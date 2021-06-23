Исторические экскурсии по Тюмени

Вы узнаете, почему в Тюмени так много хорошо сохранившихся деревянных домов, кому они принадлежали и какие символы зашифрованы в их причудливых фасадах. Раскроете секреты местной резьбы по дереву и поймете, что означают декоративные рисунки на оконных наличниках.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тайны и символы деревянных домов

Вы прогуляетесь по улице Дзержинской и оцените сохранившиеся на ней деревянные дома: усадьбу Бровцина, фотоателье Родионова, дом Буркова и реставрационную мастерскую Шитовых. Я расскажу, как с ними связаны купец Игнатов и император Александр II и помогу расшифровать изображенные на фасадах символы. Так, вы узнаете, как на сибирском наличнике появился южный ананас и каким образом по рисунку резьбы можно было определить профессию хозяина дома.

Деревянное зодчество вчера и сегодня

Рассматривая архивные фотографии, вы сравните современный облик домов и то, как они выглядели в конце XIX-начале XX веков. Узнаете, свидетелями каких исторических событий они стали, кому и когда принадлежали и каким образом о деревянных шедеврах заботятся их главные хранители — реставраторы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.