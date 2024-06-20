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Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
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Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
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Уникальное путешествие к горе Баян-Хонгор и Ацагатскому дацану
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Духовная Мекка Сибири: путешествие в Иволгинский дацан
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Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана20 июня 2024Очень насыщенная экскурсия получилась Дацан+Шаманский треугольник. Наш гид Жаргалма рассказывала много из истории и обычаев народа, познакомила нас с национальными
- ААнастасия17 июня 2024Наталья чудесный экскурсовод, все рассказывала очень доступно и интересно. Быстро освоились в городе после экскурсии. Очень помогла с организацией дальнейших мероприятий. Однозначно советую!
- ￼￼Kira1 июня 2024Прекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всячески нас подбадривал))) все прошло отлично!
- ТТатьяна31 мая 2024Георгий супер! Экскурсия прошла очень интересно и познавательно, душевно! Всем рекомендую!
- ИИрина7 мая 2024Хороший вариант, чтобы познакомиться с городом поближе. До экскурсии гуляли по историческому центру самостоятельно, но с гидом Натальей, конечно, получилось гораздо интереснее. Рассказала и исторические факты, и легенды, посоветовала, куда ещё можно сходить и где искать самые вкусные буузы.
- ТТатьяна7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья интересно рассказывала о городе, отвечала на вопросы. Спасибо за доброжелательность и преданность своему делу! Рекомендую всем данную экскурсию и экскурсовода. Спасибо за отличную организацию мероприятия!
- РРоман19 марта 2024Очень познавательная экскурсия,узнали много о народе, культуре и быте, побывали в дацане и этнодеревне,постреляли из лука, попробовали местную кухню, пофотографировались,поиграли в игры, спасибо Марианне за организацию и помощь, всем рекомендую
- ЕЕлена13 марта 2024Замечательная, увлекающая Марианна
- аандрей15 ноября 2023Отлично сходили с Ларисой. У гида очень широкий кругозор по различным аспектам истории и текущей жизни республики. Прогулка проходит интересно, весело, задорно. Рекомендую
- ДДмитрий13 августа 2023Наиль провел отличную экскурсию. Хорошо знает материал.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Со скидкой»
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