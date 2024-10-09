На экскурсии по Уфе вы посетите знаковые места башкирской столицы. Монумент Дружбы станет первым пунктом, где можно сделать яркие фото. Прогулка по центру города откроет историю и архитектуру Уфы, включая
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Уфе — столице Башкортостана, где вы сможете прикоснуться к истории, культуре и современной жизни города! Что вас ждёт:• Монумент Дружбы — начнём с посещения этого символичного памятника, где вы сможете сделать впечатляющие снимки на фоне величественного монумента.
- Прогулка по центру города — познакомьтесь с историей Уфы, её живописными улицами и архитектурными шедеврами. Мы покажем вам уникальный конгресс-холл «Торатау», выполненный в стиле хай-тек с элементами традиционного башкирского орнамента.
- Памятник Салавату Юлаеву — вы узнаете о жизни и подвиге национального героя Башкортостана, его роли в истории народа.
Мечеть «Ляля Тюльпан» — один из символов города, расположенный в северной части Уфы. Здесь вы прогуляетесь по парку Победы и насладитесь архитектурной красотой мечети. Во время экскурсии вы не только окунётесь в прошлое и настоящее города, но и узнаете о жизни его жителей: чем они занимаются, какие традиции хранят, что любят. Мы научим вас нескольким фразам на башкирском языке и поделимся ценными советами — от выбора сувениров до рекомендаций по театрам, музеям и гастрономическим местам Уфы. Присоединяйтесь, чтобы провести незабываемое время в башкирской столице, познакомиться с её культурой и получить уникальные впечатления! Важная информация:.
Мечеть «Ляля Тюльпан» — один из символов города, расположенный в северной части Уфы. Здесь вы прогуляетесь по парку Победы и насладитесь архитектурной красотой мечети. Во время экскурсии вы не только окунётесь в прошлое и настоящее города, но и узнаете о жизни его жителей: чем они занимаются, какие традиции хранят, что любят. Мы научим вас нескольким фразам на башкирском языке и поделимся ценными советами — от выбора сувениров до рекомендаций по театрам, музеям и гастрономическим местам Уфы. Присоединяйтесь, чтобы провести незабываемое время в башкирской столице, познакомиться с её культурой и получить уникальные впечатления! Важная информация:.
• Мечеть «Ляля Тюльпан» — один из символов города, расположенный в северной части Уфы. Здесь вы прогуляетесь по парку Победы и насладитесь архитектурной красотой мечети. Во время экскурсии вы не только окунётесь в прошлое и настоящее города, но и узнаете о жизни его жителей: чем они занимаются, какие традиции хранят, что любят. Мы научим вас нескольким фразам на башкирском языке и поделимся ценными советами — от выбора сувениров до рекомендаций по театрам, музеям и гастрономическим местам Уфы. Присоединяйтесь, чтобы провести незабываемое время в башкирской столице, познакомиться с её культурой и получить уникальные впечатления! Важная информация:
- Посещение северной части может не состоятся из-за наличия пробок на дороге. Если всё получится, то экскурсия закончится там же в Парке Победы.
- По пути можно сделать остановку на кофе с прекрасным панорамным видом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Дружбы
- Конгресс-холл «Торатау»
- Памятник Салавату Юлаеву
- Мечеть «Ляля Тюльпан»
- Парк Победы
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Трансфер
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Посещение северной части может не состоятся из-за наличия пробок на дороге. Если всё получится, то экскурсия закончится там же в Парке Победы
- По пути можно сделать остановку на кофе с прекрасным панорамным видом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
9 окт 2024
Замечательно прошла экскурсия, на одном дыхании. Гид Елена знает и любит свой город. Большое спасибо.
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