Экскурсия в которой переплелись история с современностью, выдумка с былью, мистика с реальностью.

Далее прогуляемся по старинным угличским площадям Ильинской и Пятницкой, получивших свои имена по названию храмов, которые на них находились и были разрушены в советское время. Окунемся в атмосферу 18-19 веков древнего Углича с уцелевшими и полуразрушенными зданиями богаделен, приютов, заброшенных купеческих особнячков, каждый из которых хранит свои тайны. А в некоторых из них по свидетельствам горожан даже водятся призраки.

Затем перейдем в район, который в старину назывался «Лужники», где сохранились ансамбли Воскресенского монастыря и храма Рождества Иоана Предтечи. Здесь я поведаю историю о первом русском маньяке душегубе Рудаке.

Посетим самый криминальный район города вплоть до конца 19 века, узнаем чем он был так опасен и почему в народе говорили «в Угличе две беды – колбаса и водка».

И наконец по территориям бывшего Волголага, где в бараках за колючей проволокой проживали заключенные, строившие угличскую ГЭС подойдем к самой электростанции и поговорим о трагических и героических событиях 20 века.