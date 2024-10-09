Добро пожаловать в Уфу

Погрузитесь в атмосферу Уфы, исследуя её исторические и культурные уголки. Узнайте о жизни горожан и насладитесь архитектурными шедеврами столицы Башкортостана
На экскурсии по Уфе вы посетите знаковые места башкирской столицы. Монумент Дружбы станет первым пунктом, где можно сделать яркие фото. Прогулка по центру города откроет историю и архитектуру Уфы, включая
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конгресс-холл "Торатау". Памятник Салавату Юлаеву расскажет о национальном герое. В мечети "Ляля Тюльпан" вы насладитесь её красотой и парком Победы. Узнайте о жизни местных жителей, их традициях и получите советы по отдыху. Экскурсия подарит уникальные впечатления и знания о башкирской культуре

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Впечатляющие фото на фоне Монумента Дружбы
  • 🏛️ Уникальная архитектура центра Уфы
  • 🗿 История и подвиги Салавата Юлаева
  • 🕌 Красота мечети «Ляля Тюльпан»
  • 🗣️ Знакомство с башкирским языком
  • 🎭 Советы по культурному отдыху
    • Добро пожаловать в Уфу
    Добро пожаловать в Уфу
    Добро пожаловать в Уфу
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

    Что можно увидеть

  • Монумент Дружбы
  • Конгресс-холл «Торатау»
  • Памятник Салавату Юлаеву
  • Мечеть «Ляля Тюльпан»

    • Описание экскурсии

    Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Уфе — столице Башкортостана, где вы сможете прикоснуться к истории, культуре и современной жизни города! Что вас ждёт:• Монумент Дружбы — начнём с посещения этого символичного памятника, где вы сможете сделать впечатляющие снимки на фоне величественного монумента.
    • Прогулка по центру города — познакомьтесь с историей Уфы, её живописными улицами и архитектурными шедеврами. Мы покажем вам уникальный конгресс-холл «Торатау», выполненный в стиле хай-тек с элементами традиционного башкирского орнамента.
    • Памятник Салавату Юлаеву — вы узнаете о жизни и подвиге национального героя Башкортостана, его роли в истории народа.
    Мечеть «Ляля Тюльпан» — один из символов города, расположенный в северной части Уфы. Здесь вы прогуляетесь по парку Победы и насладитесь архитектурной красотой мечети. Во время экскурсии вы не только окунётесь в прошлое и настоящее города, но и узнаете о жизни его жителей: чем они занимаются, какие традиции хранят, что любят. Мы научим вас нескольким фразам на башкирском языке и поделимся ценными советами — от выбора сувениров до рекомендаций по театрам, музеям и гастрономическим местам Уфы. Присоединяйтесь, чтобы провести незабываемое время в башкирской столице, познакомиться с её культурой и получить уникальные впечатления! Важная информация:.
    Мечеть «Ляля Тюльпан» — один из символов города, расположенный в северной части Уфы. Здесь вы прогуляетесь по парку Победы и насладитесь архитектурной красотой мечети. Во время экскурсии вы не только окунётесь в прошлое и настоящее города, но и узнаете о жизни его жителей: чем они занимаются, какие традиции хранят, что любят. Мы научим вас нескольким фразам на башкирском языке и поделимся ценными советами — от выбора сувениров до рекомендаций по театрам, музеям и гастрономическим местам Уфы. Присоединяйтесь, чтобы провести незабываемое время в башкирской столице, познакомиться с её культурой и получить уникальные впечатления! Важная информация:.
    • Мечеть «Ляля Тюльпан» — один из символов города, расположенный в северной части Уфы. Здесь вы прогуляетесь по парку Победы и насладитесь архитектурной красотой мечети. Во время экскурсии вы не только окунётесь в прошлое и настоящее города, но и узнаете о жизни его жителей: чем они занимаются, какие традиции хранят, что любят. Мы научим вас нескольким фразам на башкирском языке и поделимся ценными советами — от выбора сувениров до рекомендаций по театрам, музеям и гастрономическим местам Уфы. Присоединяйтесь, чтобы провести незабываемое время в башкирской столице, познакомиться с её культурой и получить уникальные впечатления! Важная информация:
    • Посещение северной части может не состоятся из-за наличия пробок на дороге. Если всё получится, то экскурсия закончится там же в Парке Победы.
    • По пути можно сделать остановку на кофе с прекрасным панорамным видом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
    • Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию.
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

    Ежедневно

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Монумент Дружбы
    • Конгресс-холл «Торатау»
    • Памятник Салавату Юлаеву
    • Мечеть «Ляля Тюльпан»
    • Парк Победы
    Что включено
    • Русскоговорящий гид
    • Трансфер
    Что не входит в цену
    • Еда и напитки
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Посещение северной части может не состоятся из-за наличия пробок на дороге. Если всё получится, то экскурсия закончится там же в Парке Победы
    • По пути можно сделать остановку на кофе с прекрасным панорамным видом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
    • Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    А
    9 окт 2024
    Замечательно прошла экскурсия, на одном дыхании. Гид Елена знает и любит свой город. Большое спасибо.

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