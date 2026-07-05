Пройдите путь от древнего Угличского Кремля с его трагической тайной царевича Димитрия до величественной Угличской ГЭС, узнавая легенды монастырей и купеческих родов на прогулке сквозь века.
Описание экскурсии
От Кремля до Лужников:
история, легенды, загадки Углича.
Эта экскурсия — путешествие сквозь века, от сердца древнего города до его индустриальных символов. Мы прогуляемся по тихим улочкам и мощёным площадям, где каждая достопримечательность хранит свою тайну: от трагической гибели царевича до Волгостроя. А завершится маршрут на величественной Угличской ГЭС, где поговорим о прошлом и настоящем, прекрасном и загадочном в судьбе города на Волге. Сердце города:
Кремль и главная трагедия
Начнём мы в самом сердце Углича — на территории Угличского кремля. Здесь, у Церкви царевича Димитрия «на крови», вы услышите драматическую историю гибели последнего наследника Ивана Грозного и погрузитесь в главную тайну этого места. Вас ждёт осмотр величественного Спасо-Преображенского собора с его уникальными росписями. Мы также выйдем на историческую Успенскую площадь, чтобы почувствовать ритм жизни старинного города.
Монастыри, легенды и сила Волги
Далее мы посетим величественный Воскресенский мужской монастырь, известный своими изразцами и спокойной, умиротворяющей атмосферой. Услышим историю Церкви Рождества Иоанна Предтечи, стоящей на берегу Волги и связанной с трогательной легендой о купеческом сыне. По желанию, на вашем транспорте мы отправимся к одному из главных символов XX века — Угличской ГЭС, чтобы увидеть её мощь и обсудить, как эта стройка изменила облик города и судьбы людей.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Территория Угличского Кремля
- Церковь царевича Димитрия «на крови»
- Спасо-Преображенский собор
- Успенская площадь
- Воскресенский мужской монастырь
- Церковь Рождества Иоанна Предтечи
- Угличская ГЭС
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Входной билет на территорию Кремля - 1000 р. с группы до 25 человек
- Входные билеты в экспозицию. 150 р. Взрослый/ 120 р. Детский. Предусмотрены льготы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Успенская площадь
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Большая благодарность Антону за грамотно построенную экскурсию. Бывали не раз в Угличе, но эта подача, выше всяких похвал. Огромная информативная база, юмор, внимание к туристам, ведь был проливной дождь, это отличные качества у Антона. У нас огромное желание вернуться в этот чудесный городок.
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А
Большое спасибо нашему экскурсоводу Антону! 🙏 Он воодушевлено и с любовью рассказывал о своем любимом городе Угличе, его истории и современной жизни… Легко переключался на разные темы.
А еще посоветовал посетить чудесную кондитерскую, где варят вкусный кофе 🤗
А еще посоветовал посетить чудесную кондитерскую, где варят вкусный кофе 🤗
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И
Прежде всего огромное спасибо нашему гиду Антону, человеку, искренне любящему свой город, знающему историю. Экскурсия прошла на одном дыхании, мы даже не заметили, как пролетели 2,5 часа. Очень увлекательная и грамотная подача материала. Рекомендую!!
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А
Очень грамотный и приветливый экскурсовод, увлеченный своим делом. Рекомендуем
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Г
Спасибо огромное Антону за интересную экскурсию, увлечение гостей в процесс, знание истории.
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И
Большое спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Живой язык, нестандартное живое освещение исторических фактов об Угличе
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