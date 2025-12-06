Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Уфе

Найдено 8 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Уфе, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Влюбиться в Уфу за 4 часа
На машине
4 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Уфу за 4 часа
Откройте для себя ключевые локации Уфы, вдохните её историю и культуру. Узнайте, как маленькая крепость стала городом-миллионником
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Вся Уфа - за один день
На машине
4 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Вся Уфа - за один день
Познакомьтесь с Уфой: от памятников Салавату Юлаеву до современной архитектуры. Погрузитесь в историю и культуру города за один день
Начало: На Первомайской площади
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от 8400 ₽ за всё до 20 чел.
Уфа, встречай
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Уфа, встречай
Обзорная экскурсия с дегустациями, чтобы лучше понять город и его культуру
Начало: На Первомайской площади
11 дек в 14:00
13 дек в 14:00
1800 ₽ за человека
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 35 чел.
Знакомство с Уфой
На машине
3 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по Уфе
Пешая
3 часа
9 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах
Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Начало: У Телецентра
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Уфа со всех сторон
На машине
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уфа со всех сторон
Уфа, столица Башкирии, приглашает вас на увлекательное автопутешествие. Откройте для себя её уникальные места и богатую историю
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Свидание с Уфой каждый день
Пешая
2 часа
43 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Уфой каждый день
Откройте для себя Уфу с её историческими и современными достопримечательностями. Прогулка подарит живые впечатления и поможет понять город
Начало: У Монумента Дружбы
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 декабря 2025
    Влюбиться в Уфу за 4 часа
    Дата посещения: 6 декабря 2025
    Очень понравились и экскурсия, и экскурсовод. Елена не только влюблена в свой город, но и помогает полюбить его нам, экскурсантам.
    читать дальше

    Спасибо Вам, Елена, за чудесно проведённое время, за интереснейший рассказ, за то, что Вы услышали наши пожелания и учли их при проведении экскурсии. Обязательно приедем в этот город ещё и обязательно попросим Елену показать нам новые места!!!

  • Г
    Геннадий
    25 ноября 2025
    Влюбиться в Уфу за 4 часа
    Дата посещения: 21 ноября 2025
    Огромное спасибо за экскурсию. Информативно, удобно, и красиво! Действительно очень приятно получить представление в таком формате. Спасибо большое Елене
  • Г
    Гузалия
    19 ноября 2025
    Влюбиться в Уфу за 4 часа
    Дата посещения: 19 ноября 2025
    Спасибо, Елена, за приятную атмосферу, за интересную экскурсию))
    Мы рады, что с вами познакомились!
    Успехов в работе и новых достижений 🙏
    Спасибо, Елена, за приятную атмосферу, за интересную экскурсию))
  • П
    Пименова
    19 ноября 2025
    Влюбиться в Уфу за 4 часа
    Дата посещения: 11 ноября 2025
    Экскурсия понравилась. По моей просьбе Елена забрала меня от гостиницы. где я остановилась. Машина комфортная и красивая.Общаться с Еленой легко
    читать дальше

    и приятно, она искренняя, вежливая и образованная. Рассказала об истории и современности Уфы и Башкирии, посетили много достопримечательностей города, старые и новые районы. Впечатлил рассказ о Северных амурах (башкирских воинах времен наполеоновских войн). Если снова поеду в Башкирию, обращусь к гиду Елене.

  • Р
    Рыбалко
    28 сентября 2025
    Влюбиться в Уфу за 4 часа
    Дата посещения: 27 сентября 2025
    Выражаем благодарность за отлично проведенное время! К назначенному времени нас ждали у Мемориала Дружбы. Все четыре часа меня с матерью
    читать дальше

    возили по Уфе в чистой и комфортной машине, рассказывали об истории города, показывали знаковые места. Квалификация гида выше всяких похвал. Я сам являюсь гидом с собственным туристическим проектом), но могу сказать, что такой квалификацией и близко не обладаю. Однозначно рекомендую! Удачи, успеха и хороших гостей!

