Индивидуальная
до 4 чел.
Из Улан-Удэ - на байкальские просторы
Побывать у скалы Черепаха, в бухте Безымянной и на термальных источниках Горячинска
Начало: По договорённости
8 мар в 08:00
10 мар в 08:00
37 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Зимний Байкал: ледяная сказка
Отправиться из Улан-Удэ к удивительным местам и бескрайним просторам озера
Начало: У площади Театральная
9 мар в 08:00
11 мар в 08:00
29 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Ланч по-байкальски - из Улан-Удэ
Невероятная природа Бурятии и свежая уха на берегу озера
9 мар в 08:00
11 мар в 08:30
от 19 999 ₽ за всё до 4 чел.
