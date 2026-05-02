Из Уфы - к монастырю «Святые кустики», ГЭС и природным сокровищам Башкирии
Отвлечься, вдохнуть полной грудью и перезагрузиться в поездке к скалам, водохранилищу и роднику
Приглашаю в путешествие по Башкирии: от уединённой обители до мощной ГЭС.
Вы увидите самый большой родник России, полюбуетесь необычного цвета скалами и зайдёте в православный монастырь.
Я позабочусь о комфорте в долгой поездке и расскажу местные легенды, а вы отдохнёте и насладитесь красотой и мощью башкирской природы.
Описание экскурсии
Свято-Георгиевский мужской монастырь (1–1,5 часа) Сочетание лесного пейзажа, строгой архитектуры и местных легенд создаёт в этом месте атмосферу, которая характерна для Башкирии. Ведь здесь духовность всегда идёт рука об руку с природой. Вы посетите обитель и поймёте, почему её прозвали «Святыми кустиками».
Красные павловские скалы (1–1,5 часа) Редкое природное явление для региона — отвесные скалы красного цвета, которые резко контрастируют с зеленью лесов и голубым небом. Они словно подсвечены изнутри.
Павловская ГЭС и водохранилище (1–1,5 часа) Это самый крупный рукотворный водоём в Башкирии. Полюбуемся мощью и силой воды и наблюдаем за спокойствием природы на фоне инженерного гиганта.
Красный Ключ (1–1,5 часа) Самый полноводный источник в России и один из крупнейших в Европе. Его вода кристально чистая, холодная и небесно-голубая — редкий цвет для родников. Ежесекундно он выбрасывает тысячи литров воды, и создаётся впечатление, словно сама земля дышит.
Организационные детали
Экскурсия проходит на машине Honda или Peugeot. Дорога от Уфы до монастыря — около 2 часов
Дополнительно оплачивается обед — 500 ₽ за чел. в кафе или 1200 ₽ за чел. в ресторане. При желании можно арендовать яхту или катер и поплавать по Павловскому водохранилищу
Для посещения монастыря предусмотрите одежду, которая прикрывает плечи и колени, для женщин — платки. Также юбки и платки можно взять при входе в монастырь
Рекомендованный возраст 8+
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Язгуль — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 404 туристов
С детства представляла себя в родной Уфе туристкой и всегда старалась гулять по новым улицам. Так я пришла к своему призванию. Обожаю знакомить путешественников с нашим городом и видеть их эмоции. С нетерпением жду нашей встречи!
