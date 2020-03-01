Исторические экскурсии по Тюмени

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Рассмотреть старинные купеческие дома и услышать истории их владельцев

Наталья
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Наталья – ваш гид
Вы узнаете, почему в Тюмени так много хорошо сохранившихся деревянных домов, кому они принадлежали и какие символы зашифрованы в их причудливых фасадах.

Раскроете секреты местной резьбы по дереву и поймете, что означают декоративные рисунки на оконных наличниках.
От
500 ₽
450 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Тургенева
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Деревянное наследие Тюмени
Деревянное наследие Тюмени

Что вас ожидает

Тайны и символы деревянных домов
Вы прогуляетесь по улице Дзержинской и оцените сохранившиеся на ней деревянные дома: усадьбу Бровцина, фотоателье Родионова, дом Буркова и реставрационную мастерскую Шитовых. Я расскажу, как с ними связаны купец Игнатов и император Александр II и помогу расшифровать изображенные на фасадах символы. Так, вы узнаете, как на сибирском наличнике появился южный ананас и каким образом по рисунку резьбы можно было определить профессию хозяина дома.

Деревянное зодчество вчера и сегодня
Рассматривая архивные фотографии, вы сравните современный облик домов и то, как они выглядели в конце XIX-начале XX веков. Узнаете, свидетелями каких исторических событий они стали, кому и когда принадлежали и каким образом о деревянных шедеврах заботятся их главные хранители — реставраторы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Деревянное наследие Тюмени
Деревянное наследие Тюмени
Деревянное наследие Тюмени
Деревянное наследие Тюмени
Деревянное наследие Тюмени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Тургенева.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Рада приветствовать всех гостей Тюмени! Меня зовут Наталья, и я «страж» местного культурного наследия. Очень люблю свой город и прилагаю все усилия к сохранению его исторического облика. Тюмень не ограничивается главными достопримечательностями. Кроме набережной, моста Влюбленных и Цветного бульвара, здесь есть еще много интересного. Приглашаю вас в этом убедиться!
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Исторические экскурсии по Тюмени

Тюмень сибирская, купеческая, чайнаяТюмень сибирская, купеческая, чайнаяТюмень сибирская, купеческая, чайная
550 за человека
1.5 часа
Исследовать часть города со времён Иоанна Грозного и узнать чайную историю столицы Сибири
Насколько самобытна наша Тюмень: какие места помнят события 16 века и как чай повлиял на сегодняшний облик города — вы раскроете на прогулке. Я проведу вас по летописному треугольнику, напою ароматным напитком по секретному рецепту и угощу рассказами о купечестве, «тюменских» королях и чае как яркой примете края.
Эстетика ТюмениЭстетика ТюмениЭстетика Тюмени
650 за человека
1.5 часа
Влюбиться в деревянную архитектуру города, узнать о важных вехах его прошлого и знаменитых жителях
Вы прогуляетесь по самым красивым улицам Тюмени и познакомитесь с историей города — от основания до середины XX века. Насладитесь изящной резьбой деревянных фасадов, раскроете символику их элементов и услышите о хозяевах этих домов. Я покажу, как менялась Тюмень, а еще расскажу о самых интересных музеях, которые встретятся на маршруте.
Ночная ТюменьНочная ТюменьНочная Тюмень
От 2090 за экскурсию
2.5 часа
14 отзывов
Проследить путь города и полюбоваться им с высоты
Первый русский город Сибири предстанет перед вами в своих вечерних декорациях. Вы пройдёте по следам Золотой Орды, узнаете об основании и развитии города и заглянете в район, считавшийся криминальным в 18-19 веках. Вас ждут небанальные истории, местные обычаи и наблюдения о жизни Тюмени, а в конце экскурсии — панорамные виды.

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