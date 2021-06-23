Исторические экскурсии по Тюмени

Вы прогуляетесь по улице Дзержинской и оцените сохранившиеся на ней деревянные дома: усадьбу Бровцина, фотоателье Родионова, дом Буркова и реставрационную мастерскую Шитовых. Я расскажу, как с ними связаны купец Игнатов и император Александр II и помогу расшифровать изображенные на фасадах символы. Так, вы узнаете, как на сибирском наличнике появился южный ананас и каким образом по рисунку резьбы можно было определить профессию хозяина дома.
Деревянное зодчество вчера и сегодня
Рассматривая архивные фотографии, вы сравните современный облик домов и то, как они выглядели в конце XIX-начале XX веков. Узнаете, свидетелями каких исторических событий они стали, кому и когда принадлежали и каким образом о деревянных шедеврах заботятся их главные хранители — реставраторы.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Тургенева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 749 туристов
Рада приветствовать всех гостей Тюмени! Меня зовут Наталья, и я «страж» местного культурного наследия. Очень люблю свой город и прилагаю все усилия к сохранению его исторического облика. Тюмень не ограничивается главными достопримечательностями. Кроме набережной, моста Влюбленных и Цветного бульвара, здесь есть еще много интересного. Приглашаю вас в этом убедиться!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерия
Экскурсия увлекательная и не утомительная, гида было очень приятно и интересно слушать - Наталья очень ёмко и в то же время подробно рассказывала об архитектуре деревянных домов и их истории. Даже не думали, что узнаем столько новой информации и увидим так много прекрасных памятников тюменского зодчества. Экскурсию и гида однозначно рекомендуем!
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Алина
Экскурсия очень интересная! Могу посоветовать сходить на эту экскурсию и тем, кто давно живёт в Тюмени, и многое знает о ней, и тем, кто только приехал. Гид доносит информацию просто и понятно. Необычная экскурсия, я не смотря на то, что живу в Тюмени с рождения, видела не все дома из показанных, не говоря уж об их истории.
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Екатерина
Очень приятная и по-настоящему интересна экскурсия! Мы получили массу удовольствия от видения Тюмени именно такой - с деревянными домиками и кружевными наличниками. Наталья отличный экскурсовод, большое спасибо!
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Наталья
Отличная экскурсия, великолепный гид. Замечательно провела время, узнавая Тюмень не просто с исторической стороны, а открывая её как архитектурную уникальность. Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию.
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Ирина
Интересная, занимательная экскурсия. Если вы впервые в Тюмени, благодаря экскурсии можно наглядно представить прошлое этого города.
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Л
Лада
Спасибо огромное Наталье за интересный рассказ, внимание к экскурсантам. Жаль, что всего час