Индивидуальная
до 7 чел.
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере Нефтяников
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тюмени
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: В районе ул. Республики
15 дек в 19:00
16 дек в 19:00
от 3900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны чёрного золота, спасение Сибири и горячие источники
Экскурсия-расследование без гида по Тюмени советского времени - на основе реальных событий (16+)
Начало: В районе Текутьевского бульвара
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир4 ноября 2025Познавательно, удобно, содержательно!!!
- ООксана19 августа 2025Спасибо Татьяне за необычный ракурс города, который она нам показала во время экскурсии: история открытия нефти увлекательна. Татьяна очень эмоциональна,
- ААнастасия21 июля 2025Выбрали эту экскурсию для первого знакомства с городом. Очень понравилось! Оригинальная тема и подача материала. В вечернее время просто супер!
- ЛЛариса3 мая 2025Обзор города с высоты птичьего полёта с рассказом о том как строилась и разрасталась Тюмень с царских времён до наших
- ББурий7 марта 2025Очень необычный вариант экскурсии. Татьяна - отличный рассказчик, обладательница кучи необычных историй об истории начала нефтедобычи в Тюмени и её героях. Также во время рассказа Татьяна нас угощала замечательными сибирскими напитками и одарила необычными сувенирами.
- ВВеклич5 января 2025Необычный взгляд на Тюмень…. просто потрясающе, и рассказчица то же супер!!!
и мерзавчиком угостила и про историю рассказала и про нефть и про Высоцкого… очень рекомендую! ни на одной другой экскурсии по Тюмени я подобного не слышала:) Спасибо Вам большое
- ММаксим3 января 2025Рекомендую!
- ТТатьяна11 ноября 2024Замечательная экскурсия! Уникальная возможность узнать о городе и об истории развития нефтепромысла Тюмени из уст коренного жителя. Татьяна прекрасный рассказчик, не заскучаешь! Однозначно рекомендуем повстречаться с Татьяной и полюбить Тюмень еще больше!
- ЛЛариса23 июня 2024Татьяна - отличный гид, необычно подающий информацию о Тюмени, о нефти, о минеральных источниках. Время экскурсии пролетело незаметно, невероятно интересно было от начала и до конца. Следовали позже всем рекомендациям Татьяны, за что ей большое спасибо!
- ААлена18 июня 2024Кто лучше может рассказать о черном золоте, как не человек, которого Рауль Эрвье угощал конфетами. Не знаете, кто такой Рауль Эрвье? Тогда вам точно к Татьяне!
- ССветлана1 мая 2024Экскурсия необычная - как по тематике, так и по способу проведения, никуда не идёте, а разглядываете город с высоты многоэтажного
- ССергей5 апреля 2024Лучшего рассказчика, и свидетеля истории нефти в Тюмени наверное уже не найти. Кроме того она и знаток истории города с фактами из прожитой жизни города и страны. Если вы хотите проследить связь поколений жителей Тюмени, то обращайтесь к ней.
- ППавел18 июля 2023Очень интересно и нетривиально расказывает Татьяна
- ООльга3 января 2023Татьяна очень интересный рассказчик, информации через край) очень довольны!
- ННадежда30 ноября 2022Оооочень очень интересно! Столько информации и так живо и увлекательно! Захотелось взять уроки истории у Татьяны) оторваться от рассказала, даже мыслью не могли. Заботливо провела нас через все этапы развития края
- ААлександр21 июня 2022Экскурсия получилась очень необычной. Нас не грузили бесконечными статистическим цифрами. Зато было много эпизодов из жизни экскурсовода, непосредственно касающихся темы нашей экскурсии.
Удивила необычная подача информации, которая запомнилась и наверно уже не забудется.
Спасибо
- ЛЛюдмила1 января 2022Всё просто превосходно!!!! Экскурсовод обладает энциклопедическими знаниями! Очень рекомендую.
- ЛЛюбовь15 ноября 2021Экскурсия очень впечатлила и по объему и по подаче информации. Личность экскурсовода играет немаловажную роль: Татьяна очень интересный человек и
- ЕЕкатерина7 ноября 2021Прекрасная экскурсия, на которой получаешь гораздо больше, чем рассчитываешь! Большое спасибо за адаптацию к погодным условиям, советы и участие!
- ААртем1 октября 2021Хотел бы отметить необычный формат экскурсии! Гид- супер! - человек болеющий своим делом. Однозначно рекомендую всем!
