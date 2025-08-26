М Мария Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе Дата посещения: 22 августа 2025



Сама подача информации, общение на тему достопримечательностей читать дальше и истории этого чудесного города- влюблена навсегда в мир Уфы!!!



А Ирине желаю еще больше подобного формата маршрутов по прекрасной Уфе! Вы делаете мир добрее и интереснее- это здорово❤️❤️❤️ Благодаря Ирине, у меня случилось шикарнейшее путешествие в мир чудесного города под названием Уфа❤️Сама подача информации, общение на тему достопримечательностей

Н Николай Свидание с Уфой каждый день читать дальше Айгуль за блестящее умение подавать материал — было очень интересно и легко слушать.



Особо тронул тот факт, что экскурсия состоялась специально для одного человека. Спасибо, что не отменили! Это говорит о вашем серьёзном отношении к каждому гостю. Приятным бонусом стала остановка в уютной кофейне, которая согрела и добавила позитива.



Большое спасибо за вашу любовь к делу и проекту 15:15! Обязательно вернусь в тёплое время года. До встречи! Остался невероятно доволен экскурсией по Уфе! Несмотря на холодную погоду, получил огромное удовольствие и массу полезной информации. Отдельная благодарность гиду

О Оксана Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе Нам с дочкой очень понравилась экскурсия! Ирина встретила нас чаем,вкусняшкой и ноябрьский, ветренный день - пообещал быть интересным! Время пролетело: душевно, тепло, интересно, познавательно! Отдельное спасибо за милые презенты! Однозначно рекомендую выбрать данную иммерсивную экскурсию!!!

О Ольга Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе читать дальше которую для нас провела Ирина. Ирина - челоаек-улыбка, человек - влюбленный в Уфу! Сколько позитива, заряжающей энергии подарила нам эта экскурсия! Мы влюбились в Уфу, не смотря на недружелюбный ноябрьский денек, увидели много достопремечательностей, послушали музыку, потанцевали, пропитались башкирской культурой и обычаями. И получили много подарков. Ирина, еще раз большое спасибо! Всем рекомендую! Первый раз в Башкирии, первый раз в Уфе. И знакомоство с этим красивым городом у нас началось с иммерсивной экскурсии,

Н Наталья Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе

Отмечу несколько моментов:

-интересную необычную подачу материала через наушники, погружение в материал, музыку, просчитанный тайминг, выстроенный маршрут.

-содержание экскурсии читать дальше не просто развлекательный рассказ о городе и регионе, оно заставляет задуматься о ценном, важном… о любви, патритизме, стремлении. .))

-прекрасная идея начать с травяного чая с вкусняшками… сразу возникает настрой!!

-огромное спасибо за кумыс и мед!! Понимание региона через еду и вкусовые привычки-прекрасная идея)



Понравилась ли нам экскурсия-конечно!

Рекомендуем ли - да!

В дополнение получили ролик, фото.



Отдельно отмечу тактичность, человечность, внимательность Ирины-гида. Помогла, ответила на все вопросы, в том числе не касающиеся экскурсии. Были на экскурсии 14.11.25Отмечу несколько моментов:-интересную необычную подачу материала через наушники, погружение в материал, музыку, просчитанный тайминг, выстроенный маршрут.-содержание экскурсии

Ю Юлия Свидание с Уфой каждый день С гидом Юлией прошли по большой части достопримечательностей Уфы, информации много, но подача интересная, увлекательная. Порекомендовала где попробовать местный специалитет уфачино, интересно.

В Вера Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе читать дальше отказала в проведении, несмотря на плохие погодные условия, позаботилась о дождевиках и даже предложила чай и батончики. Экскурсия прошла на одном дыхании: познавательно, весело, местами трогательно до слёз. Ирина на протяжение всей прогулки бережно и ненавязчиво вовлекала нас в процесс с помощью активностей. Мы увлеклись настолько, что танцевали на улице, сделали разминку у дворца спорта и окончательно влюбились в Уфу🥰Получили всю гамму позитивных впечатлений, за что очень благодарны Ирине❤️ Одна из лучших экскурсий, на которых мы с мужем бывали. Стоит отметить, что опыт у нас внушительный)) Очаровательная Ирина не

Э Эльмира Свидание с Уфой каждый день Экскурсовод Айгуль, были на мероприятии 19 октября. Специалист своего дела. Очень понравилось, много интересного узнали впервые, познавательно. Однозначно рекомендуем.

