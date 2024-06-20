С Светлана Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе читать дальше играми, в кости, например. Очень понравился Дацан, атмосфера безмятежности и умиротворения. Дальше полюбовались красивыми видами на точках треугольника. Такая экскурсия надолго запомнится. И автомобиль Жаргалма водит отлично, это тоже очень важно, дорога была не только по асфальту:) Очень насыщенная экскурсия получилась Дацан+Шаманский треугольник. Наш гид Жаргалма рассказывала много из истории и обычаев народа, познакомила нас с национальными

А Анастасия Душевная прогулка по Улан-Удэ Наталья чудесный экскурсовод, все рассказывала очень доступно и интересно. Быстро освоились в городе после экскурсии. Очень помогла с организацией дальнейших мероприятий. Однозначно советую!

￼ ￼Kira Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор Прекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всячески нас подбадривал))) все прошло отлично!

Т Татьяна Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор Георгий супер! Экскурсия прошла очень интересно и познавательно, душевно! Всем рекомендую!

И Ирина Душевная прогулка по Улан-Удэ Хороший вариант, чтобы познакомиться с городом поближе. До экскурсии гуляли по историческому центру самостоятельно, но с гидом Натальей, конечно, получилось гораздо интереснее. Рассказала и исторические факты, и легенды, посоветовала, куда ещё можно сходить и где искать самые вкусные буузы.

Т Татьяна Душевная прогулка по Улан-Удэ Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья интересно рассказывала о городе, отвечала на вопросы. Спасибо за доброжелательность и преданность своему делу! Рекомендую всем данную экскурсию и экскурсовода. Спасибо за отличную организацию мероприятия!

Р Роман Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе Очень познавательная экскурсия,узнали много о народе, культуре и быте, побывали в дацане и этнодеревне,постреляли из лука, попробовали местную кухню, пофотографировались,поиграли в игры, спасибо Марианне за организацию и помощь, всем рекомендую

Е Елена Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе Замечательная, увлекающая Марианна

а андрей Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор Отлично сходили с Ларисой. У гида очень широкий кругозор по различным аспектам истории и текущей жизни республики. Прогулка проходит интересно, весело, задорно. Рекомендую