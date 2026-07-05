От Кремля до Лужников:

история, легенды, загадки Углича.

Эта экскурсия — путешествие сквозь века, от сердца древнего города до его индустриальных символов. Мы прогуляемся по тихим улочкам и мощёным площадям, где каждая достопримечательность хранит свою тайну: от трагической гибели царевича до Волгостроя. А завершится маршрут на величественной Угличской ГЭС, где поговорим о прошлом и настоящем, прекрасном и загадочном в судьбе города на Волге. Сердце города:

Кремль и главная трагедия

Начнём мы в самом сердце Углича — на территории Угличского кремля. Здесь, у Церкви царевича Димитрия «на крови», вы услышите драматическую историю гибели последнего наследника Ивана Грозного и погрузитесь в главную тайну этого места. Вас ждёт осмотр величественного Спасо-Преображенского собора с его уникальными росписями. Мы также выйдем на историческую Успенскую площадь, чтобы почувствовать ритм жизни старинного города.

Монастыри, легенды и сила Волги

Далее мы посетим величественный Воскресенский мужской монастырь, известный своими изразцами и спокойной, умиротворяющей атмосферой. Услышим историю Церкви Рождества Иоанна Предтечи, стоящей на берегу Волги и связанной с трогательной легендой о купеческом сыне. По желанию, на вашем транспорте мы отправимся к одному из главных символов XX века — Угличской ГЭС, чтобы увидеть её мощь и обсудить, как эта стройка изменила облик города и судьбы людей.