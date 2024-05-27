Речной Вокзал – экскурсии в Твери

Найдено 5 экскурсий в категории «Речной Вокзал» в Твери, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000 за всё до 7 чел.
Тверь: истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
310 отзывов
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Доблесть и слава Твери
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Удивительная Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000 за всё до 40 чел.
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Были в нескольких городах на различных экскурсиях и есть с чем сравнить. Анна отвечает на заковыристые вопросы, интересный собеседник! От
    читать дальше

    себя и от своей компании рекомендуем! Удалось посмотреть на 4 речных лайнера одновременно. Для местных, вероятно, привычно, а для неместных - в диковинку) Всем удачных поездок, в том числе - в Тверь!

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Анна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все наши вопросы, как специализированные по
    читать дальше

    экскурсии, так и технические, как и где найти в городе нужные нам места. Большая благодарность ей за встречу и организацию нашей экскурсии!

    Анна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все нашиАнна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все наши
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Тверь: истории и легенды
    Нам посчастливилось познакомиться с Тверью в праздничные майские дни! Благодаря нашему гиду, Алине, нам всё очень понравилось несмотря на ненастную
    читать дальше

    погоду. Очень рекомендую Алину как влюбленного в свой город экскурсовода. Два часа пролетели как на одном дыхании. Подача очень лёгкая, ёмкая и интересная!

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Тверь: истории и легенды
    Это была очень познавательная прогулка по Твери. Узнали много интересных фактов из истории и архитектуры города. Алина проводит экскурсию по
    читать дальше

    оптимальному маршруту, после которого уже имеешь чёткое представление об устройстве города, расположении основных улиц и достопримечательностях. Мы сразу нашли общий язык, и наша экскурсия-прогулка прошла в дружеской и приятной атмосфере, весело и непринуждённо.

  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Тверь: истории и легенды
    Очень довольны экскурсией. Понятно, интересно, познавательно! Ни разу не заскучали и не утомились.
  • Ж
    Женя
    4 мая 2024
    Доблесть и слава Твери
    Любовь -профессионал в своём деле! Кладезь информации! Экскурсия была потрясающая! Было очень интересно и познавательно! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    2 марта 2024
    Удивительная Тверь
    Мы ходили на экскурсию большой группой людей от 7 до 65 лет. Ярослав - очень приятный рассказчик: грамотная речь, много
    читать дальше

    информации, но не звучит как страница энциклопедии, не нервничал, что часть детей периодически "отваливалась" и начинала играть. Впечатление самое приятное. Из замечаний: может хотелось бы маршрут чуть подлиннее, потому что по сути мы прошли только по набережной и двум площадям. Но, скорее всего за это время больше и не получилось бы. Для других объектов надо брать транспорт. Однозначно рекомендую!

  • Н
    Наталия
    7 октября 2023
    Удивительная Тверь
    Прекрасная экскурсия! 3 часа пролетели незаметно. Ярослав профессиональный гид с глубоким знанием истории и очень интересной подачей информации. В ходе экскурсии сложилась полная картина Твери, её прошлого и настоящего. Благодарны Ярославу за гастрономические рекомендации. Однозначно рекомендуем его услуги.
  • И
    Ирина
    21 июня 2023
    Удивительная Тверь
    Экскурсия с Ярославом по Твери - выше всех похвал. В группе были и жители Твери, и те, кто первый раз
    читать дальше

    приехал в Тверь. И каждый увидел Удивительную Тверь. Ярослав энциклопедическими знаниями и чувством юмора смог влюбить нас в Тверь за три часа. Грустно было лишь расставаться с ним после экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Речной Вокзал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Тверь: история и современность
  2. Тверь: истории и легенды
  3. Доблесть и слава Твери
  4. Удивительная Тверь
  5. Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Речной Вокзал" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 000 до 12 150. Туристы уже оставили гидам 562 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Твери на 2024 год по теме «Речной Вокзал», 562 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам