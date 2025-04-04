Водная прогулка
На закат: водная прогулка по Байкалу (из сёл Турка и Горячинск близ Улан-Удэ)
Потрясающие пейзажи, тепло костра и дружеские беседы
Начало: В сёлах Турка и Горячинск
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
5 апр в 18:00
4700 ₽ за человека
Водная прогулка
Семь чудес Чивыркуйского залива
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Чивыркуйскому заливу и насладитесь уникальными пейзажами Байкала, купанием в термах и наблюдением за дикой природой
Начало: По вашему адресу в Улан-Удэ
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
5 апр в 08:30
13 500 ₽ за человека
Водная прогулка
Из Улан-Удэ - тайными байкальскими маршрутами
Погрузитесь в уникальное водное путешествие по Байкалу, открывая скрытые маршруты и наслаждаясь видами с высоты. Это приключение для всех
Начало: В селе Турка
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
5 апр в 14:00
4700 ₽ за человека
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