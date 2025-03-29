Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 35 чел.
Групповая
до 18 чел.
Уфа, встречай
Обзорная экскурсия с дегустациями, чтобы лучше понять город и его культуру
Начало: На Первомайской площади
11 дек в 14:00
13 дек в 14:00
1800 ₽ за человека
Квест
до 20 чел.
«Аленький цветочек»: квест для детей
Увлекательное приключение в Уфе, где оживают персонажи Аксакова. Разгадывайте загадки, выполняйте задания и найдите главный приз - «Аленький цветочек»
Начало: У нового входа в парк Аксакова
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
