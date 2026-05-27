Наш маршрут по историческому центру объединяет архитектуру разных эпох.
Вы посетите Знаменский кафедральный собор и Свято-Троицкий мужской монастырь, рассмотрите старинные фрески, прогуляетесь по мосту Влюблённых и Тюменской набережной.
Узнаете, как формировался первый русский город за Уралом, и поймёте, в чём его уникальный культурный код.
Описание экскурсии
Деревянное зодчество
Резные наличники и дома сибиряков как отражение культурного кода города.
Храмы и духовное наследие
Посещение Знаменского кафедрального собора и Свято-Троицкого мужского монастыря с фресками 18–20 веков.
Знаковые городские места
Мост Влюблённых, набережная, центральные площади и городские скверы.
Современная Тюмень
Контраст исторической застройки и новых архитектурных решений.
Вы узнаете:
- почему Тюмень считается первым русским городом Сибири
- как развивался город на протяжении четырёх столетий
- что такое сибирское барокко и как его распознать
- как жили горожане и как работали социальные лифты в прошлом
- почему Тюмень называют нефтяной столицей и столицей термальных вод
- какие смыслы скрываются в архитектуре и городских деталях
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная. Поедем на Renault Kaptur
- По желанию можем зайти за кофе — оплачивается отдельно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Тюмени
Провела экскурсии для 122 туристов
Я — аттестованный экскурсовод, краевед, декабристовед (23 года стажа). Очень люблю Сибирь и с радостью познакомлю вас с ней!
