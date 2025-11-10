Е Елена Тюмень на автомобиле читать дальше том, как и почему они были переименованы, слишком много дат, сведений и фамилий, которые не запоминаются. И хотелось бы чуть больше о достопримечательностях и каких-то изюминках вашего города. Экскурсия понравилась, все было хорошо. Единственное, на мой взгляд, не надо так много подробностей о происхождении названий улиц, и о

N NINA Тюмень на автомобиле читать дальше в первый день. Самые главные достопримачательности, логика, структура, историческая справка - всё складывается в единую чёткую картину. Хочется отметить прекрасную речь, дружескую манеру общения и любовь к родному городу. Особенно произвело впечатление сибирское барокко. Много о нём слышала, но вживую оно просто покоряет. Категорически рекомендую! Нам очень повезло, что именно Василий представил нам свой город. Формат автомобильной экскурсии отлично подходит для обзорного знакомства с Тюменью

Е Елена Тюмень на автомобиле Очень хорошая экскурсия, гид с отличным чувством юмора. После экскурсии гуляли по городу с "узнаванием")))) Большое спасибо!

а алексей Тюмень на автомобиле Интересная и познавательная экскурсия.

О Ольга Тюмень на автомобиле Нам очень понравилось, современный язык интерпретации исторического контекста развития города Тюмени. Интересно, познавательно, с юмором!

С Светлана Тюмень на автомобиле Молодец

Е Екатерина Тюмень на автомобиле Спасибо за интересную экскурсию о замечательном городе Тюмень. Василий рассказывает и показывает город с любовью. После экскурсии было приятно прогуляться по тем местам, что видели из окна автомобиля. Спасибо за совет о ресторане с местной кухней. Нам понравилось.

С Светлана Тюмень на автомобиле 8 июня Василий провел нам увлекательную экскурсию по городу. Посоветовал, где мы можем самостоятельно погулять до экскурсии и куда сходить после. Провели в Тюмени 2 дня, а по насыщенности как-будто неделю отдыхали.

И Ирина Тюмень на автомобиле Нашей компанией были на экскурсии обзорной по Тюмени на автомобиле. Эксурсовод знающий, интересно рассказывает. Все объекты исторические показал, были остановки с выходом на объекты. Не заметили как прошло время! Рекомендуем его! Успехов в его работе! Спасибо!

Л Любовь Тюмень на автомобиле Хороший гид, рекомендую!

Е Елена Тюмень на автомобиле Спасибо Василию экскурсия была интересной и очень познавательный

И Ирина Тюмень на автомобиле Экскурсия по Тюмени с Василием очень понравилась. Остались все очень довольны. Интересно и содержательно доносил информацию, всё понятно. Рекомендую однозначно!

И Ирина Тюмень на автомобиле Василий очень интересный рассказчик, объехали много знаковых мест, всё рассказал, показал популярно. Передвигались на комфортном автомобиле, встретил с вокзала и доставил куда нам было нужно. Василий хороший знаток своего города, было интересно его слушать. Мы остались довольны!!!

Е Евгения Тюмень на автомобиле Отдыхали в Тюмени командой из 6 человек. Экскурсия с Василием была организована на высоком уровне. Интересная подача, удобный автомобиль. Все мы остались благодарны экскурсоводу за экскурсию. Мне лично Тюмень очень понравилась, с удовольствием приеду еще и смело можем рекомендовать Василия

М Мария Тюмень на автомобиле Все отлично, экскурсия была интересная и познавательная, спасибо Василию

И Игорь Тюмень на автомобиле Прекрасный гид и аккуратный водитель. Очень интересный рассказ о городе по замечательному маршруту.

М Марина Тюмень на автомобиле читать дальше паралельно ведя экскурсию. Показал и рассказал за два часа много про историю Тюмени и края. Забрал нас и привёз как договорились. Советую посетить экскурсию с Василием! Спасибо большое Василию за интересную и содержательную экскурсию. Всё понравилось. Хороший маршрут, правильная речь, содержание экскурсии. Василий прекрасно водит автомобиль,

С Светлана Тюмень на автомобиле Василий очень интересный рассказчик, два часа пролетели незаметно. Спасибо большое за увлекательную и познавательную экскурсию. Рекомендую воспользоваться услугами данного гида.

Ю Юлия Тюмень на автомобиле читать дальше на интересующие вас вопросы, посмотрите знаковые туристические достопримечательности Тюмени и не будете зависеть от погодных условий! Василий - отличный рассказчик, а минивэн - это НУ очень удобный формат! Очень рекомендуем эту экскурсию всем, кто впервые приехал в Тюмень! Узнаете главное об истории Тюмени и Тюменской области, получите ответы