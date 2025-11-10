Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборАвтомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Взглянуть на город - старинный и современный - из уютного салона автомобиля в компании гида-историка
Завтра в 18:30
11 дек в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
Для тех, кто предпочитает глубокое погружение в прошлое
Начало: Главный корпус ТюмГУ (ул. Республики, 9)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере Нефтяников
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Индивидуальная экскурсия по Тюмени с опытным гидом. За 3 часа вы увидите ключевые достопримечательности и узнаете много интересного о городе
Завтра в 18:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тюмени
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: В районе ул. Республики
15 дек в 19:00
16 дек в 19:00
от 3900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 ноября 2025Экскурсия понравилась, все было хорошо. Единственное, на мой взгляд, не надо так много подробностей о происхождении названий улиц, и о
- NNINA3 ноября 2025Нам очень повезло, что именно Василий представил нам свой город. Формат автомобильной экскурсии отлично подходит для обзорного знакомства с Тюменью
- ЕЕлена7 августа 2025Очень хорошая экскурсия, гид с отличным чувством юмора. После экскурсии гуляли по городу с "узнаванием")))) Большое спасибо!
- аалексей25 июля 2025Интересная и познавательная экскурсия.
- ООльга11 июля 2025Нам очень понравилось, современный язык интерпретации исторического контекста развития города Тюмени. Интересно, познавательно, с юмором!
- ССветлана26 июня 2025Молодец
- ЕЕкатерина20 июня 2025Спасибо за интересную экскурсию о замечательном городе Тюмень. Василий рассказывает и показывает город с любовью. После экскурсии было приятно прогуляться по тем местам, что видели из окна автомобиля. Спасибо за совет о ресторане с местной кухней. Нам понравилось.
- ССветлана20 июня 20258 июня Василий провел нам увлекательную экскурсию по городу. Посоветовал, где мы можем самостоятельно погулять до экскурсии и куда сходить после. Провели в Тюмени 2 дня, а по насыщенности как-будто неделю отдыхали.
- ИИрина19 мая 2025Нашей компанией были на экскурсии обзорной по Тюмени на автомобиле. Эксурсовод знающий, интересно рассказывает. Все объекты исторические показал, были остановки с выходом на объекты. Не заметили как прошло время! Рекомендуем его! Успехов в его работе! Спасибо!
- ЛЛюбовь16 апреля 2025Хороший гид, рекомендую!
- ЕЕлена11 апреля 2025Спасибо Василию экскурсия была интересной и очень познавательный
- ИИрина2 апреля 2025Экскурсия по Тюмени с Василием очень понравилась. Остались все очень довольны. Интересно и содержательно доносил информацию, всё понятно. Рекомендую однозначно!
- ИИрина26 марта 2025Василий очень интересный рассказчик, объехали много знаковых мест, всё рассказал, показал популярно. Передвигались на комфортном автомобиле, встретил с вокзала и доставил куда нам было нужно. Василий хороший знаток своего города, было интересно его слушать. Мы остались довольны!!!
- ЕЕвгения23 марта 2025Отдыхали в Тюмени командой из 6 человек. Экскурсия с Василием была организована на высоком уровне. Интересная подача, удобный автомобиль. Все мы остались благодарны экскурсоводу за экскурсию. Мне лично Тюмень очень понравилась, с удовольствием приеду еще и смело можем рекомендовать Василия
- ММария21 марта 2025Все отлично, экскурсия была интересная и познавательная, спасибо Василию
- ИИгорь15 марта 2025Прекрасный гид и аккуратный водитель. Очень интересный рассказ о городе по замечательному маршруту.
- ММарина14 марта 2025Спасибо большое Василию за интересную и содержательную экскурсию. Всё понравилось. Хороший маршрут, правильная речь, содержание экскурсии. Василий прекрасно водит автомобиль,
- ССветлана12 марта 2025Василий очень интересный рассказчик, два часа пролетели незаметно. Спасибо большое за увлекательную и познавательную экскурсию. Рекомендую воспользоваться услугами данного гида.
- ЮЮлия2 марта 2025Очень рекомендуем эту экскурсию всем, кто впервые приехал в Тюмень! Узнаете главное об истории Тюмени и Тюменской области, получите ответы
- ЕЕлена21 февраля 2025Отличная экскурсия! За два часа посмотрели город,узнали историю. Комфортный автомобиль. По рекомендации экскурсовода посетили вечером те места которые проезжали. Спасибо за интересную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Музей «Дом Машарова»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в декабре 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Музей «Дом Машарова»" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3900 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 339 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Тюмени на 2025 год по теме «Музей «Дом Машарова»», 339 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль