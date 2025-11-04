В Владимир Тайны чёрного золота, спасение Сибири и горячие источники Познавательно, удобно, содержательно!!!

О Оксана Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» читать дальше иногда это мешало системному восприятию информации, но рассказ оказался захватывающим и познавательным. Вид города с высоты 21 этажа завораживает! Татьяна - очень отзывчивый человек: дала подробную информацию о горячих источниках города, за что отдельное спасибо! Спасибо Татьяне за необычный ракурс города, который она нам показала во время экскурсии: история открытия нефти увлекательна. Татьяна очень эмоциональна,

А Анастасия Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» читать дальше Отдельное спасибо Татьяне за рекомендации по дальнейшей туристической программе, особенно за Ялуторовск, который мы изначально даже не планировали посещать, но очень оценили экскурсию про декабристов от прекрасной Ирины Владимировны. Выбрали эту экскурсию для первого знакомства с городом. Очень понравилось! Оригинальная тема и подача материала. В вечернее время просто супер!

Л Лариса Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» читать дальше дней впечатлил.

Также Татьяна красочно рассказывала историю о том как была обнаружена первая нефть в Кондинском районе, о подвиге геолога Эрьве Р-Ю Г, угошала вкусным напитком, а на прощание подарила камушки-аметисты.

Мне очень пронравилась экскурсия. Обзор города с высоты птичьего полёта с рассказом о том как строилась и разрасталась Тюмень с царских времён до наших

Б Бурий Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» Очень необычный вариант экскурсии. Татьяна - отличный рассказчик, обладательница кучи необычных историй об истории начала нефтедобычи в Тюмени и её героях. Также во время рассказа Татьяна нас угощала замечательными сибирскими напитками и одарила необычными сувенирами.

В Веклич Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» Необычный взгляд на Тюмень…. просто потрясающе, и рассказчица то же супер!!!

и мерзавчиком угостила и про историю рассказала и про нефть и про Высоцкого… очень рекомендую! ни на одной другой экскурсии по Тюмени я подобного не слышала:) Спасибо Вам большое

Т Татьяна Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» Замечательная экскурсия! Уникальная возможность узнать о городе и об истории развития нефтепромысла Тюмени из уст коренного жителя. Татьяна прекрасный рассказчик, не заскучаешь! Однозначно рекомендуем повстречаться с Татьяной и полюбить Тюмень еще больше!

Л Лариса Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» Татьяна - отличный гид, необычно подающий информацию о Тюмени, о нефти, о минеральных источниках. Время экскурсии пролетело незаметно, невероятно интересно было от начала и до конца. Следовали позже всем рекомендациям Татьяны, за что ей большое спасибо!

А Алена Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» Кто лучше может рассказать о черном золоте, как не человек, которого Рауль Эрвье угощал конфетами. Не знаете, кто такой Рауль Эрвье? Тогда вам точно к Татьяне!

С Светлана Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» читать дальше дома. Автор идеи - коренная жительница Тюмени, знающая множество интересных историй и фактов из жизни города и конкретно по теме поисков нефти. Было интересно! Некоторые факты удивили, зато стало понятно. почему в городе установлен памятник Высоцкому, но песню о нефти слышала впервые! Татьяна - умелый рассказчик, располагает к себе. В последующие дни я воспользовалась её советами по выбору термального источника и точным описанием, чего там ждать, и не прогадала! Спасибо за это тоже! Экскурсия необычная - как по тематике, так и по способу проведения, никуда не идёте, а разглядываете город с высоты многоэтажного

С Сергей Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» Лучшего рассказчика, и свидетеля истории нефти в Тюмени наверное уже не найти. Кроме того она и знаток истории города с фактами из прожитой жизни города и страны. Если вы хотите проследить связь поколений жителей Тюмени, то обращайтесь к ней.

П Павел Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» Очень интересно и нетривиально расказывает Татьяна

О Ольга Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» Татьяна очень интересный рассказчик, информации через край) очень довольны!

Н Надежда Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» Оооочень очень интересно! Столько информации и так живо и увлекательно! Захотелось взять уроки истории у Татьяны) оторваться от рассказала, даже мыслью не могли. Заботливо провела нас через все этапы развития края

А Александр Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» Экскурсия получилась очень необычной. Нас не грузили бесконечными статистическим цифрами. Зато было много эпизодов из жизни экскурсовода, непосредственно касающихся темы нашей экскурсии.

Удивила необычная подача информации, которая запомнилась и наверно уже не забудется.

Спасибо

Л Людмила Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» Всё просто превосходно!!!! Экскурсовод обладает энциклопедическими знаниями! Очень рекомендую.

Л Любовь Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» читать дальше очень увлечённый. И вовлекает тебя в небольшое путешествие во времени по Тюмени. Насыщенная экскурсия, которая дает представление о сибирской жизни двести и более лет назад. Великолепная прогулка, душевная и радушная беседа – ВЕЛИКОЛЕПНО! . Татьяна заботится о комфорте туристов. Доброжелательна и предупредительна. В конце экскурсии вас ждёт небольшое гастрономическое угощение. У меня это были: горячий голубой чай, имбирь со съедобным сусальным золотом, конфетки тюменской фабрики и ещё небольшие сюрпризы, о которых не скажу, оставлю интригу. Придёте на экскурсию – узнаете. Атмосферная, душевная экскурсия в компании интересного гида. Рекомендую всем! Искренне благодарна Татьяне. Экскурсия очень впечатлила и по объему и по подаче информации. Личность экскурсовода играет немаловажную роль: Татьяна очень интересный человек и

Е Екатерина Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени» Прекрасная экскурсия, на которой получаешь гораздо больше, чем рассчитываешь! Большое спасибо за адаптацию к погодным условиям, советы и участие!