  • М
    Мария
    26 августа 2025
    Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
    Дата посещения: 22 августа 2025
    Благодаря Ирине, у меня случилось шикарнейшее путешествие в мир чудесного города под названием Уфа❤️

    Сама подача информации, общение на тему достопримечательностей
    читать дальше

    и истории этого чудесного города- влюблена навсегда в мир Уфы!!!

    А Ирине желаю еще больше подобного формата маршрутов по прекрасной Уфе! Вы делаете мир добрее и интереснее- это здорово❤️❤️❤️

  • А
    Александр
    27 июля 2025
    Влюбиться в Уфу за 4 часа
    Дата посещения: 25 июля 2025
    Добрый день! Хочу выразить искреннюю благодарность Вадиму Наильевичу за великолепную экскурсию. Энциклопедические знания, умение заинтересовать темой и просто личное обаяние
    читать дальше

    делают общение с ним не только познавательным, но и приятным! Если возможно - отметьте его работу!

    А. Дерюшев , г. Тара, Омской области

  • О
    Оксана
    16 июня 2025
    Влюбиться в Уфу за 4 часа
    Дата посещения: 15 июня 2025
    Очень понравилась обзорная экскурсия по Уфе. За такой короткий период узнали так много о городе, традициях. Увидели город с разных сторон. Спасибо большое за такую увлекательно и подробную экскурсию Елене.
  • О
    Ольга
    3 декабря 2025
    Влюбиться в Уфу за 4 часа
    Экскурсия очень понравилась, позволяет узнать историю и культуру, увидеть самые интересные места в городе. С Еленой очень легко общаться. Четыре часа пролетели незаметно!
  • Н
    Николай
    1 декабря 2025
    Свидание с Уфой каждый день
    Остался невероятно доволен экскурсией по Уфе! Несмотря на холодную погоду, получил огромное удовольствие и массу полезной информации. Отдельная благодарность гиду
    читать дальше

    Айгуль за блестящее умение подавать материал — было очень интересно и легко слушать.

    Особо тронул тот факт, что экскурсия состоялась специально для одного человека. Спасибо, что не отменили! Это говорит о вашем серьёзном отношении к каждому гостю. Приятным бонусом стала остановка в уютной кофейне, которая согрела и добавила позитива.

    Большое спасибо за вашу любовь к делу и проекту 15:15! Обязательно вернусь в тёплое время года. До встречи!

  • О
    Оксана
    28 ноября 2025
    Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
    Нам с дочкой очень понравилась экскурсия! Ирина встретила нас чаем,вкусняшкой и ноябрьский, ветренный день - пообещал быть интересным! Время пролетело: душевно, тепло, интересно, познавательно! Отдельное спасибо за милые презенты! Однозначно рекомендую выбрать данную иммерсивную экскурсию!!!
  • О
    Ольга
    18 ноября 2025
    Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
    Первый раз в Башкирии, первый раз в Уфе. И знакомоство с этим красивым городом у нас началось с иммерсивной экскурсии,
    читать дальше

    которую для нас провела Ирина. Ирина - челоаек-улыбка, человек - влюбленный в Уфу! Сколько позитива, заряжающей энергии подарила нам эта экскурсия! Мы влюбились в Уфу, не смотря на недружелюбный ноябрьский денек, увидели много достопремечательностей, послушали музыку, потанцевали, пропитались башкирской культурой и обычаями. И получили много подарков. Ирина, еще раз большое спасибо! Всем рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    16 ноября 2025
    Влюбиться в Уфу за 4 часа
    Несмотря на задержку нашего прибытия в Уфу на 3 часа, Елена встретила нас в аэропорту и перестроила обзорную экскурсию таким
    читать дальше

    образом, чтобы мы не попали в пробки, увидели прекрасные места засветло и все успели. В результате все так и вышло. Получили полную информацию об истории Уфы и края, географии, традициях, интересных фактах и историях. Успели вкусно перекусить кыстыбыями и башкирским чаем, купить меда, сладостей и природной косметики. Вечер по рекомендации Елены продолжили в чудесном ресторане. Спасибо Елене, спасибо Уфе!!!

