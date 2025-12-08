Небольшая, но активная прогулка по красивым природным уголкам Уфы — отличный способ отдохнуть и увидеть город по-новому. Мы вместе выберем один из участков Уфимского ожерелья. Пройдём по парковым дорожкам, постоим на смотровых площадках. А по дороге я расскажу об истории этих мест и поделюсь советами по технике скандинавской ходьбы для тех, кто захочет попробовать.

Ваш гид в Уфе

Описание экскурсии

Вас ждёт активная пешая прогулка (со скандинавскими палками или без) по одному из участков (~5 км) на выбор.

Будем идти по дорожкам парков

Заходить на видовые обзорные площадки

И говорить о тех местах Уфе, по которым проходит маршрут

По желанию — проведу для вас небольшой мастер-класс по скандинавской ходьбе и дам рекомендации по подбору снаряжения.

Организационные детали

Прокат скандинавских палок оплачивается по желанию — 100 ₽.