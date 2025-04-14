Центр современного искусства «Облака» – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Центр современного искусства «Облака»» в Уфе, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
От города-крепости к современному мегаполису
На автобусе
2 часа
134 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальный тур Уфа: история, культура и современность
Приглашаем на увлекательный тур по Уфе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Г. Уфа Октябрьской Революции, 75
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10.00, 12.00,15.00,18.00
Завтра в 18:00
3 мая в 10:00
5500 ₽ за экскурсию
Из Уфы - в Стерлитамак
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Уфы - в Стерлитамак
Отправляйтесь в Стерлитамак из Уфы и узнайте, как город стал символом предпринимательства Башкортостана. Откройте для себя купеческое прошлое и природные шиханы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
13 900 ₽ за экскурсию
Об Уфе - с любовью
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия «Об Уфе - с любовью»: исследуйте город с локальным гидом
Исследуйте Уфу в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии, адаптированной под ваши интересы
Начало: Начало экскурсии по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
4900 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    14 апреля 2025
    От города-крепости к современному мегаполису
    Большое спасибо гиду Эльвире за интересную экскурсию. Программа была насыщенной и интересной, а гид, кажется, знает абсолютно всё. Мы познакомились с
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    Уфой, уфимцами и Башкирией в целом. Увидели достопримечательности и памятники города. Спасибо экскурсоводу за увлекательный рассказ и организацию мероприятия. Время пролетело незаметно, и мы остались очень довольны. Рекомендую экскурсовода Эльвиру и еще раз благодарю её от всей души!

  • Л
    Любовь
    13 апреля 2025
    От города-крепости к современному мегаполису
    Очень понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод Лейсан профессионально рассказала исторические факты об архитектуре, истории народов, проживающих в городе. Очень познавательная
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    и интересная информация. Так, благодаря рассказу Лейсан о местном лимонарии, мы на следующий день посетили его и были восхищены этим замечательным местом. Огромное спасибо!

  • Ю
    Юлия
    27 марта 2025
    Из Уфы - в Стерлитамак
    Данную экскурсию провела потрясающий гид - Диана! Это было великолепно! Диана обожает свой родной край и это видно по общению и
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    великолепным познавательным рассказам. Я побывала не только рядом с шиханом Торатау, но и благодаря совету и поддержке Дианы, поднялась на его вершину, увидев невероятные красоты данного места! После мы отправились в прекрасный город Стерлитамак, прогулялись по старинным улочкам, услышав много интересных фактов. Диана, от всей души благодарю Вас и желаю Вам чудесных дальнейших путешествий!

  • А
    Анна
    29 ноября 2024
    Об Уфе - с любовью
    Экскурсовод Кристина провела нас по центру города, рассказала историю Уфы, показала много достопримечательностей, заинтересовала детей экспонатами по дороге. Было интересно провести с ней время.
  • Н
    Наталья
    24 июня 2024
    Об Уфе - с любовью
    Экскурсия понравилась. Всё отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Центр современного искусства «Облака»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Монумент Дружбы
  6. Арт-КВАДРАТ
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Уфе в мае 2025
Сейчас в Уфе в категории "Центр современного искусства «Облака»" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 13 900. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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