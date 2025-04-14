Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальный тур Уфа: история, культура и современность
Приглашаем на увлекательный тур по Уфе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Г. Уфа Октябрьской Революции, 75
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10.00, 12.00,15.00,18.00
Завтра в 18:00
3 мая в 10:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Уфы - в Стерлитамак
Отправляйтесь в Стерлитамак из Уфы и узнайте, как город стал символом предпринимательства Башкортостана. Откройте для себя купеческое прошлое и природные шиханы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
13 900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия «Об Уфе - с любовью»: исследуйте город с локальным гидом
Исследуйте Уфу в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии, адаптированной под ваши интересы
Начало: Начало экскурсии по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
4900 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис14 апреля 2025Большое спасибо гиду Эльвире за интересную экскурсию. Программа была насыщенной и интересной, а гид, кажется, знает абсолютно всё. Мы познакомились с
- ЛЛюбовь13 апреля 2025Очень понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод Лейсан профессионально рассказала исторические факты об архитектуре, истории народов, проживающих в городе. Очень познавательная
- ЮЮлия27 марта 2025Данную экскурсию провела потрясающий гид - Диана! Это было великолепно! Диана обожает свой родной край и это видно по общению и
- ААнна29 ноября 2024Экскурсовод Кристина провела нас по центру города, рассказала историю Уфы, показала много достопримечательностей, заинтересовала детей экспонатами по дороге. Было интересно провести с ней время.
- ННаталья24 июня 2024Экскурсия понравилась. Всё отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Центр современного искусства «Облака»»
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