  • Н
    Наталья
    15 ноября 2025
    Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
    Были на экскурсии 14.11.25
    Отмечу несколько моментов:
    -интересную необычную подачу материала через наушники, погружение в материал, музыку, просчитанный тайминг, выстроенный маршрут.
    -содержание экскурсии
    читать дальше

    не просто развлекательный рассказ о городе и регионе, оно заставляет задуматься о ценном, важном… о любви, патритизме, стремлении. .))
    -прекрасная идея начать с травяного чая с вкусняшками… сразу возникает настрой!!
    -огромное спасибо за кумыс и мед!! Понимание региона через еду и вкусовые привычки-прекрасная идея)

    Понравилась ли нам экскурсия-конечно!
    Рекомендуем ли - да!
    В дополнение получили ролик, фото.

    Отдельно отмечу тактичность, человечность, внимательность Ирины-гида. Помогла, ответила на все вопросы, в том числе не касающиеся экскурсии.

    Были на экскурсии 14.11.25
  • Ю
    Юлия
    12 ноября 2025
    Свидание с Уфой каждый день
    С гидом Юлией прошли по большой части достопримечательностей Уфы, информации много, но подача интересная, увлекательная. Порекомендовала где попробовать местный специалитет уфачино, интересно.
  • В
    Вера
    12 ноября 2025
    Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
    Одна из лучших экскурсий, на которых мы с мужем бывали. Стоит отметить, что опыт у нас внушительный)) Очаровательная Ирина не
    читать дальше

    отказала в проведении, несмотря на плохие погодные условия, позаботилась о дождевиках и даже предложила чай и батончики. Экскурсия прошла на одном дыхании: познавательно, весело, местами трогательно до слёз. Ирина на протяжение всей прогулки бережно и ненавязчиво вовлекала нас в процесс с помощью активностей. Мы увлеклись настолько, что танцевали на улице, сделали разминку у дворца спорта и окончательно влюбились в Уфу🥰Получили всю гамму позитивных впечатлений, за что очень благодарны Ирине❤️

  • Э
    Эльмира
    11 ноября 2025
    Свидание с Уфой каждый день
    Экскурсовод Айгуль, были на мероприятии 19 октября. Специалист своего дела. Очень понравилось, много интересного узнали впервые, познавательно. Однозначно рекомендуем.
  • Н
    Нина
    9 ноября 2025
    Свидание с Уфой каждый день
    нашим экскурсоводом была Юлия. Она прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает. Мы узнали много нового и интересного об Уфе. Экскурсия длилась даже больше запланированного времени, но мы это не заметили, тк все проходило на одном дыхании
  • Л
    Людмила
    7 ноября 2025
    Влюбиться в Уфу за 4 часа
    Экскурсия нам очень понравилась, несмотря на дождь, впечатления не были испорчены! Спасибо Елене за приятное общение и за классно проведенное время!
  • Г
    Григорий
    3 ноября 2025
    Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
    Это была очень интересная подача материала, уже были на иммерсиве, но в составе экскурсии впервые. Удивильно, как из простой идеи
    читать дальше

    с наушниками можно так продумать и создать такую программу. С песнями, сюжетом, музыкой и фактами. Реально полное погружение в атмосферу, в ценность этого момента! Спасибо Ирине, за открытость, душевность и столь яркую подачу!
    А путевые заметки в виде наших фото, неожиданных и таких живых это выше всяких похвал! Да ещё и подарки, и напиток и угощения! Ну просто нет слов! Чудо!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Влюбиться в Уфу за 4 часа
  2. Вся Уфа - за один день
  3. Уфа, встречай
  4. Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
  5. Знакомство с Уфой
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Монумент Дружбы
  5. Гостиный Двор
  6. Арт-КВАДРАТ
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Шиханы
  10. Голубое озеро
Сколько стоит экскурсия по Уфе в декабре 2025
Сейчас в Уфе в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1500 до 9000. Туристы уже оставили гидам 308 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Уфе на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 308 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль