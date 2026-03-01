Мои заказы

Курорт Горячинск – экскурсии в Улан-Удэ

Найдено 5 экскурсий в категории «Курорт Горячинск» в Улан-Удэ, цены от 8000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
На машине
10 часов
37 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
Посетить популярные и скрытые от любопытных глаз локации на групповой экскурсии
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 мар в 09:00
8000 ₽ за человека
Живописные уголки зимнего Байкала - из Улан-Удэ
На машине
13 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Живописные уголки зимнего Байкала - из Улан-Удэ
Познакомиться с великим озером, побывать в известных локациях на его берегу и зарядиться энергией
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Однодневная экскурсия из Улан-Удэ «Я был на Байкале!»
На машине
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Однодневная экскурсия из Улан-Удэ «Я был на Байкале!»
Для тех, кто мечтает увидеть великое озеро
Начало: По договорённости с организатором
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Улан-Удэ - к термальным источникам Байкала
На машине
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Из Улан-Удэ - к термальным источникам Байкала
Напитаться энергией великого озера и подарить себе ощущение полного обновления
Начало: На улице Коммунистической
Завтра в 09:00
7 мар в 09:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
На машине
9 часов
-
5%
127 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
7 мар в 10:00
18 525 ₽19 500 ₽ за всё до 3 чел.

