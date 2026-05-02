Из Уфы - к монастырю «Святые кустики», ГЭС и природным сокровищам Башкирии

Отвлечься, вдохнуть полной грудью и перезагрузиться в поездке к скалам, водохранилищу и роднику
Приглашаю в путешествие по Башкирии: от уединённой обители до мощной ГЭС.

Вы увидите самый большой родник России, полюбуетесь необычного цвета скалами и зайдёте в православный монастырь.

Я позабочусь о комфорте в долгой поездке и расскажу местные легенды, а вы отдохнёте и насладитесь красотой и мощью башкирской природы.
Из Уфы - к монастырю «Святые кустики», ГЭС и природным сокровищам Башкирии
Из Уфы - к монастырю «Святые кустики», ГЭС и природным сокровищам Башкирии
Из Уфы - к монастырю «Святые кустики», ГЭС и природным сокровищам Башкирии

Описание экскурсии

Свято-Георгиевский мужской монастырь (1–1,5 часа)
Сочетание лесного пейзажа, строгой архитектуры и местных легенд создаёт в этом месте атмосферу, которая характерна для Башкирии. Ведь здесь духовность всегда идёт рука об руку с природой. Вы посетите обитель и поймёте, почему её прозвали «Святыми кустиками».

Красные павловские скалы (1–1,5 часа)
Редкое природное явление для региона — отвесные скалы красного цвета, которые резко контрастируют с зеленью лесов и голубым небом. Они словно подсвечены изнутри.

Павловская ГЭС и водохранилище (1–1,5 часа)
Это самый крупный рукотворный водоём в Башкирии. Полюбуемся мощью и силой воды и наблюдаем за спокойствием природы на фоне инженерного гиганта.

Красный Ключ (1–1,5 часа)
Самый полноводный источник в России и один из крупнейших в Европе. Его вода кристально чистая, холодная и небесно-голубая — редкий цвет для родников. Ежесекундно он выбрасывает тысячи литров воды, и создаётся впечатление, словно сама земля дышит.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на машине Honda или Peugeot. Дорога от Уфы до монастыря — около 2 часов
  • Дополнительно оплачивается обед — 500 ₽ за чел. в кафе или 1200 ₽ за чел. в ресторане. При желании можно арендовать яхту или катер и поплавать по Павловскому водохранилищу
  • Для посещения монастыря предусмотрите одежду, которая прикрывает плечи и колени, для женщин — платки. Также юбки и платки можно взять при входе в монастырь
  • Рекомендованный возраст 8+

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Язгуль
Язгуль — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 404 туристов
С детства представляла себя в родной Уфе туристкой и всегда старалась гулять по новым улицам. Так я пришла к своему призванию. Обожаю знакомить путешественников с нашим городом и видеть их эмоции. С нетерпением жду нашей встречи!

