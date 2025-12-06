читать дальше с наушниками можно так продумать и создать такую программу. С песнями, сюжетом, музыкой и фактами. Реально полное погружение в атмосферу, в ценность этого момента! Спасибо Ирине, за открытость, душевность и столь яркую подачу!

А путевые заметки в виде наших фото, неожиданных и таких живых это выше всяких похвал! Да ещё и подарки, и напиток и угощения! Ну просто нет слов! Чудо!

Это была очень интересная подача материала, уже были на иммерсиве, но в составе экскурсии впервые. Удивильно, как из простой идеи