме Твери — стрелкой двух рек, Волги и Тверцы. А там и великолепный ансамбль Свято-Екатерининского женского монастыря, «единая фасада» и наши мосты.

Памятники Пушкину, дворец и старейший храм Твери

Полюбовались Волгой — едем на Театральную площадь, чтобы узнать, что вдохновило известного скульптора Екатерину Белашову на создание памятника А. Пушкину. Следом отправимся в Городской сад (когда-то он был частью Тверского кремля), где вас ждет ещё памятник Пушкину. Почему на одну Тверь их так много? Я обязательно расскажу.

Также в Городском саду стоит величественный Императорский дворец — в конце 18 столетия по указу Екатерины II Тверь была полностью перестроена и для нашего архиерея возвели этот прелестный дом. Вы наслушаетесь тайн и легенд о дворце и его обитателях — и к следующей достопримечательности 🏛️, в самый старый храм города — это церковь ⛪ «белая» Троица.

Морозовский городок и истории 📖 об Афанасии Никитине

Вкусив пищи духовной, продолжим светский обзор города. Наш путь лежит в знаменитый Морозовский городок. «Те самые» Морозовы в Твери построили такое, чему нет аналогов в необъятной России — вы осмотрите целый квартал зданий и поймёте, почему его назвали «городком». Здесь же поговорим и о нашей горячо любимой Варваре Алексеевне Морозовой (Хлудовой).

Далее на левом берегу, вы узнаете, зачем Афанасий Никитин сходил «за три моря» и почему для нас ценны сведения из его знаменитого «Хождения…». Впрочем, там продолжим тему архитектурную, а заодно выясним, как в городе без моря 🌊 появился памятник воинам-подводникам. Финишируем на площади Ленина, где сохранился архитектурный ансамбль конца 18 века. Через площадь проходит пешеходная улица Трёхсвяткая, на котрой я вас высажу, снабдив ценными знаниями: где купить тверской (вкусный!) пряник и натуральный местный мармелад. Приезжайте!

Организационные детали

Мы будем передвигаться на комфортном минивэне (максимальная вместимость — 7 человек).