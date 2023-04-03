Индивидуальная экскурсия в Дворец Тура-хана и Мавзолей Хусей-бека из Уфы
Очень сложно представить, что всего в 60 км от Уфы располагаются два памятника исламской архитектуры XIII-XV веков! Если вы хотите отвлечься от душного мегаполиса и окунуться в историю, или просто насладиться красотой Башкирских степей, то это поездка именно для Вас!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мавзолей Хусейн-бека
- Дворец Тура-хана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаю вас посетить два памятника исламской архитектуры XIII-XV веков.
Поездка до достопримечательности занимает чуть больше часа. Первая остановка — Мавзолей Хусей-бека в с. Чишмы. Вторая остановка — Дворец Тура-хана в 10 км. от с. Чишмы.
Видео-презентация экскурсии https://youtu.be/17057YQvsjE
Будни: с 18:00 до 22:00; Выходные: с 10:00 до 22:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Место начала и завершения?
- Верхнеторговая площадь, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Будни: с 18:00 до 22:00; Выходные: с 10:00 до 22:00Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Возможно проведение экскурсии (индивидуальной или групповой) с выездом на мотоцикле
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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