Н Нина Свидание с Уфой каждый день нашим экскурсоводом была Юлия. Она прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает. Мы узнали много нового и интересного об Уфе. Экскурсия длилась даже больше запланированного времени, но мы это не заметили, тк все проходило на одном дыхании

Г Григорий Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе читать дальше с наушниками можно так продумать и создать такую программу. С песнями, сюжетом, музыкой и фактами. Реально полное погружение в атмосферу, в ценность этого момента! Спасибо Ирине, за открытость, душевность и столь яркую подачу!

А путевые заметки в виде наших фото, неожиданных и таких живых это выше всяких похвал! Да ещё и подарки, и напиток и угощения! Ну просто нет слов! Чудо! Это была очень интересная подача материала, уже были на иммерсиве, но в составе экскурсии впервые. Удивильно, как из простой идеи

Т Татьяна Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе Побывали в первый раз на иммерсивной обзорной экскурсии и остались в восторге!!! 2 часа пролетели незаметно, а память и видео останутся надолго! Со скучной автобусной экскурсией не сравнить! Рекомендую)

Е Елена Свидание с Уфой каждый день читать дальше на связи. Зная, что я приеду за 3часа она порекомендовала места для отдыха и перекуса, и места для самостоятельного посещения,чтобы моё время до нашей встречи я провела с пользой. Вся экскурсия проходила в дружеской атмосфере, что я очень ценю. Вся информация очень полная и интересная. Наши почти 3часа прошли на одном дыхании. В конце она рассказала маршрут и магазин с сувенирами. Очень рекомендую. Обязательно приеду ещё!!! Это было моё первое свидание с Уфой. Экскурсию проводила Айгуль. Ну Во-первых, она ещё до моего приезда была со мной

А Арина Свидание с Уфой каждый день Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Айгуль, которая влюбила в город Уфа. Материал экскурсии интересный, а 2 часа пролетели очень быстро. На маршруте запланированы остановки для фото в самых живописных местах, а также кофе брейк.

А Алексей Свидание с Уфой каждый день

Я узнал очень много интересного

И что ещё хочу скащать экскурсия прошла на одном дыхании, никто читать дальше не устал

Двух часов не достаточно для такого маршрута(только если бежать галопом по Европам и не заходить в мечеть)

Всем рекомендую и советую такую экскурсию

Вы непременно узнаете новую информацию даже если вы живёте в Уфе

И даже если пойти несколько раз, вы не пожалеете🙃

Маршрут дополняется, информация обновляется

Оценка 10 из 10:)

Отдельное спасибо за подарки, это было неожиданно для всех😊 Спасибо большое Айгуль за интересную экскурсию😌Я узнал очень много интересногоИ что ещё хочу скащать экскурсия прошла на одном дыхании, никто

И Игорь Свидание с Уфой каждый день Был интересный маршрут. За короткое время удалось рассказать многое об Уфе. Айгуль - отличный рассказчик, было много любопытных деталей. Доволен экскурсией. Советую воспользоваться другим туристам. Сам из Нижнего Новгорода. Под впечатлением

Г Гузель Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе читать дальше не перегружена материалом. Полностью окунались в то историческое время которое в данный момент прослушивали в наушниках. При этом это была не просто передача материала, но и двигательная активность. Ирина, очень приятный человечек, благодарны ей за эту экскурсию, за вкусняшки и отдельное спасибо вам Ирина за фотосессию)). Не смотря на не погоду, все прошло душевно тепло. Экскурсия очень понравилась, очень увлекательная и богатая по содержанию, при этом

С Стелла Свидание с Уфой каждый день Спасибо большое, очень понравилось, полностью оправдали ожидания! Удачи Вам и благодарных гостей!

И Изида Свидание с Уфой каждый день читать дальше и доходчиво рассказала нам историю образования города Уфы, обязательно всем будем рекомендовать её Экскурсии. Мы благодаря её экскурсии полюбили вашу столицу и хотим ещё много раз посетить ваш город и побывать на её других экскурсия.

Позже опубликуем фотографии. Тур очень понравился, экскурсовод Айгуль просто молодец. Мы восхищены её знаниями и любовью к своему родному городу Уфа. Очень грамотно

О Ольга Свидание с Уфой каждый день Все отлично! Экскурсия вместо запланированных двух часов продлилась четыре. В неспешном режиме, никто не устал. Экскурсовод предупредила о длительности экскурсии, все согласились. Узнали много интересного, погода была отличная. Рекомендую.