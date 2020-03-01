Исторические экскурсии по Тюмени

Тайны и символы деревянных домов Вы прогуляетесь по улице Дзержинской и оцените сохранившиеся на ней деревянные дома: усадьбу Бровцина, фотоателье Родионова, дом Буркова и реставрационную мастерскую Шитовых. Я расскажу, как с ними связаны купец Игнатов и император Александр II и помогу расшифровать изображенные на фасадах символы. Так, вы узнаете, как на сибирском наличнике появился южный ананас и каким образом по рисунку резьбы можно было определить профессию хозяина дома.
Деревянное зодчество вчера и сегодня Рассматривая архивные фотографии, вы сравните современный облик домов и то, как они выглядели в конце XIX-начале XX веков. Узнаете, свидетелями каких исторических событий они стали, кому и когда принадлежали и каким образом о деревянных шедеврах заботятся их главные хранители — реставраторы.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на улице Тургенева.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Рада приветствовать всех гостей Тюмени! Меня зовут Наталья, и я «страж» местного культурного наследия. Очень люблю свой город и прилагаю все усилия к сохранению его исторического облика. Тюмень не ограничивается главными достопримечательностями. Кроме набережной, моста Влюбленных и Цветного бульвара, здесь есть еще много интересного. Приглашаю вас в этом убедиться!
Исследовать часть города со времён Иоанна Грозного и узнать чайную историю столицы Сибири
Насколько самобытна наша Тюмень: какие места помнят события 16 века и как чай повлиял на сегодняшний облик города — вы раскроете на прогулке. Я проведу вас по летописному треугольнику, напою ароматным напитком по секретному рецепту и угощу рассказами о купечестве, «тюменских» королях и чае как яркой примете края.
Влюбиться в деревянную архитектуру города, узнать о важных вехах его прошлого и знаменитых жителях
Вы прогуляетесь по самым красивым улицам Тюмени и познакомитесь с историей города — от основания до середины XX века. Насладитесь изящной резьбой деревянных фасадов, раскроете символику их элементов и услышите о хозяевах этих домов. Я покажу, как менялась Тюмень, а еще расскажу о самых интересных музеях, которые встретятся на маршруте.
Первый русский город Сибири предстанет перед вами в своих вечерних декорациях. Вы пройдёте по следам Золотой Орды, узнаете об основании и развитии города и заглянете в район, считавшийся криминальным в 18-19 веках. Вас ждут небанальные истории, местные обычаи и наблюдения о жизни Тюмени, а в конце экскурсии — панорамные виды.