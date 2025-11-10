Мои заказы

Музей «Дом Машарова» – экскурсии в Тюмени

Найдено 7 экскурсий в категории «Музей «Дом Машарова»» в Тюмени, цены от 3900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
На машине
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Взглянуть на город - старинный и современный - из уютного салона автомобиля в компании гида-историка
Завтра в 18:30
11 дек в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Тюмень на автомобиле
На машине
2 часа
107 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
Пешая
1.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
Для тех, кто предпочитает глубокое погружение в прошлое
Начало: Главный корпус ТюмГУ (ул. Республики, 9)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 8 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере Нефтяников
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
На машине
3 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Индивидуальная экскурсия по Тюмени с опытным гидом. За 3 часа вы увидите ключевые достопримечательности и узнаете много интересного о городе
Завтра в 18:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
О Тюмени - с душой и любовью
Пешая
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени»
1 час
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тюмени
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: В районе ул. Республики
15 дек в 19:00
16 дек в 19:00
от 3900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Тюмень на автомобиле
    Экскурсия понравилась, все было хорошо. Единственное, на мой взгляд, не надо так много подробностей о происхождении названий улиц, и о
    том, как и почему они были переименованы, слишком много дат, сведений и фамилий, которые не запоминаются. И хотелось бы чуть больше о достопримечательностях и каких-то изюминках вашего города.

  • N
    NINA
    3 ноября 2025
    Тюмень на автомобиле
    Нам очень повезло, что именно Василий представил нам свой город. Формат автомобильной экскурсии отлично подходит для обзорного знакомства с Тюменью
    в первый день. Самые главные достопримачательности, логика, структура, историческая справка - всё складывается в единую чёткую картину. Хочется отметить прекрасную речь, дружескую манеру общения и любовь к родному городу. Особенно произвело впечатление сибирское барокко. Много о нём слышала, но вживую оно просто покоряет. Категорически рекомендую!

  • Е
    Елена
    7 августа 2025
    Тюмень на автомобиле
    Очень хорошая экскурсия, гид с отличным чувством юмора. После экскурсии гуляли по городу с "узнаванием")))) Большое спасибо!
  • а
    алексей
    25 июля 2025
    Тюмень на автомобиле
    Интересная и познавательная экскурсия.
  • О
    Ольга
    11 июля 2025
    Тюмень на автомобиле
    Нам очень понравилось, современный язык интерпретации исторического контекста развития города Тюмени. Интересно, познавательно, с юмором!
  • С
    Светлана
    26 июня 2025
    Тюмень на автомобиле
    Молодец
  • Е
    Екатерина
    20 июня 2025
    Тюмень на автомобиле
    Спасибо за интересную экскурсию о замечательном городе Тюмень. Василий рассказывает и показывает город с любовью. После экскурсии было приятно прогуляться по тем местам, что видели из окна автомобиля. Спасибо за совет о ресторане с местной кухней. Нам понравилось.
  • С
    Светлана
    20 июня 2025
    Тюмень на автомобиле
    8 июня Василий провел нам увлекательную экскурсию по городу. Посоветовал, где мы можем самостоятельно погулять до экскурсии и куда сходить после. Провели в Тюмени 2 дня, а по насыщенности как-будто неделю отдыхали.
  • И
    Ирина
    19 мая 2025
    Тюмень на автомобиле
    Нашей компанией были на экскурсии обзорной по Тюмени на автомобиле. Эксурсовод знающий, интересно рассказывает. Все объекты исторические показал, были остановки с выходом на объекты. Не заметили как прошло время! Рекомендуем его! Успехов в его работе! Спасибо!
  • Л
    Любовь
    16 апреля 2025
    Тюмень на автомобиле
    Хороший гид, рекомендую!
  • Е
    Елена
    11 апреля 2025
    Тюмень на автомобиле
    Спасибо Василию экскурсия была интересной и очень познавательный
  • И
    Ирина
    2 апреля 2025
    Тюмень на автомобиле
    Экскурсия по Тюмени с Василием очень понравилась. Остались все очень довольны. Интересно и содержательно доносил информацию, всё понятно. Рекомендую однозначно!
  • И
    Ирина
    26 марта 2025
    Тюмень на автомобиле
    Василий очень интересный рассказчик, объехали много знаковых мест, всё рассказал, показал популярно. Передвигались на комфортном автомобиле, встретил с вокзала и доставил куда нам было нужно. Василий хороший знаток своего города, было интересно его слушать. Мы остались довольны!!!
  • Е
    Евгения
    23 марта 2025
    Тюмень на автомобиле
    Отдыхали в Тюмени командой из 6 человек. Экскурсия с Василием была организована на высоком уровне. Интересная подача, удобный автомобиль. Все мы остались благодарны экскурсоводу за экскурсию. Мне лично Тюмень очень понравилась, с удовольствием приеду еще и смело можем рекомендовать Василия
  • М
    Мария
    21 марта 2025
    Тюмень на автомобиле
    Все отлично, экскурсия была интересная и познавательная, спасибо Василию
  • И
    Игорь
    15 марта 2025
    Тюмень на автомобиле
    Прекрасный гид и аккуратный водитель. Очень интересный рассказ о городе по замечательному маршруту.
  • М
    Марина
    14 марта 2025
    Тюмень на автомобиле
    Спасибо большое Василию за интересную и содержательную экскурсию. Всё понравилось. Хороший маршрут, правильная речь, содержание экскурсии. Василий прекрасно водит автомобиль,
    паралельно ведя экскурсию. Показал и рассказал за два часа много про историю Тюмени и края. Забрал нас и привёз как договорились. Советую посетить экскурсию с Василием!

  • С
    Светлана
    12 марта 2025
    Тюмень на автомобиле
    Василий очень интересный рассказчик, два часа пролетели незаметно. Спасибо большое за увлекательную и познавательную экскурсию. Рекомендую воспользоваться услугами данного гида.
  • Ю
    Юлия
    2 марта 2025
    Тюмень на автомобиле
    Очень рекомендуем эту экскурсию всем, кто впервые приехал в Тюмень! Узнаете главное об истории Тюмени и Тюменской области, получите ответы
    на интересующие вас вопросы, посмотрите знаковые туристические достопримечательности Тюмени и не будете зависеть от погодных условий! Василий - отличный рассказчик, а минивэн - это НУ очень удобный формат!

  • Е
    Елена
    21 февраля 2025
    Тюмень на автомобиле
    Отличная экскурсия! За два часа посмотрели город,узнали историю. Комфортный автомобиль. По рекомендации экскурсовода посетили вечером те места которые проезжали. Спасибо за интересную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Музей «Дом Машарова»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
  2. Тюмень на автомобиле
  3. Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
  4. Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
  5. Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Свято-Троицкий мужской монастырь
  4. Знаменский кафедральный собор
  5. Сквер Сибирских Кошек
  6. Цветной бульвар
  7. Сретенский Собор
  8. Набережная
  9. Центральная площадь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в декабре 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Музей «Дом Машарова»" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3900 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 339 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Тюмени на 2025 год по теме «Музей «Дом Машарова»», 339 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль