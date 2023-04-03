Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана

Индивидуальная экскурсия в Дворец Тура-хана и Мавзолей Хусей-бека из Уфы

Описание
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Ответы на вопросы
Очень сложно представить, что всего в 60 км от Уфы располагаются два памятника исламской архитектуры XIII-XV веков! Если вы хотите отвлечься от душного мегаполиса и окунуться в историю, или просто насладиться красотой Башкирских степей, то это поездка именно для Вас!
Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана
Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана
Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана
Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана
Из современной Уфы в средневековый дворец Тура-хана
Ближайшие даты:
3
апр
4
апр
5
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даты

Что вас ожидает:

  • Мавзолей Хусейн-бека
  • Дворец Тура-хана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаю вас посетить два памятника исламской архитектуры XIII-XV веков.
Поездка до достопримечательности занимает чуть больше часа. Первая остановка — Мавзолей Хусей-бека в с. Чишмы. Вторая остановка — Дворец Тура-хана в 10 км. от с. Чишмы.
Видео-презентация экскурсии https://youtu.be/17057YQvsjE

Будни: с 18:00 до 22:00; Выходные: с 10:00 до 22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Верхнеторговая площадь, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Будни: с 18:00 до 22:00; Выходные: с 10:00 до 22:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Возможно проведение экскурсии (индивидуальной или групповой) с выездом на мотоцикле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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