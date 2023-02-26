Вечерняя экскурсия по древнему Угличу, городу полному тайн и загадок
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Вечерняя экскурсия по древнему Угличу, городу полному тайн и загадок. Начнем экскурсию беседой о древних языческих временах в которые город был основан, об археологических находках, кладах, обнаруженных в Угличе и его окрестностях, и о тех местах, где их еще только предстоит найти. Прогуляемся по ночному Угличскому Кремлю, где попытаемся разобраться в главной загадке истории города – гибели сына Ивана Грозного царевича Дмитрия, подойдем к месту где по легенде выступали пятна крови убиенного ребенка.
Что вас ожидает 🤩
- Углич
- Район «Лужники», где сохранились ансамбли Воскресенского монастыря и храма Рождества Иоана Предтечи.
- Угличский Кремль
- Угличская ГЭС
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия в которой переплелись история с современностью, выдумка с былью, мистика с реальностью.
Далее прогуляемся по старинным угличским площадям Ильинской и Пятницкой, получивших свои имена по названию храмов, которые на них находились и были разрушены в советское время. Окунемся в атмосферу 18-19 веков древнего Углича с уцелевшими и полуразрушенными зданиями богаделен, приютов, заброшенных купеческих особнячков, каждый из которых хранит свои тайны. А в некоторых из них по свидетельствам горожан даже водятся призраки.
Затем перейдем в район, который в старину назывался «Лужники», где сохранились ансамбли Воскресенского монастыря и храма Рождества Иоана Предтечи. Здесь я поведаю историю о первом русском маньяке душегубе Рудаке.
Посетим самый криминальный район города вплоть до конца 19 века, узнаем чем он был так опасен и почему в народе говорили «в Угличе две беды – колбаса и водка».
И наконец по территориям бывшего Волголага, где в бараках за колючей проволокой проживали заключенные, строившие угличскую ГЭС подойдем к самой электростанции и поговорим о трагических и героических событиях 20 века.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билет на территорию Кремля 1000 руб. с группы
- Место начала и завершения?
- Успенская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: пятница суббота воскресенье в 18 00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана Валуева
26 фев 2023
Отличная экскурсия! Олег - прекрасный гид и удивительный рассказчик. Он очень увлекательно погружает в историю города, при добавляет необычные истории и факты. После него город воспринимается на другом уровне, с необычного ракурса. Мы уже были ранее в Угличе, но именно после этой экскурсии открыли для себя Углич заново. Спасибо Олегу! Это был супер
Н
Николай
4 июля 2022
"Перед путешествием в Углич случайно наткнулась на информацию о гиде Николаеве Олеге.
Решили заказать у него экскурсию. И не пожалели. За очень вменяемые деньги, всего за за два часа он показал нам весь Углич.
Олег очень нестандартно и интересно рассказывает о своём родном городе. Его экскурсии необычные, авторские.
Рекомендую Олега тем, кто хочет узнать об Угличе те истории, которые так просто не найдёшь в интернете…"
Решили заказать у него экскурсию. И не пожалели. За очень вменяемые деньги, всего за за два часа он показал нам весь Углич.
Олег очень нестандартно и интересно рассказывает о своём родном городе. Его экскурсии необычные, авторские.
Рекомендую Олега тем, кто хочет узнать об Угличе те истории, которые так просто не найдёшь в интернете…"
А
Анна
18 июня 2022
Спасибо большое за отличную экскурсию! Очень понравилось. Узнали много интересного об Угличе как про старину, так и про современную жизнь. Были с детьми, и они тоже в восторге. За 2 часа совсем не устали. Обязательно закажем еще экскурсии, когда снова будем в Угличе. У Олега есть разнообразные программы на любой вкус. Видно, что он любит, понимает и по настоящему глубоко знает свой город.
О
О.А.
27 мая 2022
Большое спасибо Олегу Николаеву. 27 мая он проводил экскурсию нашей небольшой группе (4 человека) по Угличу. Олег любит и знает город. Его отличает знание истории, интересных фактов, хороший русский язык, искренность. Он ответил на все наши вопросы, которых было много и по истории и по нынешней жизни города и региона. Олег чувствует настроение, заинтересованность и уровень экскурсантов. За последние 10 лет наших путешествий он - один из лучших гидов. Очень рекомендуем его всем, кто хочет хорошо узнать и прочувствовать замечательный русский город Углич.
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