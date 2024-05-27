1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся27 мая 2024Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
- ССергей26 мая 2024Были в нескольких городах на различных экскурсиях и есть с чем сравнить. Анна отвечает на заковыристые вопросы, интересный собеседник! От
- ООльга23 мая 2024Анна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все наши вопросы, как специализированные по
- ААнна15 мая 2024Нам посчастливилось познакомиться с Тверью в праздничные майские дни! Благодаря нашему гиду, Алине, нам всё очень понравилось несмотря на ненастную
- ООльга13 мая 2024Это была очень познавательная прогулка по Твери. Узнали много интересных фактов из истории и архитектуры города. Алина проводит экскурсию по
- ННадежда12 мая 2024Очень довольны экскурсией. Понятно, интересно, познавательно! Ни разу не заскучали и не утомились.
- ЖЖеня4 мая 2024Любовь -профессионал в своём деле! Кладезь информации! Экскурсия была потрясающая! Было очень интересно и познавательно! Спасибо!
- ЮЮлия2 марта 2024Мы ходили на экскурсию большой группой людей от 7 до 65 лет. Ярослав - очень приятный рассказчик: грамотная речь, много
- ННаталия7 октября 2023Прекрасная экскурсия! 3 часа пролетели незаметно. Ярослав профессиональный гид с глубоким знанием истории и очень интересной подачей информации. В ходе экскурсии сложилась полная картина Твери, её прошлого и настоящего. Благодарны Ярославу за гастрономические рекомендации. Однозначно рекомендуем его услуги.
- ИИрина21 июня 2023Экскурсия с Ярославом по Твери - выше всех похвал. В группе были и жители Твери, и те, кто первый раз
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Речной Вокзал»
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