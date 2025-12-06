Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВлюбиться в Уфу за 4 часа
Откройте для себя ключевые локации Уфы, вдохните её историю и культуру. Узнайте, как маленькая крепость стала городом-миллионником
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Вся Уфа - за один день
Познакомьтесь с Уфой: от памятников Салавату Юлаеву до современной архитектуры. Погрузитесь в историю и культуру города за один день
Начало: На Первомайской площади
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от 8400 ₽ за всё до 20 чел.
Групповая
до 18 чел.
Уфа, встречай
Обзорная экскурсия с дегустациями, чтобы лучше понять город и его культуру
Начало: На Первомайской площади
11 дек в 14:00
13 дек в 14:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 35 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах
Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Начало: У Телецентра
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уфа со всех сторон
Уфа, столица Башкирии, приглашает вас на увлекательное автопутешествие. Откройте для себя её уникальные места и богатую историю
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Уфой каждый день
Откройте для себя Уфу с её историческими и современными достопримечательностями. Прогулка подарит живые впечатления и поможет понять город
Начало: У Монумента Дружбы
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана6 декабря 2025Влюбиться в Уфу за 4 часаДата посещения: 6 декабря 2025Очень понравились и экскурсия, и экскурсовод. Елена не только влюблена в свой город, но и помогает полюбить его нам, экскурсантам.
- ГГеннадий25 ноября 2025Влюбиться в Уфу за 4 часаДата посещения: 21 ноября 2025Огромное спасибо за экскурсию. Информативно, удобно, и красиво! Действительно очень приятно получить представление в таком формате. Спасибо большое Елене
- ГГузалия19 ноября 2025Влюбиться в Уфу за 4 часаДата посещения: 19 ноября 2025Спасибо, Елена, за приятную атмосферу, за интересную экскурсию))
Мы рады, что с вами познакомились!
Успехов в работе и новых достижений 🙏
- ППименова19 ноября 2025Влюбиться в Уфу за 4 часаДата посещения: 11 ноября 2025Экскурсия понравилась. По моей просьбе Елена забрала меня от гостиницы. где я остановилась. Машина комфортная и красивая.Общаться с Еленой легко
- РРыбалко28 сентября 2025Влюбиться в Уфу за 4 часаДата посещения: 27 сентября 2025Выражаем благодарность за отлично проведенное время! К назначенному времени нас ждали у Мемориала Дружбы. Все четыре часа меня с матерью
- ММария26 августа 2025Иммерсивная обзорная экскурсия по УфеДата посещения: 22 августа 2025Благодаря Ирине, у меня случилось шикарнейшее путешествие в мир чудесного города под названием Уфа❤️
Сама подача информации, общение на тему достопримечательностей
- ААлександр27 июля 2025Влюбиться в Уфу за 4 часаДата посещения: 25 июля 2025Добрый день! Хочу выразить искреннюю благодарность Вадиму Наильевичу за великолепную экскурсию. Энциклопедические знания, умение заинтересовать темой и просто личное обаяние
- ООксана16 июня 2025Влюбиться в Уфу за 4 часаДата посещения: 15 июня 2025Очень понравилась обзорная экскурсия по Уфе. За такой короткий период узнали так много о городе, традициях. Увидели город с разных сторон. Спасибо большое за такую увлекательно и подробную экскурсию Елене.
- ООльга3 декабря 2025Экскурсия очень понравилась, позволяет узнать историю и культуру, увидеть самые интересные места в городе. С Еленой очень легко общаться. Четыре часа пролетели незаметно!
- ННиколай1 декабря 2025Остался невероятно доволен экскурсией по Уфе! Несмотря на холодную погоду, получил огромное удовольствие и массу полезной информации. Отдельная благодарность гиду
- ООксана28 ноября 2025Нам с дочкой очень понравилась экскурсия! Ирина встретила нас чаем,вкусняшкой и ноябрьский, ветренный день - пообещал быть интересным! Время пролетело: душевно, тепло, интересно, познавательно! Отдельное спасибо за милые презенты! Однозначно рекомендую выбрать данную иммерсивную экскурсию!!!
- ООльга18 ноября 2025Первый раз в Башкирии, первый раз в Уфе. И знакомоство с этим красивым городом у нас началось с иммерсивной экскурсии,
- ДДмитрий16 ноября 2025Несмотря на задержку нашего прибытия в Уфу на 3 часа, Елена встретила нас в аэропорту и перестроила обзорную экскурсию таким
- ННаталья15 ноября 2025Были на экскурсии 14.11.25
Отмечу несколько моментов:
-интересную необычную подачу материала через наушники, погружение в материал, музыку, просчитанный тайминг, выстроенный маршрут.
-содержание экскурсии
- ЮЮлия12 ноября 2025С гидом Юлией прошли по большой части достопримечательностей Уфы, информации много, но подача интересная, увлекательная. Порекомендовала где попробовать местный специалитет уфачино, интересно.
- ВВера12 ноября 2025Одна из лучших экскурсий, на которых мы с мужем бывали. Стоит отметить, что опыт у нас внушительный)) Очаровательная Ирина не
- ЭЭльмира11 ноября 2025Экскурсовод Айгуль, были на мероприятии 19 октября. Специалист своего дела. Очень понравилось, много интересного узнали впервые, познавательно. Однозначно рекомендуем.
- ННина9 ноября 2025нашим экскурсоводом была Юлия. Она прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает. Мы узнали много нового и интересного об Уфе. Экскурсия длилась даже больше запланированного времени, но мы это не заметили, тк все проходило на одном дыхании
- ЛЛюдмила7 ноября 2025Экскурсия нам очень понравилась, несмотря на дождь, впечатления не были испорчены! Спасибо Елене за приятное общение и за классно проведенное время!
- ГГригорий3 ноября 2025Это была очень интересная подача материала, уже были на иммерсиве, но в составе экскурсии впервые. Удивильно, как из простой идеи
