Небольшая, но активная прогулка по красивым природным уголкам Уфы — отличный способ отдохнуть и увидеть город по-новому. Мы вместе выберем один из участков Уфимского ожерелья. Пройдём по парковым дорожкам, постоим на смотровых площадках.
А по дороге я расскажу об истории этих мест и поделюсь советами по технике скандинавской ходьбы для тех, кто захочет попробовать.
Описание экскурсии
Вас ждёт активная пешая прогулка (со скандинавскими палками или без) по одному из участков (~5 км) на выбор.
- Будем идти по дорожкам парков
- Заходить на видовые обзорные площадки
- И говорить о тех местах Уфе, по которым проходит маршрут
По желанию — проведу для вас небольшой мастер-класс по скандинавской ходьбе и дам рекомендации по подбору снаряжения.
Организационные детали
Прокат скандинавских палок оплачивается по желанию — 100 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Уфе
В туризме я уже давно — с прошлого века:) Я опытный путешественник, а теперь ещё и аттестованный экскурсовод. Все предлагаемые маршруты мной лично многократно пройдены и обкатаны. Моё кредо: обеспечить вам безопасность и яркие впечатления! Обожаю вдохновлять людей на путешествия, люблю совмещать разные виды активностей. Как инструктор по скандинавской ходьбе предлагаю уникальные nordic-прогулки по Уфимскому ожерелью (и не только).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Клочкова
8 дек 2025
Осталась очень довольна экскурсией. Кому важна активность и интересный рассказ одновременно, обращайтесь смело к Галине.
Предложит совместить скандинавскую ходьбу с увлекательным рассказом про Уфу древнюю, современную. Я впервые взяла в руки скандинавские палки и ничуть не пожалела. Напоит чаем. Очень позитивный и ответственный гид.
Дата посещения: 5 декабря 2025
